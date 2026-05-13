Nest beste førstekvartalsresultat noensinne for Mowi på sesongmessig rekordhøye inntekter og volumer

(Bergen, 13. mai 2026) Mowi hadde sitt nest beste første kvartal noensinne med et operasjonelt driftsresultat på 221 millioner euro (2,5 milliarder kroner) og sesongmessig rekordhøye inntekter på 1,54 milliarder euro (17,6 milliarder kroner).

Mowi startet 2026 med en rekke nye rekorder. Verdens største lakseoppdretter hadde sitt nest beste førstekvartalsresultat noensinne og har aldri hatt høyere sesongmessige inntekter og slaktevolumer enn i år. Mowi slaktet 136 000 tonn laks i første kvartal, og forventer å slakte 605 000 tonn i 2026. Det tilsvarer 3,5 milliarder laksemåltider og representerer en vekst på 8,3 %.

Volumvekst er en av Mowis strategiske pilarer, og veksten innen oppdrettsvirksomheten har vært sterk de siste årene. På få år har Mowi gått fra å være en 400 000 tonn-oppdretter til å bli en 600 000 tonn-oppdretter.

– Jeg er svært imponert av mine 11 700 kollegaer over hele verden som fortsetter å levere rekordvolumer, rekordinntekter og ikke minst svært god operasjonell drift og kost, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Lakseprisen sank i første kvartal som følge av svært høy tilbudsvekst på 14 %. Til tross for dette leverte Mowi relativt sett tilfredsstillende resultater i kvartalet på 221 millioner euro (2,5 milliarder kroner), mot 214 millioner euro i fjor. Tilbudsveksten er nå normalisert og er forventet å være på 0 % for resten av året og om lag 1 % i 2027, ifølge analysebyrået Kontali. Lengre frem taler gjeldende reguleringer og dertil hørende teknologiske begrensninger for begrenset vekst på om lag 1-2 % per år. Kombinert med gode markedsutsikter forventer Mowi derfor en strammere markedsbalanse fremover.

Som resultat av blant annet gode operasjonelle og biologiske prestasjoner sank Mowi Farmings kostnader i kvartalet og var ned 7,3 % sammenlignet med samme periode i fjor.

– Mowis strategi er å være kostnadsleder, og vi er blant de aller beste på kost i de regionene vi driver med oppdrett. Det er selvsagt svært gledelig. Kostnadsnivået i første kvartal var også bedre enn i fjor og representerer en kostnadsreduksjon på 46 millioner euro (523 millioner kroner) år over år, sier Vindheim.

Mowi Consumer Products, konsernets videreforedlingsvirksomhet, leverte nok et solid kvartal med rekordhøye salgsvolumer for et første kvartal på 70 000 tonn, opp 21 % år over år. Laksemarkedet fortsatte å vokse i kvartalet og økte i verdi med om lag 7 %, drevet av 14 % høyere konsumvekst. Etterspørselsveksten er fortsatt størst i Asia, med Kina i spissen, etterfulgt av det amerikanske markedet og deretter det mer modne, men fortsatt voksende europeiske markedet.

– Vi forventer at denne tredelingen av markedsveksten vil fortsette gjennom 2026 og videre, støttet av dagens trender, forbruksvaner og markedspenetrasjon. I tråd med dette vil vi fortsette å utvide vår nedstrøms tilstedeværelse, med særlig vekt på områder hvor vi ser størst vekstpotensial, sier Vindheim.

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, fortsetter å levere gode operasjonelle resultater på god drift.

– Selv om første kvartal er lavsesong for fôr, opplevde vi fortsatt god etterspørsel etter fôr fra oppdrettsdivisjonen. Utvidelsen av fôr­fabrikken i Bjugn er fullført og vil danne grunnlaget for videre organisk vekst i denne delen av verdikjeden, sier Vindheim.

Mowi forventer å produsere og selge 650 000 tonn fôr i 2026, tilsvarende en vekst på 11 % fra i fjor.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 2,30 kroner per aksje for første kvartal.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kristian Ellingsen, CFO, +47 905 14 275

Kim Galtung Døsvig, IR Officer & Head of Treasury, +47 908 76 339

Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør, +47 970 67 932

Om Mowi ASA

Mowi er et av verdens ledende sjømatselskaper og verdens største oppdretter av atlantisk laks med estimert slaktevolum på 605 000 tonn sløyd vekt i 2026 fra syv oppdrettsland, herunder Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Canada og Chile. Mowi er et globalt, helintegrert sjømatselskap som tilbyr laks og annen sjømat til kunder over hele verden, delvis under egen merkevare – MOWI. Mowi er rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR.

Mowi har hovedkontor i Bergen, sysselsetter 11 700 mennesker i 26 land og er børsnotert i Oslo. Omsetning i 2025 var på 5,7 milliarder euro (67 milliarder kroner).

For mer informasjon, vennligst besøk www.mowi.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Attachments