George Weston Limitée annonce l’élection des administrateurs

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TORONTO, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- George Weston Limitée (« Weston » ou la « Société ») (TSX : WN) a annoncé aujourd’hui que tous les candidats à un poste d’administrateur présentés dans sa circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 30 mars 2026 ont été élus à titre d’administrateurs de la Société. Le vote a eu lieu lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société, qui s’est tenue le 12 mai 2026 au Massey Hall, 178 Victoria St, Toronto (Ontario), Canada, et en ligne au moyen d’une plateforme Web. Les résultats du vote sont présentés ci-dessous.

Nom du candidatVotes en faveur% en faveurVotes contre% contre
M. Marianne Harris339 998 95999,37%2 170 0010,63%
Nancy H.O. Lockhart340 090 65499,39%2 078 3060,61%
Gordon M. Nixon336 256 19898,27%5 912 7621,73%
Barbara Stymiest334 976 42997,90%7 192 5312,10%
Galen G. Weston335 188 74697,96%6 980 2142,04%
Cornell Wright339 998 93699,37%2 170 0240,63%
     
     

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La Société exerce ses activités dans ses deux secteurs d’exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») et Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix »). Loblaw offre à ses clients des services d’alimentation, de pharmacie et de soins de santé, d’autres produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles d’usage courant, ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw offre également des services de cartes de crédit et des services bancaires quotidiens, ainsi que des services de courtage d’assurance. Propriétés de Choix détient, gère et aménage un portefeuille de haute qualité d’immeubles de commerce de détail, industriels, à usage mixte et résidentiels situés partout au Canada.

Relations avec les investisseurs

Roy MacDonald
Vice-président de groupe, Relations avec les investisseurs
investor@weston.ca


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