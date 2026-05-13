Les tentatives de fraude numérique au Canada dépassent la moyenne mondiale : les Canadiens qui déclarent avoir perdu de l’argent en raison d’une fraude numérique au cours de la dernière année indiquent avoir perdu en moyenne 1 301 $ CA

TORONTO, 13 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle analyse de TransUnion (NYSE : TRU) révèle que le taux de tentatives de fraude numérique présumées impliquant des consommateurs situés au Canada était supérieur à la moyenne mondiale en 2025. Au cours de la dernière année, 13 % des Canadiens interrogés ont déclaré avoir perdu de l’argent en raison d’une fraude numérique (y compris des escroqueries telles que le vol d’identité, l’hameçonnage et la prise de contrôle du compte), la perte médiane déclarée s’élevant à 1 301 $ CA, ce qui met en évidence les conséquences financières potentiellement graves de la fraude pour les ménages canadiens.

Selon le rapport Le point sur le premier semestre de 2026 : principales tendances en matière de fraude de TransUnion, le taux de fraude numérique présumée* pour les tentatives de transactions impliquant des consommateurs situés au Canada a atteint 4,4 % en 2025, dépassant ainsi la moyenne mondiale de 3,8 % au cours de la même période. Bien que cela représente une baisse par rapport aux niveaux de 2024, le taux de fraudes numériques présumées au Canada est demeuré élevé par rapport aux niveaux mondiaux au cours de la même période.

Le risque de fraude semble être le plus élevé à l’étape de la connexion au compte, ce qui en fait l’un des points les plus à risque du cycle de vie numérique du consommateur. Au Canada, en 2025, 14,2 % des tentatives de connexion à un compte étaient soupçonnées d’être frauduleuses, soit plus de trois fois la moyenne mondiale de 4,3 %. Au Canada, le taux de fraude présumée pour les tentatives de création de comptes était de 4,6 %, ce qui montre que le risque est présent plus tôt dans le cycle de vie, mais qu’il est plus concentré à l’étape de l’ouverture de session.

La multiplication des tactiques de fraude souligne pourquoi les Canadiens accordent une priorité à la sécurité des données

Parmi les Canadiens interrogés qui ont déclaré avoir perdu de l’argent en raison d’une fraude numérique au cours de la dernière année, la fraude par carte de crédit volée ou les transactions frauduleuses constituaient la cause la plus fréquente, représentant 26 % des pertes déclarées – un taux nettement supérieur au taux mondial correspondant de 19 %. Les escroqueries par des vendeurs tiers sur des sites de commerce électronique légitimes suivaient avec 22 %, tandis que les incidents de prise de contrôle du compte représentaient 21 % des pertes.

Ensemble, ces résultats indiquent que les pertes liées à la fraude au Canada découlent d’un large éventail de tactiques, ce qui souligne l’importance d’une solide sécurité des données personnelles, car les fraudeurs combinent de plus en plus l’utilisation abusive de l’identité à des techniques numériques plus sophistiquées.

Tactiques de fraude numérique les plus courantes signalées par les Canadiens qui ont perdu de l’argent en raison d’une fraude numérique (au cours de la dernière année)





Type de fraude Canada À l’échelle planétaire Carte de crédit volée ou transactions frauduleuses 26 % 19 % Escroqueries impliquant des vendeurs tiers sur des sites de commerce électronique légitimes 22 % 24 % Prise de contrôle du compte 21 % 21 % Hameçonnage 20 % 20 % Usurpation d’identité 18 % 21 % Hameçonnage par texto 15 % 18 % Mule financière 15 % 24 % Hameçonnage vocal 14 % 23 % Ingénierie sociale 14 % 20 % Prestations d’assurance chômage 7 % 14 %

Source : sondage auprès des consommateurs de TransUnion

Les communautés en ligne et les jeux vidéo enregistrent la plus forte augmentation des activités frauduleuses au Canada

L’écosystème de la fraude numérique au Canada semble avoir évolué rapidement au cours de la dernière année, avec des divergences notables entre les secteurs d’activité. Pour les transactions effectuées par des consommateurs se trouvant au Canada en 2025 :

Les communautés (sites de rencontres en ligne, forums, etc.) ont enregistré le taux de tentatives de fraude numérique présumées le plus élevé (11,9 %) et la plus forte augmentation du volume de fraudes numériques présumées (63 %) d’une année sur l’autre par rapport à 2024.

Les jeux vidéo suivent de près, avec un taux de tentatives de fraude numérique présumées de 11,7 % et une augmentation de 53 % du volume de fraudes numériques présumées.

Les plateformes de jeux d’argent ont enregistré le troisième taux de fraude numérique présumée le plus élevé, soit 10,9 %, avec une augmentation du volume de 7 % d’une année sur l’autre.

