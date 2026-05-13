Valneva publie ses résultats financiers audités et consolidés pour le premier trimestre 2026

Ventes de produits de 30,5 millions d’euros

Position de trésorerie de 105,3 millions d’euros à fin mars 2026, hors produit de la levée de fonds réservée réalisée avec succès en avril 2026 1

Lancement, en avril 2026, d’un programme visant à réduire davantage les charges opérationnelles

Pfizer prévoit d’effectuer des soumissions réglementaires pour le candidat vaccin contre la maladie de Lyme

Lyon (France), le 13 mai 2026 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos au 31 mars 2026, fait un point sur ses activités et actualisé ses perspectives financières pour l’exercice 2026. Les résultats financiers consolidés intermédiaires sont disponibles sur le site internet de la Société (Financial Reports – Valneva).

Valneva retransmettra aujourd’hui en direct la conférence téléphonique sur ses résultats financiers du premier trimestre 2026 à 15h00 CEST (9h00 EDT). Cette retransmission sera disponible sur le site internet de la Société et via ce lien : https://edge.media-server.com/mmc/p/xbkzgkz7

Performance financière du premier trimestre 2026

Chiffre d’affaires total de 30,9 millions d’euros, dont 30,5 millions d’euros de ventes de produits, contre respectivement 49,2 millions d’euros et 48,6 millions d’euros en 2024, reflétant principalement le recul attendu des ventes de produits de tiers (-97,6% par rapport au premier trimestre 2025) et un décalage dans le calendrier des livraisons au Département américain de la Défense (DoD)

Réduction continue de la consommation de trésorerie d’exploitation, qui s’améliore à 0,3 millions d’euros au premier trimestre 2026, contre 8,1 millions d’euros au premier trimestre 2025

La trésorerie de la Société était de 105,3 millions d’euros au 31 mars 2026 contre 109,7 millions d’euros au 31 décembre 2025 Cela exclut 37,0 millions d’euros de produit brut issu de la récente levée de fonds réalisée avec succès 1

Perte nette de 32,1 millions d’euros, contre une perte nette de 9,2 millions d’euros au premier trimestre 2025, principalement liée à des effets exceptionnels et non récurrents dans le coût des ventes (résiliation de contrats, ajustements des coûts standards, dépréciations de stocks), ainsi qu’à des ventes de produits plus faibles.

Perspectives financières

Valneva ajuste ses prévisions de ventes et de chiffre d’affaires pour 2026, en partie en raison d’une tendance émergente défavorable dans l’adoption des vaccins du voyage sur ses principaux marchés, liée à des facteurs géopolitiques

La Société prévoit désormais des ventes de produits situées entre 135 millions d’euros et 150 millions d’euros, contre 145 millions d’euros à 160 millions d’euros précédemment Les autres revenus sont confirmés – conduisant à une nouvelle prévision de chiffre d’affaires située entre 145 millions d’euros et 160 millions d’euros

Dans le cadre de son engagement continu en faveur d’une gestion rigoureuse de la trésorerie, et, à la suite de la récente consolidation en France 2 , Valneva a lancé un nouveau projet de réorganisation de ses activités visant à optimiser ses opérations à l’échelle mondiale : Concentration des ressources sur son cœur d’activité et ses projets stratégiques clés, incluant une réduction de 10 à 15 % de ses effectifs à l’échelle mondiale Ces différentes initiatives devraient se traduire par une réduction significative d’environ 25 à 35 % des charges opérationnelles en 2026, par rapport à 2025. La marge brute des produits commerciaux de la Société devrait revenir à un niveau normal, les effets enregistrés au premier trimestre 2026 étant exceptionnels

, Valneva a lancé un nouveau projet de réorganisation de ses activités visant à optimiser ses opérations à l’échelle mondiale :

Peter Bühler, directeur financier de Valneva, a indiqué, « nos ventes du premier trimestre reflètent la forte baisse des ventes de produits de tiers et notre souhait de nous concentrer sur nos propres produits. Elles mettent également en évidence les premiers effets négatifs de la situation géopolitique sur les voyages. Nous avons par ailleurs poursuivi de manière significative la réduction de notre consommation de trésorerie opérationnelle, ce qui nous permet, conjuguée à de nouvelles mesures d’économies ainsi qu’à une assise financière renforcée suite au financement conclu avec succès en avril, d’anticiper une position de trésorerie solide jusqu’aux potentielles autorisations réglementaires de notre vaccin contre la maladie de Lyme ».

