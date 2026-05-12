Communiqué de presse

Atos SE annonce le succès de son offre d'obligations senior garanties d'un montant total en principal de 1 250 millions d'euros à taux fixe et à taux variable, à échéance 2031

Paris, France – 12 mai 2026 – Atos S.E. (la « Société ») a annoncé aujourd’hui le succès de son offre (l’« Offre ») de 950 millions d’euros d’obligations senior garanties à taux fixe à échéance 2031 (les « Obligations à Taux Fixe ») et de 300 millions d’euros d’obligations senior garanties à taux variable à échéance 2031 (les « Obligations à Taux Variable » et, avec les Obligations à Taux Fixe, les « Obligations ») pour un montant total en principal de 1 250 millions d’euros. Les Obligations à Taux Fixe seront émises à un prix de 100,000% avec un coupon de 8,125% par an, payable semestriellement. Les Obligations à Taux Variable seront émises à un prix de 99,500% avec un coupon à un taux égal à la somme de l’EURIBOR trois mois (avec un plancher de 0%) et majoré de 525 points de base, par an, avec un recalcul trimestriel. Les Obligations ont été notées B+ par S&P et BB- par Fitch. L’Offre a suscité un intérêt marqué de la part d’un grand nombre d’investisseurs institutionnels de premier plan, se traduisant par une forte sursouscription.

Dans le cadre du refinancement, la Société procédera également au remboursement et à l’annulation de sa ligne de crédit renouvelable existante ainsi que de sa ligne de garanties bancaires existantes, et mettra en place un nouveau contrat de crédit renouvelable, qui permettra la mise à disposition d’une nouvelle ligne de crédit renouvelable (pouvant notamment prendre la forme de tirages ou de l’émission de lettres de crédit) pouvant atteindre 110 millions d’euros.

La Société prévoit d’utiliser le produit de l’émission ainsi qu’une partie de sa trésorerie disponible afin de (i) financer le remboursement intégral et prioritaire de son contrat de crédit à terme 1L (1L term loan), y compris les intérêts courus en numéraire et en PIK1 y afférents, (ii) financer l’offre de rachat ou le remboursement de ses obligations 1L (1L notes), y compris les intérêts courus en numéraire et en PIK1 y afférents ainsi que, le cas échéant, toute potentielle prime de remboursement applicable, et (iii) régler les frais et dépenses liés au refinancement.

Le règlement-livraison de l’Offre et la mise en place de la nouvelle ligne de crédit renouvelable devraient intervenir le 21 mai 2026 (la « Date de Réalisation »), sous réserve des conditions de réalisation usuelles. Conformément aux termes et conditions des instruments 1L, le crédit à terme 1L (1L term loan) sera intégralement remboursé et annulé à la Date de Réalisation et la Société lancera à la Date de Réalisation, ou aux alentours de celle-ci, une offre de rachat des obligations 1L (1L notes).

Si certains porteurs d’obligations 1L (1L notes) ne présentent pas leurs obligations 1L (1L notes) dans le cadre de cette offre de rachat, la Société serait tenue, après le règlement de cette offre, d’utiliser le solde du produit de l’Offre qui n’aura pas été affecté au règlement de l’offre de rachat des obligations 1L (1L notes) pour procéder au remboursement anticipé volontaire des obligations 1L (1L notes) restant en circulation, au prix de remboursement anticipé volontaire applicable de 108%. En conséquence, le Groupe s’attend à ce que le refinancement intégral de la tranche 1L de la dette existante soit achevé au début du second semestre 2026.

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A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

Contacts

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Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

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Informations importantes

L’Offre sera effectuée au moyen d’un mémorandum d’offre. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat concernant les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ou toute autre valeur mobilière, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une vente aux États-Unis ou dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, ou à toute personne à l’égard de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Rien ne garantit que l’Offre soit réalisée ou, si elle est réalisée, les conditions dans lesquelles elle sera réalisée.

Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément au U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou à la réglementation sur les valeurs mobilières applicable de toute autre juridiction. Les valeurs mobilières de la Société ou de l’une quelconque de ses sociétés affiliées ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption applicable des exigences d’enregistrement du Securities Act. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer tout ou partie de l’Offre aux États-Unis ni de procéder à une offre publique de valeurs mobilières aux États-Unis.

