Goodfellow annonce les résultats de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

DELSON, Québec, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce que toutes les résolutions soumises aux actionnaires lors de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (« l’assemblée ») tenue aujourd’hui ont été adoptées.

Le nombre total d'actions représentées par les actionnaires en personne et par procuration à l'assemblée était de 4,881,548 représentants 58,66 % des actions en circulation de la Société.

1. Élection des administrateurs

Les sept (7) candidates et candidats figurant dans la circulaire de procuration de la direction ont été élus comme administrateurs de la Société. Les résultats détaillés du vote sur cette question ont été les suivants :

Candidats Votes Pour % Pour Contre % Contre Suzanne Blanchet 4 855 348 99,64% 17 750 0,36% Alain Côté 4 756 526 97,61% 116 572 2,39% David A. Goodfellow 4 686 931 96,18% 186 167 3,82% G. Douglas Goodfellow 3 727 437 76,49% 1 145 661 23,51% Robert Hall 4 758 176 97,64% 114 922 2,36% Marie-Hélène Nolet 4 753 498 97,55% 119 600 2,45% Sarah Prichard 4 756 288 97,60% 116 810 2,40%



2. Nomination de l’auditeur

L’auditeur figurant dans la circulaire de procuration de la direction, KPMG S.R.L./ S.E.N.C.R.L., a été nommé auditeur de la Société. Les résultats détaillés du vote sur cette question ont été les suivants :

Votes pour % pour Abstentions % d’abstentions 4 803 780 98,41% 77 768 1,59%



3. Régime incitatif à long terme

La résolution ratifiant et approuvant le régime incitatif à long terme, les droits non encore attribués en vertu de ce régime ainsi que l’octroi d’attributions effectué en vertu de ce régime figurant dans la circulaire de procuration de la direction a été approuvé. Les résultats détaillés du vote sur cette question ont été les suivants :

Votes pour % pour Contre % contre 4 559 382 93,80% 301 616 6,20%



4. Octroi d’unités d’actions restreintes

La résolution ratifiant et approuvant un octroi de 180 000 unités d’actions restreintes ne faisant pas partie du régime incitatif à long terme figurant dans la circulaire de procuration de la direction a été approuvé. Les résultats détaillés du vote sur cette question ont été les suivants :

Votes pour % pour Contre % contre 4 544 760 95,08% 235 238 4,92%



La Société a déposé un rapport des résultats du vote sur toutes les résolutions votées à l'assemblée sur SEDAR (www.sedarplus.ca).

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».