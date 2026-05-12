Aramis Group - Mise à jour des objectifs annuels

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 12 mai 2026

Dans des conditions de marché plus dégradées qu'anticipé, Aramis Group met à jour ses objectifs pour l’année fiscale 2026

Premier semestre 2026 conforme aux attentes

Objectifs à moyen terme confirmés

Lors de l’annonce de ses objectifs annuels en novembre 2025, le Groupe avait anticipé un exercice 2026 de transition, compte tenu des transformations engagées au Royaume-Uni et en Autriche, et d'un environnement macroéconomique exigeant, notamment en France.

En ligne avec ces attentes, le groupe publie les résultats préliminaires suivants au titre du premier semestre, qui seront détaillés à l’occasion de la publication du 19 mai 2026 :

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 de 1 134,2 millions d'euros (contre 1 213,3 millions d'euros au premier semestre 2025) et volumes B2C de 56 444 unités, en recul de -7,3% par rapport au premier semestre 2025, reflétant notamment le recul anticipé des volumes au Royaume-Uni (-18%) et en Autriche (-35%), dans un marché 1 en décroissance de -4% (par rapport au 1er semestre 2025) ;

en décroissance de -4% (par rapport au 1er semestre 2025) ; EBITDA ajusté de 23,3 millions d'euros (contre 32,8 millions d'euros au 1er semestre 2025) : si l'EBITDA reflète la contraction des volumes, la marge brute par véhicule vendu affiche quant à elle une légère progression, témoignant de la résilience des marges unitaires et de la discipline du Groupe en matière de gestion des coûts ;

Génération de trésorerie2 de +2,6 millions d'euros sur le semestre, portée par la maîtrise des stocks.





Synthèse du compte de résultat

En millions d'euros En données préliminaires S1 2026 S1 2025 Var. % Volumes B2C de voitures reconditionnées (unités) 43 098 47 060 -8,4% Volumes B2C de voitures pré-immatriculées (unités) 13 346 13 809 -3,4% Total Volumes B2C (unités) 56 444 60 869 -7,3% Chiffre d’affaires (en millions d'euros) 1 134,2 1 213,3 -6,5% EBITDA ajusté (en millions d'euros) 23,3 32,8 -28,9%

Le Groupe connaît, depuis le début du conflit au Moyen-Orient et plus particulièrement au cours des dernières semaines, des conditions de marché plus dégradées qu’attendu :

La dégradation du marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans s'est amplifiée. Sur l'ensemble des géographies du Groupe, le marché recule de -4% au premier trimestre et de -5% au second trimestre. En France, cette tendance est plus marquée, avec -7% au premier trimestre, -9% au second trimestre, et -11% sur le mois d’avril ;

Le marché des véhicules pré-immatriculés est temporairement en recul : la hausse des prix du carburant consécutive au conflit au Moyen-Orient a accéléré la demande vers les véhicules électriques au détriment des véhicules thermiques. Le segment des véhicules pré-immatriculés en subit mécaniquement l'effet : la disponibilité des véhicules électriques pré-immatriculés est limitée sur le marché, dans un contexte spécifique de forte accélération de la demande. En France, ce phénomène est amplifié dans la mesure où les véhicules pré-immatriculés ne bénéficient pas du bonus écologique.

Dans ce contexte, Aramis Group prévoit désormais pour son exercice fiscal 2026 :

des volumes de véhicules B2C totaux vendus d’au moins 110 000 unités (contre au moins 115 000 unités précédemment) ;

un EBITDA ajusté compris entre 35 et 45 millions d’euros (contre au moins 55 millions d’euros précédemment).

Le Groupe continue d’accélérer son développement sur les véhicules reconditionnés, dans un contexte où l'appétence des ménages européens pour ces derniers, toutes motorisations confondues, demeure intacte. Par ailleurs, le Groupe poursuit les actions engagées pour renforcer sa performance opérationnelle :

La discipline en matière de marges unitaires, de maîtrise des coûts et de gestion de trésorerie est maintenue ;

Les transitions au Royaume-Uni et en Autriche produisent des effets positifs.

Aramis Group confirme ainsi ses objectifs à moyen terme :

une croissance annuelle moyenne organique des volumes de véhicules B2C totaux « high single digit » ;

un EBITDA ajusté à environ 5% du chiffre d'affaires.

Des éléments complémentaires seront communiqués lors de la publication des résultats détaillés du 1er semestre 2026, le 19 mai 2026 (après bourse).

***

Etat des procédures des commissaires aux comptes :

Lors de sa réunion du 19 mai 2026, le Conseil d'administration d'Aramis Group arrêtera les états financiers consolidés pour le premier semestre de l'exercice 2026, clos le 31 mars 2026. Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels sont en cours. Le rapport d'examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d'activité.

Prochaines informations financières :

Résultats semestriels 2026 détaillés : 19 mai 2026 (après bourse)

Activité du troisième trimestre 2026 : 23 juillet 2026 (après bourse)

Résultats annuels 2026 : 25 novembre 2026 (après bourse)

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis 25 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 4 " Facteurs de risques et environnement de contrôle " du Document d'enregistrement universel en date du 18 décembre 2025, déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.25-0778 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amffrance.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Contact Investisseurs

investor@aramis.group

1 Marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans, en moyenne sur les 6 géographies du Groupe, source S&P Global et Aramis Group

2 Flux de trésorerie total excluant le paiement du complément de prix Motordepot (34m€) et des actions auto-détenues dans le cadre du programme de rachat d'actions (1,5m€)

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