Les Compagnies Loblaw Limitée annonce l’élection des administrateurs

BRAMPTON, Ontario, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : L) – Les Compagnies Loblaw Limitée (Loblaw) a annoncé aujourd’hui que tous les candidats à un poste d’administrateur présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 30 mars 2026 ont été élus à titre d’administrateurs de Loblaw. Le vote a eu lieu lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société, qui s’est tenue le 12 mai 2026 au Massey Hall, 178 Victoria St, Toronto (Ontario), Canada, et en ligne au moyen d’une plateforme Web. Les résultats du vote sont présentés ci‑dessous.

Nom du candidat Votes en faveur Votes contre Scott B. Bonham 1 015 339 641 99,73% 2 723 661 0,27% Shelley G. Broader 1 017 290 216 99,92% 773 087 0,08% Christie J.B. Clark 999 717 774 98,20% 18 345 528 1,80% Daniel Debow 1 016 068 995 99,80% 1 994 308 0,20% William A. Downe 991 665 508 97,41% 26 397 795 2,59% Janice Fukakusa 1 012 779 028 99,48% 5 284 275 0,52% M. Marianne Harris 1 015 285 319 99,73% 2 766 783 0,27% Kevin Holt 1 017 188 239 99,91% 875 064 0,09% Claudia Kotchka 1 015 245 868 99,72% 2 817 434 0,28% Rima Qureshi 1 017 188 006 99,91% 875 297 0,09% Sarah Raiss 1 014 842 307 99,68% 3 220 995 0,32% Galen G. Weston 996 740 679 97,91% 21 322 622 2,09% Cornell Wright 1 008 044 516 99,02% 10 018 786 0,98%

À propos des Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits d’alimentation, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, des articles d’usage courant, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d’être de Loblaw, soit aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l’avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans plus de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l’entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d’émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca .

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Roy MacDonald, vice‑président, Relations avec les investisseurs, investor@loblaw.ca.