Information financière

(Résultats non-audités, consolidés selon les normes IFRS)

En millions d’euros Trois mois clos au 31 mars 2026 2025 Chiffre d’affaires 30,9 49,2 Ventes de produits 30,5 48,6 Perte nette (32,1) (9,2) EBITDA ajusté (18,2) (0,6) Trésorerie 105,3 153,0

Portefeuille Commercial

Le portefeuille commercial de Valneva se compose de trois vaccins du voyage, IXIARO®/JESPECT®, DUKORAL® et IXCHIQ®. Le principal contrat de distribution de produits tiers de Valneva est arrivé à échéance en 2025 et, comme précédemment communiqué, cette activité prend progressivement fin. En conséquence, les ventes de produits tiers ont diminué de 97,6 % au premier trimestre 2026 pour s’établir à 0,1 million d’euros. Cette initiative stratégique devrait se traduire par une amélioration des marges brutes globales sur les produits.

VACCIN CONTRE L’ENCÉPHALITE JAPONAISE IXIARO®/JESPECT®

Au premier trimestre 2026, les ventes d’IXIARO®/JESPECT® étaient de 20,2 millions d’euros contre 27,5 millions au premier trimestre 2025. La diminution en glissement annuel s’explique principalement par un décalage dans le calendrier des livraisons au Département américain de la Défense (DoD). Les livraisons se sont poursuivies dans le cadre du contrat signé en janvier 2025, et Valneva prévoit de nouvelles livraisons d’IXIARO® en 2026.

VACCIN CONTRE LE CHOLÉRA / L’ETEC3 DUKORAL®

Au premier trimestre 2026, les ventes de DUKORAL® étaient de 8,6 millions d’euros contre 12,3 millions d’euros au premier trimestre 2025, qui incluait des ventes ponctuelles liées à la fourniture de doses à Mayotte à la suite d’une épidémie de choléra.

Les ventes du premier trimestre 2026 ont, par ailleurs, été négativement impactées par le changement de distributeur en Allemagne en janvier 2026, les stocks résiduels transférés par l’ancien distributeur ayant été suffisants pour couvrir la demande sur ce trimestre. Les livraisons de produits devraient reprendre au deuxième trimestre 2026.

VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA IXCHIQ®

Au premier trimestre 2026, les ventes d’IXCHIQ® se sont élevées à 1,6 millions d’euros contre 3,0 millions d’euros au premier trimestre 2025, qui avait bénéficié de ventes aux États-Unis ainsi que d’expéditions de doses vers l’île française de La Réunion à la suite d’une épidémie de chikungunya.

Vaccins en développement clinique

CANDIDAT VACCIN CONTRE LA MALADIE DE LYME – LB6V (précédemment VLA15)

Soumissions réglementaires attendues

En mars 2026, Valneva et Pfizer ont annoncé des résultats initiaux de l’essai clinique de phase 3 VALOR « Vaccine Against Lyme for Outdoor Recreationists », (NCT05477524) portant sur leur candidat vaccin expérimental contre la maladie de Lyme LB6V, basé sur la protéine OspA hexavalente.

LB6V a démontré une efficacité de plus de 70 % dans la prévention de la maladie de Lyme chez les personnes âgées de cinq ans et plus. Le candidat vaccin expérimental a été bien toléré, sans problème de sécurité identifié. Ces résultats sont venus conforter la confiance dans le candidat vaccin et Pfizer prévoit de déposer des dossiers auprès des autorités réglementaires.

