Pet Valu annonce l’élection des administrateurs

MARKHAM, Ontario, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « société ») (TSX : PET) a annoncé aujourd’hui lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») que tous les candidats aux postes de direction mentionnés dans le bulletin d’information de la direction de la société en date du 17 mars 2026 ont été élus administrateurs de Pet Valu.

Voici les résultats du vote :

Nom du candidat

Votes pour Votes retenus Nb % Nb % Danielle Barran 60,168,279 96.73% 2,036,286 3.27% Sarah Davis 61,675,465 99.15% 529,100 0.85% Carmine Fortino 61,994,715 99.66% 209,850 0.34% Lawrence Molloy 60,279,264 96.90% 1,925,301 3.10% Greg Ramier 61,921,191 99.54% 283,374 0.46% Matthew Reindel 59,812,915 96.16% 2,391,650 3.84% Anthony Truesdale 61,629,554 99.08% 575,011 0.92% Erin Young 52,634,690 84.62% 9,569,875 15.38%



Un rapport complet sur les résultats du vote de l’assemblée est disponible dans le profil de la société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant d’aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada, avec plus de 800 emplacements appartenant à l’entreprise ou franchisés partout au pays. Depuis 50 ans, les propriétaires d’animaux de compagnie accordent leur confiance et leur loyauté à Pet Valu, qui leur offre un service à la clientèle compétent, une vaste gamme de produits et des services proactifs dans ses magasins. Les magasins de quartier et la plateforme numérique de Pet Valu offrent plus de 10 000 produits à prix concurrentiel, y compris un large éventail de marques exclusives et holistiques de première qualité. La société a son siège social à Markham (Ontario) et possède des centres de distribution à Brampton (Ontario), Surrey (Colombie-Britannique) et Calgary (Alberta). Ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (TSX : PET). Pour tout renseignement complémentaire, consultez : www.petvalu.ca.

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Relations avec les investisseurs :

James Allison, Vice-président, Relations avec les investisseurs et trésorerie

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