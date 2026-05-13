Fortis Life Sciences attribue la subvention à la découverte AbNano® VHH Discovery 2026 à Deliver Biosciences pour la recherche sur l’administration ciblée de médicaments

BOSTON et LONDRES, 13 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Life Sciences et Deliver Biosciences ont annoncé aujourd’hui que Fortis avait nommé Deliver Biosciences premier bénéficiaire de la Fortis Grant Series 2026. La subvention Fortis propose des services AbNano VHH Discovery, visant à offrir davantage d’opportunités de développement de programmes thérapeutiques à fort potentiel aux organisations utilisant des nouvelles technologies.

De nombreuses maladies graves restent difficiles à traiter, car les cibles biologiques qui en sont à l’origine sont souvent difficiles à atteindre avec des anticorps classiques. Les anticorps de grande taille peuvent avoir du mal à pénétrer dans les tissus denses, tels que les tumeurs solides, ce qui limite leur potentiel thérapeutique. Les anticorps VHH offrent une alternative prometteuse. Leur taille réduite, leur faible immunogénicité et leur stabilité leur permettent de traverser les tissus plus efficacement, de se fixer avec précision, contribuant ainsi au développement de nouvelles catégories de traitements.

Pour les chercheurs et les concepteurs de médicaments, cela se traduit par des délais de mise au point plus courts, une réduction des obstacles biologiques, une plus grande précision dans le ciblage et de nouvelles perspectives dans les domaines du cancer, des maladies auto-immunes, de la thérapie génique et de l’administration ciblée de médicaments.

La Fortis Grant Series permet aux établissements universitaires, aux organisations à but non lucratif ainsi qu’aux entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques d’accéder à des services de découverte d’anticorps qui sont souvent trop coûteux ou trop spécialisés pour être mis en place en interne.

« Bon nombre des prochaines avancées majeures en médecine seront le fruit des travaux de scientifiques qui s’attaquent à des problèmes biologiques complexes dans des domaines tels que le cancer, les maladies immunitaires et la thérapie génique », a déclaré Chris Woodward, directeur principal des ventes et du marketing, solutions d’anticorps, chez Fortis Life Sciences. « Ce programme de subventions accélère ces travaux en apportant l’expertise en matière de recherche et les technologies liées aux anticorps nécessaires pour transformer des avancées scientifiques prometteuses en candidats-médicaments. »

Fortis a examiné les candidatures d’organisations du monde entier et a évalué les propositions en fonction de leur valeur scientifique, de leur caractère innovant, de leur faisabilité et de leur impact potentiel à long terme. George Tetley et Deliver Biosciences ont été désignés comme lauréats.

Deliver Biosciences élabore des technologies d’administration ciblée de médicaments destinées à acheminer les traitements directement vers les cellules cibles, afin de soutenir les futures stratégies thérapeutiques pour des maladies telles que le VIH, la drépanocytose et les troubles neurodégénératifs.

« L’accès à une infrastructure de recherche de pointe peut avoir une influence considérable sur les orientations qu’une entreprise de biotechnologie émergente peut choisir de suivre, ainsi que sur son efficacité à générer des données, à évaluer des cibles et à hiérarchiser ses axes de développement », a déclaré George Tetley, Ph.D., cofondateur et directeur scientifique de Deliver Biosciences. « Nous sommes impatients de mettre à profit les compétences d’AbNano pour faire progresser nos travaux dans le domaine des thérapies CAR-T in vivo et de la thérapie génique, dans le but de proposer de nouveaux traitements aux patients. »

À propos de Fortis Life Sciences

Fondée en 2020, Fortis Life Sciences regroupe des entreprises spécialisées dans les sciences de la vie, notamment Abcore, Arista Biologicals, Bethyl Laboratories, Empirical Bioscience, IPOC, nanoComposix et Vector Biolabs, afin d’aider les organisations à passer de la découverte à la commercialisation avec plus de rapidité, de continuité et de maîtrise. En proposant des produits haut de gamme, des services sur mesure et une expertise technique approfondie, Fortis aide ses partenaires à créer, valider et fabriquer des solutions propriétaires répondant à des exigences scientifiques et opérationnelles complexes. Fortis sert des organisations du monde entier grâce à une présence mondiale en pleine expansion, comprenant plusieurs sites de fabrication conformes aux normes cGMP et certifiés ISO 13485. En savoir plus sur fortislife.com

À propos de Deliver Biosciences

Deliver Biosciences développe des vecteurs de délivrance à base de nanoparticules ciblés, conçus pour transporter un vaste panel de charges thérapeutiques vers des cellules in vivo spécifiques de façon sécurisée et efficace ; son principal candidat est en passe d’entrer en phase clinique pour une thérapie CAR-T in vivo. Sa plateforme est conçue pour prendre en charge la reprogrammation cellulaire et les modalités de nouvelle génération, comme la modification des gènes, l’immunothérapie et la médecine de précision. L’entreprise met l’accent sur l’immunothérapie contre le cancer, avec des applications à long terme dans le domaine des maladies cardiovasculaires, neurodégénératives et auto-immunes, où il subsiste d’importants besoins médicaux non satisfaits. En savoir plus sur deliverbio.com

Contact média :

Nick Bartosik

Spécialiste marketing

Fortis Life Sciences

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