IBA lance AdaPTinsight XR, la nouvelle génération d’imagerie CBCT pour la protonthérapie guidée par l’image

Une solution d’imagerie CBCT pour les systèmes de protonthérapie Proteus® offrant une visibilité claire qui permet des traitements IGPT en toute confiance

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 13 mai 2026 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial des technologies d’accélérateurs de particules et premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui le lancement d’AdaPTinsight XR, la nouvelle génération de sa solution d’imagerie par Imagerie Volumétrique par Faisceau Conique (CBCT), conçue pour fournir une visualisation claire et soutenir une prise de décision plus sûre en protonthérapie guidée par l’image (IGPT).

S’appuyant sur la solution AdaPTinsight existante, AdaPTinsight XR1 aide les cliniciens à réduire les ambiguïtés lors des évaluations quotidiennes et à exploiter pleinement le potentiel de précision des systèmes Proteus®. En renforçant la clarté, la confiance et l’évolutivité (upgradability), cette solution illustre l’engagement d’IBA à faire progresser les performances d’imagerie, tant pour les systèmes de protonthérapie déjà installés que ceux à venir, afin de rendre cette technologie plus accessible et de contribuer à établir la protonthérapie comme traitement de référence pour un plus grand nombre d’indications oncologiques.

AdaPTinsight XR repose sur une promesse claire : plus de clarté et plus de confiance. La solution offre une protonthérapie guidée par l’imagerie iso-centrique de pointe, avec une qualité d’image nettement améliorée grâce à une meilleure résolution des contrastes, une suppression des artefacts, ainsi que des capacités de calibration et de reconstruction d’image de nouvelle génération.

AdaPTinsight XR s’inscrit également dans la feuille de route à long terme de la plateforme Proteus® d’IBA, en concrétisant la prochaine évolution de la solution d’imagerie AdaPTinsight. Elle vient également renforcer la famille Proteus® en tant que plateforme évolutive et d’avenir pour la protonthérapie IGPT, tout en soutenant l’innovation continue et l’évolutivité tout au long du cycle de vie des systèmes, pour les installations existantes comme futures.

« L’amélioration du contraste et de la netteté pourrait potentiellement permettre un positionnement plus rapide des patients grâce à une meilleure visualisation des tissus mous », a déclaré le Prof. Dr Frank Lohr, Directeur de l’unité de protonthérapie au Proton Therapy Center of SUIT à Trento.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a ajouté : « Avec AdaPTinsight XR, nous sommes heureux de lancer les toutes dernières capacités d’imagerie pour nos systèmes de protonthérapie. L’imagerie joue un rôle crucial dans la précision du positionnement, la définition des marges de traitement et la rapidité des décisions cliniques quotidiennes. Les progrès continus en matière de qualité d’image peuvent dès lors influencer l’évolution de la pratique clinique. Avec cette nouvelle solution, nous nous réjouissons de poursuivre la collaboration étroite avec nos utilisateurs et d’apprendre de leurs retours à mesure qu’ils utiliseront nos solutions d’imagerie de nouvelle manière avec plus de confiance. »

IBA présentera les capacités d’AdaPTinsight XR lors du congrès annuel ESTRO 2026, qui se tiendra à Stockholm, en Suède, du 15 au 18 mai 2026, sur le stand C11:59.

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À propos de l'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules. L'entreprise est le principal fournisseur d'équipements et de services dans les domaines de la thérapie par protons, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponible aujourd'hui, ainsi que de la stérilisation industrielle, des radiopharmaceutiques et de la dosimétrie. L'entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2 300 personnes dans le monde. L'IBA est une B Corporation certifiée (B Corp) répondant aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale vérifiée.

L'IBA est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT (IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB. BB).

Plus d'informations sont disponibles à l'adresse : www.iba-worldwide.com

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1 AdaPTinsight XR constitue la dernière solution CBCT d’IBA pour l’IGPT actuellement en phase de développement. IBA se réserve le droit de modifier, sans préavis, la conception, les descriptions techniques et les spécifications de ses produits. AdaPTinsight XR est un upgrade de la fonctionnalité AdaPTinsight existante, sa disponibilité dépendant du marché, de la configuration de Proteus et des autorisations réglementaires applicables.





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