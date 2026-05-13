Une année record pour la récupération des plastiques agricoles : AgriRÉCUP publie ses résultats pour 2025

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriRÉCUP a publié aujourd’hui son rapport annuel 2025. Organisme canadien à but non lucratif, AgriRÉCUP voit à l’application de la responsabilité élargie des producteurs. Il se spécialise dans la récupération et le recyclage des plastiques agricoles. Cette année a marqué un tournant décisif. Les initiatives en matière d’économie circulaire menées à la ferme ont franchi une nouvelle étape importante vers leur intégration comme pratiques courantes dans les exploitations agricoles canadiennes.

Le nouveau rapport annuel souligne que, tout en célébrant son 15e anniversaire en 2025, AgriRÉCUP a franchi plusieurs étapes historiques en matière de volumes de collecte. Par exemple, notons le recyclage de 2,5 millions de kilogrammes de contenants de pesticides et de fertilisants (soit une augmentation de 13 % par rapport à l’année précédente). S’y ajoute le traitement d’un volume record de 1,1 million de kilogrammes de sacs de petites et grandes tailles. À l’échelle nationale, les résultats s’avèrent aussi excellents. En effet, grâce à la combinaison de programmes mis en place par les provinces et d’initiatives volontaires menées par le secteur, le Manitoba, l’Alberta et le Québec ont inscrit de nouveaux records de collecte. Le rapport souligne également la mise en place par AgriRÉCUP, pour la première fois à Terre-Neuve, un programme de recyclage des petits contenants (moins de 23 litres) à l’automne.

« C’est l’une des meilleures années qu’a connues AgriRÉCUP jusqu’à présent », déclare Shane Hedderson, directeur général par intérim. Il ajoute : « Cela témoigne de l’engagement croissant de nos membres, des agriculteurs et des partenaires à travers le Canada pour faire du recyclage une pratique courante à la ferme. En continuant de simplifier la logistique du recyclage, ce qui, auparavant, constituait un problème lié aux déchets agricoles, est devenu une ressource communautaire viable, tant pour le présent que pour l’avenir. »

Le rapport souligne également d’importantes innovations axées sur le partenariat dans le domaine du recyclage en « circuit fermé ». Ainsi, il mentionne la mise au point de socles de contenants rechargeables, fabriqués à partir de plastique agricole recyclé. Cela ouvre la voie à de futurs développements dans le domaine des emballages agricoles recyclés, de haute performance.

Téléchargez dès aujourd’hui le rapport annuel 2025 en format PDF. Il est offert dans les deux langues officielles à cleanfarms.ca et à agrirecup.ca.

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et de la tubulure acéricole. Les membres de son équipe occupent des bureaux en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.

Personne-ressource :

Brian Naud, conseiller en communication

514-556-3523 | naudb@agrirecup.ca

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