La promotion des valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué au Royaume-Uni est restreinte par le Financial Services and Markets Act 2000 (le « FSMA ») et, en conséquence, les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ne font pas l’objet d’une promotion auprès du grand public au Royaume-Uni. Ce communiqué s’adresse uniquement aux personnes (i) ayant une expérience professionnelle relative aux investissements relevant de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l’« Ordonnance »), (ii) relevant de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance, (iii) se trouvant en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) des personnes à qui il serait autrement légal de communiquer ou faire communiquer une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de la section 21 du FSMA) en rapport avec l’émission ou la vente de valeurs mobilières (toutes ces personnes étant désignées ensemble les « Personnes Concernées »). Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ne peuvent être offertes qu’aux Personnes Concernées et le présent communiqué ne doit pas être utilisé ou invoqué par toute personne qui n’est pas une Personne Concernée.

Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ne sont pas destinées à être offertes, vendues, distribuées ou autrement mises à disposition et ne doivent pas être offertes, vendues, distribuées ou autrement mises à la disposition d’un investisseur de détail au Royaume-Uni. À ces fins, un investisseur de détail désigne une personne qui n’est pas un client professionnel, tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point (8), du règlement (UE) n° 600/2014 tel qu’il fait partie du droit interne au Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (l’« EUWA »). En conséquence, aucun document d’information requis par le FCA Product Disclosure Sourcebook (« DISC ») aux fins d’offre, de vente ou de distribution des valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ou pour les mettre autrement à la disposition d’investisseurs de détail au Royaume-Uni n’a été préparé et, par conséquent, offrir, vendre ou distribuer les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ou les mettre autrement à la disposition de tout investisseur de détail au Royaume-Uni peut être illégal en vertu du DISC et des Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024 (telles que modifiées) (les « CCI Regulations »).

Ce communiqué a été préparé sur la base que toute offre des valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué au Royaume-Uni sera effectuée conformément à une exemption prévue par les Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (les « POATRs ») à l’obligation de publier un prospectus dans le cadre d’offres de valeurs mobilières.

Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou autrement mises à disposition et ne doivent pas être offertes, vendues ou autrement mises à la disposition d’un investisseur de détail dans l’Espace Économique Européen (l’« EEE »). À ces fins, un investisseur de détail désigne une personne dont le profil correspond à l’un (ou plusieurs) des cas suivants : (i) un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II ») ; (ii) un client au sens de la directive (UE) 2016/97 (telle que modifiée, la « Directive sur la Distribution d’Assurances »), lorsque ce client ne pourrait pas être considéré comme un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point (10) de MiFID II ; ou (iii) pas un investisseur qualifié au sens de l’article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié, le « Règlement Prospectus »). En conséquence, aucun document d’informations clés requis par le règlement (UE) n° 1286/2014 (tel que modifié, le « Règlement PRIIPs ») aux fins d’offre ou de vente des valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ou pour les mettre autrement à la disposition d’investisseurs de détail dans l’EEE n’a été préparé et, par conséquent, offrir ou vendre les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ou les mettre autrement à la disposition de tout investisseur de détail dans l’EEE peut être illégal en vertu du Règlement PRIIPs.

Dans le cadre de l’émission des valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué, un agent de stabilisation (ou toute personne agissant pour le compte de cet agent de stabilisation) peut procéder à des surallocations d’Obligations ou effectuer des transactions en vue de soutenir le prix de marché des Obligations à un niveau supérieur à celui qui prévaudrait autrement. Toutefois, rien ne garantit que l’agent de stabilisation (ou toute personne agissant pour le compte de l’agent de stabilisation) entreprendra des actions de stabilisation. Toute action de stabilisation pourra commencer à compter de la date à laquelle une divulgation publique adéquate des conditions de l’offre des Obligations aura été effectuée et, si elle est entamée, pourra être interrompue à tout moment, mais devra prendre fin au plus tard à la première des deux dates suivantes : 30 jours après la date d’émission des Obligations et 60 jours après la date d’attribution des Obligations. Toute action de stabilisation ou surallocations devra être effectuée par l’agent de stabilisation (ou toute personne agissant pour le compte de l’agent de stabilisation) conformément à l’ensemble des lois et règles applicables.

Ce communiqué contient certaines déclarations prospectives relatives aux attentes et projections actuelles de la Société concernant des événements futurs. Ces déclarations reflètent les convictions et attentes de la direction et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses (y compris la réalisation des opérations décrites dans le présent communiqué) qui pourraient entraîner des résultats et performances réels sensiblement différents des résultats ou performances futurs attendus, exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les informations contenues dans le présent communiqué sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et, sauf si la réglementation applicable l’exige, la Société n’assume aucune responsabilité ni obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué.

1 Pour plus de détails, nous vous invitons à vous référer à la section 3.3.4.2 du Document d’Enregistrement Universel 2025.

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