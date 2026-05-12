INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

Nyxoah Publie ses Résultats Financiers et Opérationnels du Premier Trimestre 2026

Le lancement réussi de Genio aux États-Unis génère une croissance trimestrielle séquentielle de 25 % du chiffre d'affaires américain

Clarification continue du remboursement de l'HGNS et de Genio aux États-Unis

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 12 mai 2026, 22h05 CET / 16h05 ET – Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société »), une société de technologie médicale dédiée au développement et à la commercialisation de solutions innovantes pour le traitement de l'Apnée Obstructive du Sommeil (AOS), a publié aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels du premier trimestre 2026.

Temps Forts Financiers et Opérationnels

Financiers Chiffre d'affaires net aux États-Unis du premier trimestre 2026 de 4,3 millions d'euros (chiffre d'affaires brut de 4,5 millions d'euros), soit une croissance séquentielle de 25 % par rapport au chiffre d'affaires net du quatrième trimestre 2025 Chiffre d'affaires net mondial du premier trimestre 2026 de 6,4 millions d'euros (chiffre d'affaires brut de 6,7 millions d'euros), soit une croissance séquentielle de 13 % par rapport au chiffre d'affaires net du quatrième trimestre 2025

Principaux indicateurs commerciaux aux États-Unis 62 nouveaux chirurgiens formés au T1, portant le total à 207 chirurgiens formés 34 nouveaux comptes activés au T1, portant le total à 91 comptes actifs à fort volume 241 patients dont la demande d'autorisation préalable a été soumise et qui étaient toujours en attente à la fin du premier trimestre

Environnement de remboursement aux États-Unis – clarification approfondie Medicare a publié de nouveaux C-Codes couvrant Genio et a clarifié les paiements aux établissements et aux médecins Les organismes payeurs privés ont poursuivi le remboursement selon les codes CPT existants Taux d'approbation de 100 % obtenu sur les autorisations préalables clôturées auprès des organismes payeurs privés et du programme WISeR

Au 31 mars 2026, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers s'élevaient à 25,9 millions d'euros. Au deuxième trimestre 2026, la Société prévoit de tirer 13,8 millions d'euros de la deuxième tranche du prêt de la Banque européenne d'investissement.

"Nos résultats de chiffre d'affaires du premier trimestre reflètent une exécution solide de notre lancement aux États-Unis. La croissance trimestrielle séquentielle de 25 % du chiffre d'affaires a été portée par une activité soutenue dans les sites existants et une forte progression des ouvertures de nouveaux sites. Nous continuons d'observer un environnement de remboursement stable et avons enregistré un taux d'approbation de 100 % sur les soumissions d'autorisation préalable clôturées aux États-Unis à la fin du T1 2026. Le remboursement n'a pas freiné nos résultats du premier trimestre," a commenté Olivier Taelman, Chief Executive Officer de Nyxoah. "Alors que nous entamons notre troisième trimestre complet de commercialisation aux États-Unis, nous restons concentrés sur l'élargissement de l'activation des comptes, le traitement d'un plus grand nombre de patients dans les comptes actifs et le maintien d'une discipline opérationnelle afin d'assurer une croissance durable du chiffre d'affaires aux États-Unis."

Résultats pour le Trimestre Clos le 31 Mars 2026

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires brut du premier trimestre 2026 s'est élevé à 6,7 millions d'euros, avant 0,3 million d'euros de produits différés principalement liés aux patchs jetables livrés au fil du temps. Le chiffre d'affaires net s'est établi à 6,4 millions d'euros, contre 1,1 million d'euros au premier trimestre 2025. La progression du chiffre d'affaires net est principalement portée par la poursuite de l'expansion des activités de commercialisation aux États-Unis à la suite de l'autorisation de la FDA obtenue en août 2025, ainsi que par la croissance sur les marchés internationaux.

Coût des biens vendus

Le coût des biens vendus s'est élevé à 2,7 millions d'euros au premier trimestre 2026, générant un bénéfice brut de 3,6 millions d'euros et une marge brute de 57 %, contre un coût des biens vendus de 0,4 million d'euros et une marge brute de 62 % au premier trimestre 2025. La hausse du coût des biens vendus reflète les volumes supérieurs liés à la commercialisation aux États-Unis. La baisse de la marge brute s'explique par des problèmes de rendement de production qui ont été résolus.

Recherche et Développement

Au premier trimestre 2026, les charges de recherche et développement se sont élevées à 8,8 millions d'euros, contre 9,0 millions d'euros au premier trimestre 2025. La baisse des charges de recherche et développement reflète la réduction des investissements dans les coûts d'études cliniques telles que DREAM et ACCCESS.

Frais de vente, généraux et administratifs

Au premier trimestre 2026, les frais de vente, généraux et administratifs se sont élevés à 15,4 millions d'euros, contre 12,4 millions d'euros au premier trimestre 2025. La hausse des frais de vente, généraux et administratifs s'explique principalement par la poursuite du développement de l'organisation commerciale de la Société aux États-Unis, incluant les fonctions de vente, marketing et accès au marché.

