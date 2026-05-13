Fortis Life Sciences vergibt den AbNano® VHH Discovery Grant 2026 an Deliver Biosciences im Bereich der gezielten Wirkstoffabgabe

BOSTON und LONDON, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Life Sciences und Deliver Biosciences gaben heute bekannt, dass Fortis Deliver Biosciences zum ersten Preisträger der „Fortis Grant Series 2026“ ernannt hat. Im Rahmen des Fortis-Förderprogramms wurden die Dienstleistungen von AbNano VHH Discovery vorgestellt, um Organisationen, die neue Technologien zur Entwicklung vielversprechender Therapieprogramme einsetzen, mehr Möglichkeiten zu eröffnen.

Viele schwere Erkrankungen sind nach wie vor schwer zu behandeln, da die biologischen Zielstrukturen, die ihnen zugrunde liegen, mit herkömmlichen Antikörpern oft nur schwer zu erreichen sind. Große Antikörperformate haben oft Schwierigkeiten, in dichtes Gewebe wie solide Tumoren einzudringen, was ihr therapeutisches Potenzial einschränkt. VHH-Antikörper bieten eine vielversprechende Alternative. Dank ihrer geringeren Größe, ihrer geringen Immunogenität und ihrer Stabilität können sie sich effektiver durch das Gewebe bewegen, präzise binden und neue Therapieansätze ermöglichen.

Für Forscher und Arzneimittelentwickler bedeutet dies kürzere Entwicklungszeiten, geringere biologische Barrieren, eine höhere Zielgenauigkeit sowie neue Möglichkeiten in den Bereichen Krebs, Autoimmunerkrankungen, Gentherapie und gezielte Wirkstoffabgabe.

Die Fortis Grant Series bietet akademischen Einrichtungen, gemeinnützigen Organisationen sowie Biotechnologie- und Pharmaunternehmen Zugang zu Dienstleistungen im Bereich der Antikörperforschung, deren Aufbau intern oft zu kostspielig oder zu spezialisiert ist.

„Viele der nächsten Durchbrüche in der Medizin werden von Wissenschaftlern erzielt werden, die schwierige biologische Probleme in Bereichen wie Krebs, Immunerkrankungen und Gentherapie lösen“, sagte Chris Woodward, Senior Director für Sales und Marketing im Bereich Antikörperlösungen bei Fortis Life Sciences. „Die Förderreihe treibt diese Arbeit voran, indem sie das für die Forschung erforderliche Fachwissen und die Antikörpertechnologien bereitstellt, die notwendig sind, um vielversprechende wissenschaftliche Erkenntnisse in therapeutische Wirkstoffkandidaten umzusetzen.“

Fortis prüfte Bewerbungen von Organisationen aus aller Welt und bewertete die Vorschläge anhand ihrer wissenschaftlichen Qualität, ihrer Innovationskraft, ihrer Durchführbarkeit und ihrer potenziellen langfristigen Auswirkungen. Der Beitrag von George Tetley und Deliver Biosciences wurde zum Gewinner gekürt.

Deliver Biosciences entwickelt Technologien zur gezielten Wirkstoffabgabe, die darauf ausgelegt sind, Therapeutika direkt an die Zielzellen zu bringen, um künftige Behandlungsstrategien für Erkrankungen wie HIV, Sichelzellenanämie und neurodegenerative Erkrankungen zu unterstützen.

„Der Zugang zu einer hochmodernen Forschungsinfrastruktur kann maßgeblich beeinflussen, welche Ziele ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen verfolgen kann und wie effizient es Daten generieren, Zielmoleküle bewerten und Entwicklungswege priorisieren kann“, sagte George Tetley, Ph.D., Mitbegründer und Chief Scientific Officer von Deliver Biosciences. „Wir freuen uns darauf, die Kompetenzen von AbNano zu nutzen, um unsere Arbeit im Bereich der In-vivo-CAR-T- und Gentherapie voranzutreiben, mit dem Ziel, Patienten neue Therapien zugänglich zu machen.“

Über Fortis Life Sciences

Fortis Life Sciences wurde im Jahr 2020 gegründet und vereint spezialisierte Life-Science-Unternehmen wie Abcore, Arista Biologicals, Bethyl Laboratories, Empirical Bioscience, IPOC, nanoComposix und Vector Biolabs, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den Weg von der Forschung bis zur Markteinführung schneller, kontinuierlicher und kontrollierter zu beschreiten. Durch die Bereitstellung hochwertiger Produkte, maßgeschneiderter Dienstleistungen und fundierten technischen Fachwissens unterstützt Fortis seine Partner bei der Entwicklung, Validierung und Herstellung proprietärer Lösungen für komplexe wissenschaftliche und betriebliche Anforderungen. Fortis bedient Unternehmen weltweit durch eine stetig wachsende globale Präsenz, zu der auch mehrere cGMP-konforme Produktionsstätten gehören, die nach ISO 13485 zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie unter fortislife.com

Über Deliver Biosciences

Deliver Biosciences entwickelt zielgerichtete Nanopartikel-Transportvektoren, die darauf ausgelegt sind, eine breite Palette therapeutischer Wirkstoffe sicher und effizient zu bestimmten Zellen in vivo zu transportieren, wobei ein Leitkandidat für die in vivo CAR-T-Therapie auf dem Weg in die klinische Phase ist. Die Plattform wurde entwickelt, um die Reprogrammierung von Zellen sowie Behandlungsmethoden der nächsten Generation zu unterstützen, darunter Genom-Editierung, Immuntherapie und Präzisionsmedizin. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Krebsimmuntherapie, mit langfristigen Anwendungsmöglichkeiten bei Autoimmun-, neurodegenerativen und kardiovaskulären Erkrankungen, bei denen nach wie vor erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf besteht. Weitere Informationen finden Sie unter deliverbio.com

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Nick Bartosik

Marketing Specialist

Fortis Life Sciences

nbartosik@fortislife.com