VLA15 est actuellement le seul programme contre la maladie de Lyme en développement clinique avancé et a obtenu la désignation Fast Track de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA - IXCHIQ® / VLA1553

Campagne de vaccination pilote en cours au Brazil

En février 2026, Valneva et l’Instituto Butantan ont annoncé le lancement d’une campagne de vaccination pilote (PVS) au Brésil avec le vaccin à dose unique de Valneva contre le chikungunya, IXCHIQ®. Cette campagne pilote de vaccination servira de base aux études post-marketing. Plus de 30 000 adultes, âgés de 18 à 59 ans, ont déjà été vaccinés dans le cadre de cette campagne visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’IXCHIQ® en conditions réelles.

Début mai 2026, l’Agence nationale de santé brésilienne (ANVISA) a autorisé l’Instituto Butantan à fabriquer localement une version du vaccin contre le chikungunya de Valneva. Grâce à cette autorisation, le vaccin – développé en partenariat avec Valneva et soutenu par la Coalition pour les innovations en matière de préparations aux épidémies (CEPI) – est approuvé pour une utilisation au Brésil chez les personnes âgées de 18 à 59 ans et peut être intégré au système de santé public brésilien.

CANDIDAT VACCIN CONTRE LA SHIGELLOSE – S4V2

Premiers résultats de Phase 2 attendus mi 2026

S4V2 est le candidat vaccin tétravalent le plus avancé au monde contre la shigellose, deuxième cause de maladie diarrhéique mortelle dans le monde.

Deux essais cliniques de S4V2, sponsorisé par LimmaTech Biologics AG, sont actuellement en cours : un essai de Phase 2 portant sur l’innocuité et l’immunogénicité de S4V2 chez le nourrisson4 et un essai de Phase 2 d’infection contrôlée chez l’humain (CHIM)5. De premiers résultats sont attendus mi 2026. Sous réserve de résultats positifs pour ces deux essais, Valneva assumera la responsabilité des développements futurs6.

Il n'existe actuellement aucun vaccin approuvé contre la shigellose et le développement de vaccins contre la shigellose a été classé prioritaire par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)7. En octobre 2024, la FDA américaine a octroyé le statut de Fast Track à S4V2, reconnaissant ainsi son potentiel pour cibler une maladie grave et répondre à un besoin médical non satisfait8. Le marché mondial des vaccins contre la shigellose est estimé à plus de 500 millions de dollars par an9.

Éléments financiers du premier trimestre 2026

(non-audités, consolidés selon les normes IFRS)

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires total de Valneva était de 30,9 millions d’euros pour les trois mois clos au 31 mars 2026 contre 49,2 millions d’euros sur la même période en 2025. Ce recul s’explique principalement par l’arrêt de la distribution de produits de tiers, des décalages dans le calendrier des livraisons au Département américain de la Défense, le changement de distributeur en Allemagne, ainsi que par l’enregistrement, au premier trimestre 2025, de ventes ponctuelles de DUKORAL® et IXCHIQ® en raison d’épidémies, qui ne se sont pas reproduites en 2026.

Les Autres Revenus, comprenant les revenus des collaborations, licences et services, sont restés presque inchangées s’inscrivant à 0,8 million d’euros au premier trimestre 2026 contre 0,6 million d’euros au premier trimestre 2025.

Résultat opérationnel et EBITDA ajusté

Les coûts des produits et services vendus (COGS) étaient de 26,2 millions d’euros au premier trimestre 2026. La marge brute sur les ventes de produits, en excluant IXCHIQ, était de 45,2 % contre 62,7 % au premier trimestre 2025. Les effets positifs sur la marge de la baisse des ventes de produits de tiers ont été contrebalancés par des dépenses de production plus élevées liées au transfert de la production vers l’installation d’Almeida en Écosse, ainsi que par d’autres effets ponctuels.

