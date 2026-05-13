Elis continue le développement de son réseau

avec l’acquisition de Wäsche Perle en Suisse

Puteaux, le 13 mai 2026 – Elis, un leader mondial des services circulaires, annonce ce jour l’acquisition de 100% de Wäsche Perle en Suisse.

Wäsche Perle exploite une blanchisserie moderne à Interlaken, près de Berne, au cœur de l’une des principales destinations touristiques de Suisse, et emploie 120 collaborateurs. La société propose des services de location-entretien de linge plat à une clientèle en Hôtellerie-Restauration et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 13,5 millions d’euros en 2025.

Cette nouvelle acquisition permettra de consolider le réseau existant d’Elis dans le pays, et l’équipe dirigeante restera en place afin de poursuivre localement le développement de l’activité.

Wäsche Perle sera consolidé dans les comptes à partir du 1er mai 2026.

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients et ses collaborateurs.

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Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

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