En comparaison, les tendances mondiales ont été plus modérées dans ces secteurs. À l’échelle mondiale, le volume de fraudes numériques présumées dans les communautés en ligne a diminué de 36 % d’une année sur l’autre, tandis que le secteur des jeux vidéo a enregistré une augmentation plus modeste de 7 %. Cependant, dans le secteur des jeux d’argent, le volume a augmenté de 27 %, soit plus qu’au Canada. Au Canada, plusieurs secteurs traditionnellement à volume élevé ont connu des améliorations notables d’une année sur l’autre, le volume de fraudes numériques présumées ayant fortement diminué dans le commerce de détail en ligne (73 %), la logistique (62 %) et les services financiers (32 %).

Secteur Taux de

tentatives de

fraude

numérique

présumées au

Canada en 2025 Variation en

pourcentage du volume

de fraudes numériques présumées au Canada

entre 2024 et 2025 Taux mondial de

tentatives de

fraude numérique

présumées

en 2025 Variation en

pourcentage

du volume de

fraudes

numériques

présumées à

l’échelle

mondiale

entre 2024

et 2025 Communautés (sites de rencontres en ligne, forums, etc.) 11,9 % +63 % 8,1 % -36 % Jeux vidéo 11,7 % +53 % 12,8 % +7 % Jeux d’argent (paris sportifs en ligne, poker, etc.) 10,9 % +7 % 7,7 % +27 %

Source : réseau mondial de renseignement de TransUnion



« Les Canadiens envoient un signal clair : la confiance et la sécurité des données sont désormais au cœur de chaque interaction numérique, a déclaré Andrew Sigfrid, directeur de l’analyse des fraudes chez TransUnion Canada. Étant donné que plus de la moitié des Canadiens craignent d’être victimes d’un vol d’identité et que près de huit personnes sur dix (78 %) déclarent que la confiance dans la sécurité des données personnelles est très importante lorsqu’elles choisissent avec qui faire affaire en ligne, les organisations ne devraient plus considérer la sécurité comme une question secondaire. La protection des données personnelles est désormais une attente fondamentale et un facteur de différenciation important pour gagner et conserver la confiance des consommateurs dans une économie de plus en plus numérique. »

Pour en savoir plus sur la façon dont les solutions de prévention de la fraude de TransUnion peuvent aider les entreprises à se protéger contre la fraude et à réduire les pertes liées à la fraude, cliquez ici.

Méthodologie

TransUnion est parvenue à ses conclusions sur la fraude numérique en se fondant sur un sondage mondial mené auprès de 12 730 consommateurs dans 18 pays et régions du 20 novembre au 9 décembre 2025, ainsi que sur les renseignements issus de sa gamme de solutions de prévention de la fraude de TransUnion. Dans le cadre du sondage mondial, 999 consommateurs ont été interrogés au Canada entre le 20 novembre et le 5 décembre 2025.

Les données nationales et régionales spécifiques figurant dans le rapport concernent l’Afrique du Sud, le Botswana, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Espagne, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, Hong Kong, l’Inde, le Kenya, le Mexique, la Namibie, le Nicaragua, les Philippines, Porto Rico, la République dominicaine, le Rwanda, le Salvador, le Royaume-Uni et la Zambie.

Téléchargez le rapport Le point sur le premier semestre de 2026 : principales tendances en matière de fraude pour obtenir plus d’informations et d’analyses sur les tendances mondiales de la fraude.

* Les tentatives de fraude numérique présumées correspondent aux tentatives pour lesquelles les clients de TransUnion ont déterminé qu’elles répondaient à l’une des conditions suivantes : 1) refus en temps réel en raison d’indicateurs de fraude, 2) refus en temps réel en raison d’infractions à la politique de l’entreprise, 3) fraude constatée à la suite d’une enquête du client, ou 4) infraction à la politique de l’entreprise constatée à la suite d’une enquête du client. Les analyses par pays et par région ont porté sur les transactions pour lesquelles le consommateur ou le fraudeur présumé se trouvait dans un pays ou une région spécifique au moment de la transaction. Les statistiques mondiales représentent tous les pays du monde, et pas seulement les pays et les régions sélectionnés.

À propos de TransUnionMD (NYSE : TRU)

TransUnion est une entreprise mondiale de renseignements et de connaissances qui compte plus de 13 000 associés travaillant dans plus de 30 pays, y compris le Canada, où nous sommes l’agence d’évaluation du crédit de choix des écosystèmes des services financiers et la plupart des plus grandes banques canadiennes. Nous permettons d’établir cette confiance en veillant à ce que chaque personne soit représentée de manière fiable sur le marché. Nous y arrivons en fournissant un portrait exploitable de chaque consommateur, géré avec soin.

Grâce à nos acquisitions et à nos investissements technologiques, nous avons élaboré des solutions innovantes qui vont au-delà de notre solide base en matière de crédit de base, dans des domaines comme le marketing, la fraude, le risque et l’analyse avancée. Par conséquent, les consommateurs et les entreprises peuvent effectuer des opérations en toute confiance et réaliser de grandes choses. C’est ce que nous appelons l’information au service du bienMD, qui permet à des millions de personnes dans le monde de profiter d’occasions économiques, de vivre des expériences inoubliables et d’être autonomes.

Pour en savoir plus, consultez notre site Web à l’adresse transunion.ca/fr.