La marge brute d’IXIARO® a atteint 50,8 % au premier trimestre 2025 contre une marge brute exceptionnellement élevée de 72,6 % au premier trimestre 2025 (la marge brute de l’exercice 2025 étant de 59,6%). Cette baisse s’explique principalement par des coûts de production plus élevés au sein de la nouvelle installation d’Almeida en Écosse conjugués à des volumes de ventes plus faibles.

La marge brute de DUKORAL® s’est établie à 33,6 % contre 52,2 % au premier trimestre 2025, la baisse étant principalement attribuable à des dépréciations de lots.

La marge brute pour IXCHIQ® était négative, principalement impacté par des frais d’annulation liés à des engagements de production externe, à la suite de ventes inférieures aux prévisions.

Enfin, 0,2 million d’euros de COGS étaient attribuables à l’activité de distribution de produits tiers, 5,0 millions d’euros à la capacité inutilisée et aux coûts non alloués aux produits, et 0,3 millions d’euros aux services. À titre de comparaison, les COGS totaux au premier trimestre 2025 étaient de 23,0 millions d’euros, comprenant 21,3 millions d’euros de coûts des produits et 1,8 millions d’euros de coûts des services.

Les dépenses de recherche et développement sont restées stables à 15,2 millions d’euros au premier trimestre 2026.

Les frais commerciaux étaient de 7,0 millions d’euros au premier trimestre 2026, en recul par rapport aux 10,4 millions d’euros enregistrés au premier trimestre 2025. La baisse de ces frais s’explique principalement par la baisse des dépenses publicitaires et promotionnelles pour IXCHIQ® ainsi que par une baisse des frais de personnels, de stockage et de distribution.

Les frais généraux et administratifs ont reculé à 8,2 millions d’euros au premier trimestre 2026 contre 9,0 millions d’euros sur la même période en 2025. Cette baisse s’explique principalement par une réduction des coûts de personnel ainsi que par des économies réalisées sur les services de conseil et les prestations professionnelles.

Les autres produits et charges opérationnels, nets, ont reculé à 1,9 millions d’euros au premier trimestre 2026 contre 2,2 millions d’euros au premier trimestre 2025. La diminution des crédits d'impôt R&D a été en partie compensée par une hausse des subventions.

Valneva a enregistré une perte opérationnelle de 23,7 millions d’euros au premier trimestre 2026 contre une perte opérationnelle de 6,0 millions d’euros sur la même période en 2025. L’augmentation de la perte opérationnelle s’explique principalement par la baisse des ventes de produits au cours des trois premiers mois de 2026, par rapport à la même période de l’année précédente.

La perte de l’EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessous) était de 18,2 millions d'euros au premier trimestre 2026 contre une perte de l’EBITDA ajusté de 0,6 millions d'euros sur la même période en 2025.

Résultat net

Au premier trimestre 2026, Valneva a généré une perte nette de 32,1 millions d’euros contre une perte nette de 9,2 millions d’euros sur les trois premiers mois de 2025. La hausse de la perte nette est principalement due à des ventes plus faibles au premier trimestre 2026.

Les charges financières et effets de change ont engendré un résultat financier négatif de 7,6 millions d’euros au premier trimestre 2026 contre un résultat financier négatif de 1,8 millions d’euros au premier trimestre 2025. Cette augmentation s’explique principalement par des évolutions défavorables du taux de change USD/EUR, ayant entraîné une perte de change de 3,0 millions d’euros au premier trimestre 2026, contre un gain de change de 3,7 millions d’euros au premier trimestre 2025.

Flux de trésorerie et liquidités

La trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles était de 0,3 million d’euros au premier trimestre 2026 contre 8,1 millions d’euros au premier trimestre 2025. La baisse au premier trimestre 2026 s’explique principalement par des besoins en fonds de roulement nets moins élevés.

