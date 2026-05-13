George Weston Limitée annonce l’élection des administrateurs

TORONTO, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- George Weston Limitée (« Weston » ou la « Société ») (TSX : WN) a annoncé aujourd’hui que tous les candidats à un poste d’administrateur présentés dans sa circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 30 mars 2026 ont été élus à titre d’administrateurs de la Société. Le vote a eu lieu lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société, qui s’est tenue le 12 mai 2026 au Massey Hall, 178 Victoria St, Toronto (Ontario), Canada, et en ligne au moyen d’une plateforme Web. Les résultats du vote sont présentés ci-dessous.

Nom du candidat Votes en faveur % en faveur Votes contre % contre M. Marianne Harris 339 998 959 99,37% 2 170 001 0,63% Nancy H.O. Lockhart 340 090 654 99,39% 2 078 306 0,61% Gordon M. Nixon 336 256 198 98,27% 5 912 762 1,73% Barbara Stymiest 334 976 429 97,90% 7 192 531 2,10% Galen G. Weston 335 188 746 97,96% 6 980 214 2,04% Cornell Wright 339 998 936 99,37% 2 170 024 0,63%

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La Société exerce ses activités dans ses deux secteurs d’exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») et Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix »). Loblaw offre à ses clients des services d’alimentation, de pharmacie et de soins de santé, d’autres produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles d’usage courant, ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw offre également des services de cartes de crédit et des services bancaires quotidiens, ainsi que des services de courtage d’assurance. Propriétés de Choix détient, gère et aménage un portefeuille de haute qualité d’immeubles de commerce de détail, industriels, à usage mixte et résidentiels situés partout au Canada.

Relations avec les investisseurs

Roy MacDonald

Vice-président de groupe, Relations avec les investisseurs

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