Persona AI s’associe à Under Armour pour explorer des matériaux haute performance destinés à la robotique humanoïde

HOUSTON, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Persona AI a annoncé aujourd’hui un partenariat de recherche et développement avec Under Armour (NYSE : UAA) visant à étudier comment des matériaux haute performance pourraient soutenir la prochaine génération de robots humanoïdes opérant dans des environnements exigeants.

Les robots développés par Persona AI seront destinés à des environnements physiquement intensifs et à haut risque, notamment le soudage, la fabrication lourde, l’exposition à des chaleurs extrêmes et la manipulation de matières dangereuses. Cette automatisation vise à réduire la pénibilité et à améliorer la sécurité des travailleurs humains. Dans le cadre de cette collaboration, Persona AI travaille à l’établissement d’une norme mondiale pour des équipements de performance spécifiquement conçus pour les robots, afin de garantir que la prochaine génération d’humanoïdes soit aussi protégée, agile et résistante que les humains qu’elle assiste.

Alors que Persona AI poursuit le développement et les essais de ses systèmes pour des applications industrielles, l’entreprise évalue la manière dont des couches externes de matériaux pourraient améliorer la durabilité, la régulation thermique et les performances globales des humanoïdes dans des conditions réelles. Cette collaboration associe l’expertise de Persona AI en robotique à l’approche innovante d’Under Armour dans la conception de matériaux destinés à des usages de haute performance.

L’effort conjoint porte sur des recherches et essais à un stade précoce, visant à examiner le comportement de différents textiles dans des conditions telles que la chaleur, les frottements, les mouvements répétitifs et d’autres contraintes. « Nous avons choisi de travailler avec Under Armour en raison de son expertise reconnue dans l’innovation appliquée à ce type de matériaux haute performance », a déclaré Nicolaus Radford, PDG de Persona AI. « Alors que nous développons des humanoïdes destinés à des environnements intenses et potentiellement dangereux, cette collaboration nous aide à comprendre comment des matériaux avancés peuvent améliorer la fiabilité à long terme et ainsi orienter le développement de solutions permettant de mieux protéger les travailleurs sur le terrain. »

« C’est une opportunité d’appliquer notre expertise en innovation dans un nouveau contexte », a déclaré Kyle Blakely, vice-président principal chargé de l’innovation, du studio de conception, du développement et des essais chez Under Armour. « La robotique représente un défi de conception fascinant, et nous souhaitons jouer un rôle de premier plan dans le développement de solutions de performance adaptées à ces environnements. Avec le développement de systèmes humanoïdes destinés à des rôles physiquement plus exigeants, nous percevons un réel potentiel en termes de nouvelles opportunités de marché, et nous explorons comment des concepts tels que la gestion thermique, la résistance à l’abrasion et la flexibilité peuvent être transposés à d’autres domaines que le sport. »

À propos de Persona AI, Inc.

Persona AI, Inc., une entreprise pionnière dans le domaine de la robotique dont le siège social est situé à Houston, au Texas, est à la pointe du développement de robots humanoïdes intelligents spécialement conçus pour un large éventail dʼapplications industrielles.

Persona AI met à profit un savoir-faire acquis au fil des décennies dans la conception de robots sophistiqués destinés à des environnements exigeants, notamment lʼexploration spatiale et sous-marine. Grâce à cette expérience exceptionnelle, lʼentreprise est en mesure de relever les défis opérationnels liés aux tâches manuelles par des solutions innovantes et efficaces. En savoir plus sur Persona AI

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