Perte d'exploitation

La perte d'exploitation totale du premier trimestre 2026 s'est élevée à 20,5 millions d'euros, contre 20,6 millions d'euros au premier trimestre 2025. L'évolution de la perte d'exploitation reflète la hausse du chiffre d'affaires net, compensée par l'augmentation des investissements commerciaux soutenant les activités de lancement aux États-Unis, ainsi que par la poursuite des investissements en recherche et développement.

Trésorerie

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers s'élevaient à environ 25,9 millions d'euros au 31 mars 2026.

Au deuxième trimestre 2026, la Société prévoit de tirer 13,8 millions d'euros de la deuxième tranche du prêt de la Banque européenne d'investissement.

Prévisions Financières pour le Deuxième Trimestre 2026 et l'Exercice Complet 2026

La Société prévoit une croissance séquentielle du chiffre d'affaires net aux États-Unis du deuxième trimestre 2026 d'environ 25-30 % par rapport au premier trimestre 2026.

La Société prévoit un chiffre d'affaires net mondial pour l'exercice complet 2026 compris entre 36 et 40 millions d'euros.

La Société prévoit une marge brute pour l'exercice complet 2026 comprise entre 60 % et 62 %.

La Société prévoit des charges d'exploitation totales pour l'exercice complet 2026 comprises entre 97 et 99 millions d'euros. La Société prévoit des charges d'exploitation décaissables non-GAAP pour l'exercice complet 2026 comprises entre 88 et 90 millions d'euros. Les charges d'exploitation décaissables non-GAAP correspondent aux charges d'exploitation totales prévues, diminuées des charges non décaissables telles que les amortissements, les dépréciations et les paiements fondés sur des actions.

Conférence téléphonique et webcast

La direction de la Société tiendra une conférence téléphonique pour commenter les résultats financiers le mardi 12 mai 2026, à partir de 22h30 CET / 16h30 ET.

Une retransmission webcast de l'appel sera accessible via la page Investor Relations du site internet de Nyxoah ou via le lien suivant : Nyxoah's Q1 2026 Earnings Call Webcast. Pour les personnes ne souhaitant pas poser de question à la direction, la Société recommande de suivre l'appel via le webcast.

Si vous prévoyez de poser une question, veuillez utiliser le lien suivant : Nyxoah's Q1 2026 Earnings Call Q&A Link. Après inscription, un courriel vous sera envoyé contenant les coordonnées de connexion ainsi qu'un code d'accès unique à la conférence requis pour rejoindre l'appel en direct. Afin d'assurer une connexion en amont du début de l'appel, la Société suggère de s'inscrire au moins 10 minutes avant son démarrage.

Le webcast archivé sera disponible en différé peu après la fin de l'appel.

Mesures financières non-GAAP

Le présent communiqué de presse inclut des mesures financières non-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), notamment les charges d'exploitation décaissables non-GAAP. Les charges d'exploitation décaissables non-GAAP sont calculées en excluant des charges d'exploitation GAAP certains éléments, dont les amortissements, les dépréciations, les charges de recherche et développement capitalisées, les pertes de valeur sur immobilisations incorporelles, et les paiements fondés sur des actions. Ces mesures financières non-GAAP sont présentées parce que la Société estime qu'elles constituent des indicateurs utiles de sa performance opérationnelle. La direction utilise ces mesures financières non-GAAP pour évaluer la performance opérationnelle de la Société et à des fins de planification, notamment dans le cadre de la préparation du budget opérationnel annuel et des projections financières de la Société. La Société considère que ces mesures sont utiles aux investisseurs en tant qu'information complémentaire, dans la mesure où elles sont fréquemment utilisées par les analystes, les investisseurs et d'autres parties intéressées pour évaluer les sociétés du secteur. Ces mesures financières non-GAAP ne doivent pas être considérées comme des alternatives ni comme supérieures à toute autre mesure de performance établie conformément aux normes GAAP. Elles ne doivent pas être interprétées comme signifiant que les résultats futurs de la Société ne seront pas affectés par des éléments inhabituels ou non récurrents. Les définitions de la Société pour les charges d'exploitation décaissables non-GAAP ne sont pas nécessairement comparables aux libellés similaires utilisés par d'autres sociétés en raison de méthodes de calcul différentes.

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La vision de Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé avec succès deux IPO : l'une sur Euronext Bruxelles en septembre 2020 et l'autre sur le NASDAQ en juillet 2021. Grâce aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a reçu le marquage CE pour l'extension de ses indications thérapeutiques aux patients souffrant de collapsus concentrique complet (CCC), pour lesquels les thérapies concurrentes sont actuellement contre-indiquées. En outre, la Société a annoncé les résultats positifs de l'étude pivot DREAM IDE et l'obtention de l'autorisation de la FDA pour un sous-groupe de patients adultes atteints d'AOS modérée à sévère avec un IAH supérieur ou égal à 15 et inférieur ou égal à 65.

