Persona AI arbeitet mit Under Armour zusammen, um leistungsstarke Materialien für die humanoide Robotik zu erforschen

HOUSTON, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Persona AI hat heute eine Forschungs- und Entwicklungskooperation mit Under Armour (NYSE: UAA) bekannt gegeben, um zu untersuchen, wie fortschrittliche Hochleistungsmaterialien die nächste Generation humanoider Roboter unterstützen können, die in anspruchsvollen Umgebungen zum Einsatz kommen.

Die von Persona AI hergestellten Roboter werden in körperlich anstrengenden und risikoreichen Umgebungen eingesetzt, beispielsweise beim Schweißen, in der Schwerindustrie, bei extremer Hitzeeinwirkung sowie beim Umgang mit Gefahrstoffen. Diese Automatisierung soll die Belastung der Mitarbeiter verringern und deren Sicherheit erhöhen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit arbeitet Persona AI daran, einen globalen Standard für roboterspezifische Schutzausrüstung zu etablieren, um sicherzustellen, dass die nächste Generation humanoider Roboter ebenso geschützt, agil und widerstandsfähig ist wie die Menschen, die sie unterstützen.

Während Persona AI seine Systeme für industrielle Anwendungen weiterentwickelt und testet, untersucht das Unternehmen, inwiefern externe Materialschichten die Haltbarkeit, die Wärmeregulierung und die allgemeine Leistungsfähigkeit der humanoiden Roboter unter realen Bedingungen verbessern können. Diese Zusammenarbeit vereint die Robotik-Kompetenz von Persona AI mit dem innovativen Ansatz von Under Armour bei der Entwicklung von Materialien für den Hochleistungseinsatz.

Im Mittelpunkt dieser gemeinsamen Initiative stehen die Grundlagenforschung und erste Tests, bei denen untersucht wird, wie sich verschiedene Textilien unter Bedingungen wie Hitze, Reibung, wiederholten Bewegungen und weiteren Einflüssen verhalten. „Wir haben uns für eine Zusammenarbeit mit Under Armour entschieden, da das Unternehmen bei dieser Art von Funktionsmaterialien eine lange Tradition der Innovation vorweisen kann“, sagt Nicolaus Radford, CEO von Persona AI. „Da wir humanoide Roboter für anspruchsvolle und potenziell gefährliche Umgebungen entwickeln, hilft uns diese Zusammenarbeit zu verstehen, wie fortschrittliche Werkstoffe die langfristige Zuverlässigkeit verbessern können, und liefert damit Anhaltspunkte für Lösungen, die den Schutz der Mitarbeiter vor Ort verbessern.“

„Dies ist eine Gelegenheit, unsere Innovationskompetenz in einem neuen Kontext einzusetzen“, so Kyle Blakely, Senior Vice President für Innovation, Design Studio, Entwicklung und Test bei Under Armour. „Die Robotik stellt eine faszinierende neue Herausforderung für das Design dar, und wir wollen eine führende Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker Lösungen für diese Umgebungen übernehmen. Da humanoide Systeme zunehmend körperlich anspruchsvollere Aufgaben übernehmen, sehen wir ein echtes Potenzial für die Erschließung neuer Marktchancen, und wir untersuchen, wie sich Konzepte wie Wärmemanagement, Abriebfestigkeit und Flexibilität über den Sportbereich hinaus umsetzen lassen.“

Über Persona AI, Inc.

Persona AI, Inc., ein wegweisendes Robotikunternehmen mit Sitz in Houston, Texas, ist führend in der Entwicklung intelligenter humanoider Roboter, die speziell für eine Vielzahl industrieller Anwendungen konzipiert sind.

Persona AI stützt sich auf ein umfangreiches Fachwissen, das auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung hochentwickelter Robotik für anspruchsvolle Umgebungen, darunter die Weltraum- und Tiefseeerkundung, basiert. Dank dieser einzigartigen Erfahrung ist das Unternehmen in der Lage, reale Herausforderungen im Arbeitsbereich mit innovativen und bewährten Lösungen anzugehen. Mehr über Persona AI

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