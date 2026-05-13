Voyager autrement: la flexibilité redéfinit les choix des Britanno-Colombien∙nes

MONTRÉAL, 13 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Malgré les pressions économiques, la population canadienne ne renonce pas aux voyages. Selon un nouveau sondage de la Banque de développement du Canada (BDC), près de 9 personnes sur 10 au Canada prévoient voyager en 2026. C’est en Colombie-Britannique et dans les Territoires que les ménages consacrent la plus grande part de leur budget voyage à des séjours au Canada, soit 37 %, comparativement à 31 % à l’échelle nationale.

Le voyage fait partie intégrante de la vie des Canadien∙nes : 58 % le jugent central ou important. Même si 81 % des ménages anticipent des compromis, le tourisme intérieur devient un choix assumé plutôt qu’une solution par défaut. En Colombie-Britannique et dans les Territoires, cela s’appuie sur de forts déplacements à l’intérieur de la province ou du territoire : 90 % des personnes qui voyagent prévoient effectuer au moins un séjour en 2026, pour une durée moyenne de 7,6 jours.

Les choix de la population canadienne ont un impact économique réel

Cette année, 92 % des voyageurs prévoient au moins un séjour au Canada. Le tourisme intérieur s’impose ainsi comme une source importante de croissance. Même si 70 % des ménages canadiens disent éviter les États-Unis pour leurs voyages en 2026, les données suggèrent qu’ils se tournent de plus en plus vers des destinations canadiennes non pas par défaut, mais en raison de l’attrait des diverses destinations au pays.

Ce virage se traduit par des occasions bien concrètes pour les entreprises touristiques. BDC estime que remplacer une seule nuit passée à l’étranger par une journée de voyage au Canada pourrait générer jusqu’à 4,6 milliards de dollars de PIB additionnels, sans augmentation des dépenses totales des voyageurs.

Le principal compromis de voyage varie selon les régions et révèle des occasions

En Colombie-Britannique et dans les Territoires, les voyageurs misent d’abord sur une plus grande flexibilité quant aux dates.

Dans les Prairies, les voyageurs sont les moins nombreux à anticiper des compromis; et lorsqu’ils le font, ils privilégient surtout des hébergements plus abordables.

En Ontario, l’hébergement à prix réduit est le compromis le plus fréquent.

Au Québec, les voyageurs privilégient davantage des séjours plus courts.

Dans les provinces de l’Atlantique, les voyages hors saison sont plus répandus que la moyenne canadienne, ce qui ouvre la porte à une saison touristique plus longue.





« Les entreprises touristiques ont une réelle occasion de transformer ce changement de comportement en croissance. Les gens voyagent toujours, mais choisissent les entreprises qui facilitent leur décision de voyage : de la flexibilité, un bon rapport qualité-prix et des expériences qui en valent la peine. Les entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu sont celles qui proposent des prix plus souples, s’adaptent aux séjours plus courts, misent sur les expériences hors saison et mettent clairement en valeur leur attrait local », affirme Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef à BDC.

Un optimisme prudent pour le secteur touristique en 2026

Malgré un contexte économique incertain, les perspectives du secteur touristique canadien demeurent positives en 2026. Le ralentissement de la croissance, l’incertitude persistante et la hausse des coûts de l’énergie devraient toutefois inciter les voyageurs à accorder une importance accrue au rapport qualité-prix.



BDC publie également aujourd’hui un billet de blogue qui examine de plus près les perspectives touristiques pour 2026 et ce que les résultats du sondage signifient pour les entreprises touristiques au pays.

À propos du sondage

Ces résultats reposent sur un sondage pancanadien mené auprès de 1 000 adultes, du 25 février au 3 mars 2026, à l’aide du panel en ligne de Forum Research et de ses partenaires affiliés. L’analyse a été réalisée par BDC. La marge d’erreur maximale est de ± 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Comme il s’agit d’un échantillon non probabiliste, ces données sont fournies à titre indicatif.

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