Pour plus d'informations, visitez www.nyxoah.com



Attention – Marquage CE depuis 2019. Approuvé par la FDA en août 2025 en tant que dispositif disponible uniquement sur prescription médicale.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et reflètent les attentes actuelles de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs ou de sa direction concernant le système Genio ; les avantages potentiels du système Genio ; les objectifs de Nyxoah concernant l'utilisation potentielle du système Genio ; la stratégie de commercialisation de la Société et son entrée sur le marché américain ; les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance, les revenus futurs, les charges d'exploitation futures, les marges brutes futures et les stratégies de la Société. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs pourraient avoir un impact négatif sur l'issue et les conséquences financières des projets et événements décrits dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes exposés dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 26 mars 2026, ainsi que dans les rapports ultérieurs que la Société dépose auprès de la SEC. Une multitude de facteurs, y compris, sans s'y limiter, les changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent entraîner des événements, des performances ou des résultats réels sensiblement différents de toute évolution prévue. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse concernant des tendances ou des activités passées ne constituent pas des garanties de performances futures et ne doivent pas être interprétées comme une assurance que ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En outre, même si les résultats ou les développements réels correspondent aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ces résultats ou développements ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats ou développements à venir. Aucune déclaration ni garantie n'est faite quant à l'exactitude ou à l'équité de ces déclarations prospectives. En conséquence, la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse à la suite d'un changement dans les attentes ou d'un changement dans les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige expressément. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni les dirigeants ou employés de ces entités ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives sont exemptes d'erreurs, et n'acceptent aucune responsabilité quant à l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou à la réalisation effective des développements prévus. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

COMPTES CONSOLIDÉS DE PERTE ET DE PERTE GLOBALE (non audités) (en milliers)

Pour les trois mois clôturés au 31 mars,

2026 2025 Chiffre d'affaires € 6 372 € 1 064 Coût des biens vendus (2 734) (406) Bénéfice brut € 3 638 € 658 Charges de recherche et développement (8 804) (8 989) Frais de vente, généraux et administratifs (15 374) (12 392) Autres revenus 40 84 Perte d'exploitation de la période € (20 500) € (20 639) Produits financiers 6 982 2 622 Charges financières (2 036) (4 242) Perte de la période avant impôts € (15 554) € (22 259) Impôts sur le résultat (390) (125) Perte de la période € (15 944) € (22 384) Perte attribuable aux détenteurs de capitaux propres € (15 944) € (22 384) Perte globale Éléments susceptibles d'être ultérieurement reclassés en résultat (net d'impôt) Écarts de conversion de devises (309) (2) Perte globale totale de l'exercice, nette d'impôt € (16 253) € (22 386) Perte attribuable aux détenteurs de capitaux propres € (16 253) € (22 386) Perte de base par action (en EUR) € (0.369) € (0.598) Perte diluée par action (en EUR) € (0.369) € (0.598)





ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE (non audité) (en milliers) Au 31 mars 2026 31 décembre 2025 ACTIFS Actifs non courants Immobilisations corporelles 3 930 4 052 Immobilisations incorporelles 49 237 50 108 Droits d'utilisation 2 061 1 293 Actif d'impôt différé 11 87 Autres créances à long terme 1 793 1 718 € 57 032 € 57 258 Actifs courants Stocks 4 348 4 660 Créances clients 6 325 5 254 Actifs sur contrats 243 261 Autres créances 2 645 2 209 Autres actifs courants 1 071 828 Actifs financiers 13 000 18 000 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 934 30 001 € 40 566 € 61 213 Total des actifs € 97 598 € 118 471 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Capital social et réserves Capital social 6 511 6 505 Prime d'émission 337 242 335 134 Réserve de paiements fondés sur des actions 13 031 12 395 Autres éléments du résultat global 815 1 124 Pertes accumulées (321 728) (306 029) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires € 35 871 € 49 129 PASSIFS Passifs non courants Dette financière 17 435 17 670 Obligations locatives 1 453 637 Provisions 1 039 1 396 Passif d'impôt différé 34 − Passif sur contrats 709 681 € 20 670 € 20 384 Passifs courants Dette financière 16 471 22 990 Obligations locatives 721 779 Dettes fournisseurs 12 638 13 727 Passif d'impôt courant 4 355 3 939 Passif sur contrats 1 120 894 Autres passifs 5 752 6 629 € 41 057 € 48 958 Total des passifs € 61 727 € 69 342 Total des capitaux propres et passifs € 97 598 € 118 471

Mesures Financières Non-GAAP

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des charges d'exploitation GAAP avec les charges d'exploitation décaissables non-GAAP pour les trois mois clôturés au 31 mars 2026 et 2025, respectivement.

Pour les trois mois clôturés au 31 mars, Non audité – En milliers 2026 2025 Charges d'exploitation R&D GAAP € 8 804 €8 989 Amortissements et dépréciations (1 276) (411) Dépréciation d'immobilisations incorporelles - - Paiements fondés sur des actions (78) (310) R&D capitalisée 159 864 Charges d'exploitation R&D décaissables non-GAAP € 7 609 €9 132 Charges d'exploitation SG&A GAAP €15 374 €12 392 Amortissements (440) (363) Paiements fondés sur des actions (803) (1 665) Charges d'exploitation SG&A décaissables non-GAAP €14 131 €10 364

Contacts :

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



Rémi Renard

Head of Investor Relations & Corporate Communication

IR@nyxoah.com



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