Les flux de trésorerie positifs liés aux activités d’investissement étaient de 0,3 million d’euros au premier trimestre 2026 contre des flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’investissement de 1,0 million d’euros au premier trimestre 2025. Les flux de trésorerie positifs au premier trimestre 2026 étaient principalement attribuables aux produits issus du placement de liquidités dans des fonds monétaires. Les sorties de trésorerie au premier trimestre 2025 étaient principalement liées à l’acquisition d’équipements, partiellement compensées par des produits d’intérêts.

Les flux de trésorerie négatifs liés aux activités de financement étaient de 4,7 millions d’euros au premier trimestre 2026 contre des flux de trésorerie négatifs de 5,6 millions d’euros sur la même période en 2025. Les sorties de trésorerie sur les deux périodes reflétaient principalement des paiements d’intérêts et de loyers.

La trésorerie du Groupe était de 105,3 millions d’euros au 31 mars 2026 contre 109,7 millions d’euros au 31 décembre 2025.

Mesures financières non-IFRS

Pour évaluer et communiquer ses performances, le Management de Valneva utilise et présente ses résultats conformément aux normes IFRS et a également recours à des normes non‑IFRS pour calculer l’EBITDA ajusté. Bien que les mesures non-IFRS ne doivent pas être interprétées comme des alternatives aux mesures IFRS, le Management estime que les mesures non-IFRS sont utiles pour mieux comprendre la performance actuelle de Valneva, les tendances de cette performance et sa situation financière.

L’EBITDA ajusté est une mesure supplémentaire commune de la performance utilisée par les investisseurs et les analystes financiers. Le Management estime que cette mesure fournit des outils analytiques supplémentaires. L’EBITDA ajusté est défini comme le bénéfice / (la perte) de la période avant impôt sur le revenu, produits / charges financières, gains / (pertes) de change, amortissements, dépréciations et pertes de valeur.

Un rapprochement entre l’EBITDA ajusté et la perte nette de la période, qui est la mesure IFRS la plus directement comparable, est présenté ci-dessous :

En millions d’euros Trois mois clos au 31 mars (consolidés selon les normes IFRS) 2026 2025 Bénéfice / (perte) de la période (32,1) (9,2) Ajouter: Gain lié à l’impôt sur les sociétés 0,8 1,5 Produit financier (0,5) (0,5) Charge financière 5,1 6,0 Gain/(perte) de change – net 3,0 (3,7) Amortissement 1,2 1,2 Dépréciation 4,2 4,2 EBITDA ajusté (18,2) (0,6)

Ventes de produits à taux de change constant :

Toutes références aux variations du chiffre d’affaires à taux de change constant indiquent que l’impact des fluctuations de change a été éliminé. Cette élimination se fait en recalculant le chiffre d’affaires de la période concernée en appliquant les taux de change de la période précédente, comme détaillée ci-dessous :

En millions d’euros Trois mois clos au 31 mars (résultats non audités, consolidés selon les normes IFRS) 2026 2025 Ventes de produits 30,5 48,6 Ventes de produits de tiers 0,1 5,8 Ventes de produits (hors ventes pour des tiers) 30,4 42,8 Impact des taux de change (hors ventes de produits de tiers) 1,3 Ventes de produits (hors ventes de produits de tiers) à taux de change constants 31,7

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin tétravalent le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

Contacts Médias et Investisseurs Valneva

Laetitia Bachelot-Fontaine

VP, Global Communications and European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

Laetitia.bachelotfontaine@valneva.com



Joshua Drumm, Ph.D.

