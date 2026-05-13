Inventiva présentera plusieurs abstracts lors de l’EASL Congress 2026

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 13 mai 2026 – Inventiva (Euronext Paris et NASDAQ: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui la présentation de deux abstracts lors du prochain congrès annuel de l’European Association for the Study of the Liver, EASL Congress 2026, qui se tiendra du 27 au 30 mai 2026 à Barcelone.

Détails des présentations :

Titre de l'abstract Lanifibranor-induced improvements in histological parameters and cardiometabolic markers in MASH are independent of weight change and closely associated with adiponectin induction Numéro de publication FRI-189 Type de présentation Poster Auteurs Mary E Rinella, Guillaume Wettstein, Philippe Huot-Marchand, Jason Campagna, Sven Francque, Manal F. Abdelmalek Date 29 mai 2026





Titre de l'abstract Ultrastructural assessment of liver sinusoidal endothelial cell capillarisation in metabolic-dysfunction associated steatotic liver disease and its modulation by lanifibranor Numéro de publication SAT-117- YI Type de présentation Poster Auteurs Shivani Chotkoe, Guillaume Wettstein, Joris De Man, Sofie Thys, Isabel Pintelon, Yang Lu, Nateneal Beyene, Jean-Louis Junien, Denise van der Graaff, Benedicte De Winter, Winnok H. De Vos, Luisa Vonghia, Wilhelmus J. Kwanten, Sven M. Francque Date 30 mai 2026

En outre, Inventiva sera présent au Congrès au stand n° 35.

À propos de lanifibranor

Lanifibranor, le candidat médicament le plus avancé d’Inventiva, est une petite molécule administrée par voie orale dont l'action consiste à induire des effets anti-fibrotiques, anti-inflammatoires ainsi que des changements vasculaires et métaboliques positifs en activant les trois isoformes de proliférateurs de peroxysomes (« PPAR »). Les PPAR sont des récepteurs nucléaires bien connus qui régulent la transcription des gènes. Lanifibranor est un agoniste PPAR conçu pour activer de façon modérée et équipotente les trois isoformes de PPAR, avec une activation équilibrée des PPARα et PPARδ, et une activation partielle de PPARγ. S'il existe d'autres agonistes de PPAR qui ciblent un ou deux isoformes de PPAR, lanifibranor est le seul agoniste de pan-PPAR actuellement en développement clinique. La Société estime que le profil de modulateur pan-PPAR modéré et équilibré de lanifibranor contribue également au bon profil de sécurité et de tolérance qui a été observé dans les essais cliniques et les études précliniques dans lesquels il a été évalué. La Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé les statuts de « Breakthrough Therapy » et de « Fast Track » à lanifibranor pour le traitement de la MASH.

À propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor, un nouvel agoniste pan-PPAR, dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). https://www.inventivapharma.com

Contacts

Investor Relations

David Nikodem: IR@inventivapharma.com

Patricia L. Bank: patti.bank@icrhealthcare.com Media Relations

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