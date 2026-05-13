FORVIA : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 4 JUIN 2026 - MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

NANTERRE, France

Mercredi 13 mai 2026

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 4 JUIN 2026

Mise à disposition des documents préparatoires

FORVIA (ci-après, la « Société ») informe ses actionnaires qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte (ci-après, l’« Assemblée ») le jeudi 4 mai 2026, à 10 heures, au siège social à Nanterre.

L’avis de réunion qui a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) le 27 avril 2026 et l’avis de convocation qui sera publié, au BALO et dans le journal d'annonces légales (service de presse en ligne) « Les Affiches Parisiennes », le 18 mai 2026, contiennent l’ordre du jour et le projet du texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires à l’occasion de l’Assemblée. Les principales modalités de participation à l’Assemblée sont rappelées dans ces avis ainsi que dans la brochure de convocation à l’Assemblée qui est disponible sur le site internet de la Société.

Conformément à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, les actionnaires pourront consulter sur le site internet de la Société (www.forvia.com/fr) les documents d'information préparatoires à cette Assemblée. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page internet relative à l’Assemblée, qui contient toutes les informations utiles pour cette assemblée :

https://www.forvia.com/fr/investisseurs/actionnaires-individuels/assemblees-generales

Les documents et renseignements concernant l’Assemblée seront tenus à disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Presse Analystes Christophe MALBRANQUE

Directeur Influence Groupe

+33 (0) 6 21 96 23 53

christophe.malbranque@forvia.com Adeline MICKELER

Directrice des Relations Investisseurs Groupe

+33 (0) 6 61 30 90 90

adeline.mickeler@forvia.com Audrey ÉPÈCHE

Responsable des Relations Médias

+33 (0) 6 15 98 23 53

audrey.epeche@forvia.com Sébastien LEROY

Directeur Adjoint Relations Investisseurs Groupe

+33 (0) 6 26 89 33 69

sebastien.leroy@forvia.com

Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 137 500 collaborateurs, dont plus de 12 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 12 400 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26.2 milliards d'euros avant IFRS 5. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice SBF 120. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com

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