VP, Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com













Information importante

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des lois françaises sur les valeurs mobilières. Ces déclarations peuvent être identifiées par des termes tels que « vise », « anticipe », « croit », « pourrait », « estime », « s’attend », « prévoit », « a l’intention », « peut » ainsi que par des variations de ces termes ou d’expressions similaires destinées à identifier des déclarations prospectives, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes. Toutes les déclarations figurant dans ce communiqué de presse, à l’exception des déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives, notamment, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant : la performance financière future et les indications financières, y compris les prévisions de ventes de produits, de chiffre d’affaires total et d’investissements en R&D ; les projets de Valneva en matière d’investissements pour sa croissance future ; le calendrier des commandes pour les produits commerciaux ; les plans et attentes concernant le développement, la commercialisation et les perspectives commerciales des candidats vaccins et produits commerciaux de Valneva, y compris les perspectives et le calendrier d’actions liées aux études et essais cliniques et aux autorisations de produits, telles que les initiations d’études, les avancées d’études, les publications de données, les soumissions, dépôts, approbations et extensions d’indication ; les bénéfices attendus et la disponibilité des produits commerciaux et candidats produits de Valneva ; ainsi que les opportunités et tendances de croissance potentielles, y compris les hypothèses et attentes relatives à la taille totale du marché visé par les candidats produits et produits commerciaux de Valneva.

Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et hypothèses de Valneva à la date du présent communiqué. Chacune de ces déclarations prospectives implique des risques et des incertitudes susceptibles d’entraîner un écart significatif entre l’activité, la stratégie, les résultats futurs ou la performance de Valneva et ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs peuvent entraîner des divergences entre les attentes actuelles et les résultats réels, notamment : le succès de Valneva dans la commercialisation de ses produits ; les incertitudes et retards liés au développement et à la fabrication de vaccins ; la possibilité que les succès obtenus lors des tests précliniques et des essais cliniques antérieurs ne garantissent pas que les essais cliniques ultérieurs produiront les mêmes résultats ou fourniront des données adéquates pour démontrer l’efficacité et la sécurité d’un candidat produit ; les impacts des conditions macroéconomiques, notamment les tarifs et autres politiques commerciales, le conflit en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, les fluctuations de l’inflation et l’incertitude des marchés financiers et du crédit, sur l’activité, les essais cliniques et la situation financière de Valneva ; des données de sécurité ou d’efficacité inattendues observées au cours d’études précliniques ou cliniques ; des taux d’activation de sites ou de recrutement dans les essais cliniques inférieurs aux attentes ; la capacité de Valneva à tirer parti de ses accords de collaboration et de licence ; les évolutions dans la concurrence anticipée ou existante ; les changements dans l’environnement réglementaire ; les incertitudes et le calendrier du processus d’approbation réglementaire ; l’impact de la crise du crédit mondiale et européenne ; la capacité à obtenir ou maintenir une protection par brevet ou autre propriété intellectuelle et les litiges ou autres différends inattendus.

D’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué sont identifiés dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel de Valneva sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis et de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 18 mars 2026, ainsi que dans d’autres documents déposés ponctuellement auprès de la SEC et de l’AMF.

Valneva fournit ces informations à la date du présent communiqué et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.









1 2026_04_30_Financing_PR_EN_Final.pdf







2 Valneva to Further Consolidate its Operations in France - Valneva







3 Les indications du vaccin varient selon les pays. Veuillez vous référer aux informations sur le produit / au Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) / aux recommandations approuvés dans vos pays respectifs pour obtenir des informations complètes, y compris sur le dosage, la sécurité et les groupes d’âge pour lesquels ce vaccin est autorisé.







4 Valneva and LimmaTech Announce First Vaccination in Phase 2 Infant Study of Tetravalent Shigella Vaccine Candidate S4V2 - Valneva







5 Valneva and LimmaTech Announce First Vaccination in Phase 2b Human Challenge Study of Tetravalent Shigella Vaccine Candidate S4V2 - Valneva







6 Valneva and LimmaTech Enter into a Strategic Partnership to Accelerate the Development of the World’s Most Clinically Advanced Tetravalent Shigella Vaccine Candidate - Valneva







7 Immunization, Vaccines and Biologicals (who.int)







8 Valneva and LimmaTech Awarded FDA Fast Track Designation for Tetravalent Shigella Vaccine Candidate S4V - Valneva







9 Analyse LEK







Pièce jointe