Viridien : Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte

Viridien

Société anonyme au capital de 7 191 480 €

Siège social : 27 avenue Carnot, 91300 Massy

969 202 241 R.C.S. Evry

MISE A DISPOSITION ET CONSULTATION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A

L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE VIRIDIEN DU MERCREDI 3 JUIN 2026

Paris, France - Le 13 mai 2026

L’Assemblée Générale Mixte de Viridien (la « Société ») se tiendra

le mercredi 3 juin 2026 à 10 heures 30

à L’Apostrophe, 83 avenue Marceau, 75116 Paris

L’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le vendredi 17 avril 2026 (Bulletin n° 46) contient l’ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à ladite Assemblée. L’avis de convocation a été publié au BALO (Bulletin n° 57) ainsi que dans lesechos.fr du mercredi 13 mai 2026.

Les documents préparatoires et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte seront tenus à la disposition des actionnaires de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les documents et renseignements visés à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont consultables sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : https://www.viridiengroup.com/fr/investors/shareholders/general-meetings.

Conformément à l’article R. 22-10-29-1 du Code de commerce, l'Assemblée fera l'objet, dans son intégralité, d'une retransmission audiovisuelle en direct disponible sur la page Assemblée générale 2026 du site internet de la Société :

https://www.viridiengroup.com/fr/investors/shareholders/general-meetings.

Contact Viridien : Secrétariat Général, 27 avenue Carnot, 91300 Massy

general.secretary@viridiengroup.com

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