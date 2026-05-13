Gildan annonce la publication de son rapport de durabilité 2025, qui met en lumière les progrès soutenus vers l’atteinte de cibles sociales et environnementales clés¹

MONTRÉAL, 13 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan inc. (GIL : TSX et NYSE) (« Gildan » ou « la Société ») est heureuse d’annoncer la publication de son 22e rapport de durabilité¹, qui met en lumière les progrès réalisés dans le cadre de sa stratégie de durabilité de nouvelle génération² et les efforts continus déployés pour créer de la valeur à long terme.

« Depuis son lancement en 2022, notre stratégie de durabilité de nouvelle génération guide résolument notre approche visant à fabriquer des vêtements dans le respect de l’environnement, de notre personnel et de nos collectivités », a déclaré Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « En 2025, grâce à l’engagement de nos employé.e.s, nous avons réalisé des avancées notables vers l’atteinte de nos cibles. Alors que nous poursuivons l’intégration de HanesBrands, nous sommes enthousiastes à l’idée d’établir des objectifs révisés et d’élargir la portée de nos efforts en matière de durabilité afin de refléter la croissance continue de l’organisation. »

En 2025, Gildan a réalisé des progrès notables vers l’atteinte de ses cibles de durabilité de nouvelle génération. La Société a notamment :

atteint son objectif d’approvisionnement en coton 100 % durable³ et commencé à utiliser la plateforme Textile Genesis afin de renforcer la traçabilité du coton;

dépassé sa cible de réduction de l’intensité de la consommation d’eau pour une deuxième année consécutive, atteignant une réduction d’environ 25 % du volume d’eau prélevée par kilogramme de produit fabriqué par rapport au niveau de référence de 2018;

porté à 25,2 % la proportion de fibres ou fils en polyester recyclé ou de remplacement achetés en 2025;

renforcé son engagement envers la santé et la sécurité, avec neuf installations gérées par Gildan ayant obtenu la certification ISO 45001 d’ici la fin de 2025.





Gildan a également continué d’être reconnue pour ses pratiques de durabilité. La Société a été :

incluse dans le Dow Jones Best-in-Class North America Index pour une 13 e année consécutive⁴;

année consécutive⁴; incluse dans l’édition 2026 du Sustainability Yearbook de S&P Global pour une 14 e année consécutive;

année consécutive; reconnue par CDP avec une cote de A- pour sa divulgation 2025 sur les changements climatiques;

reconnue dans plusieurs cotes et évaluations de premier plan en matière de durabilité, notamment MSCI, ISS ESG, TIME et Corporate Knights;

récipiendaire du sceau d’entreprise socialement responsable 2025 de la FUNDAHRSE.





Le rapport complet de durabilité 2025 est accessible sur le site Web de Gildan, tout comme les pages Web actualisées consacrées à la durabilité, qui présentent de l’information supplémentaire sur l’approche de la Société à l’égard des principaux enjeux de durabilité.

¹ Le présent communiqué de presse et le rapport de durabilité 2025 couvrent les actifs exploités par Gildan pour l’ensemble de la période de déclaration en 2025, soit du 1er janvier au 31 décembre 2025. Sauf indication contraire, ils n’incluent ni ne reflètent les données ou informations de HanesBrands.

² Anciennement appelée stratégie ESG de nouvelle génération.

³ Nous considérons comme durables les types de coton suivants : le coton durable fourni par des programmes vérifiés par un tiers qui soutiennent les améliorations ou les résultats en matière de durabilité environnementale ou sociale. Le coton durable issu de programmes vérifiés par un tiers comprend, par exemple, le coton américain vérifié (USCTP), le coton Better Cotton (anciennement BCI), le coton biologique, le coton recyclé ou régénératif et le coton équitable.

⁴ Anciennement appelé indice Dow Jones Sustainability™ North America. Gildan est incluse dans cet indice depuis 13 années consécutives en date du 1er mai 2026.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes et de la lingerie vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes, des décorateurs, des détaillants ou des plateformes de commerce électronique, ainsi qu’à des entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie et directement aux consommateurs. Gildan commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, Hanes®, Comfort Colors®, American Apparel®, ALLPRO™, GoldToe®, Peds®, Bali®, Playtex®, Maidenform®, Bonds®, ainsi que Champion®, qui fait l’objet d’un contrat de licence exclusif pour le marché des vêtements imprimés aux États-Unis et au Canada.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Asie. Gildan intègre des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance à ses activités et à sa chaîne d'approvisionnement dans le cadre d’un programme de durabilité aligné sur sa stratégie d’affaires à long terme. Des informations upplémentaires sur Gildan et sur ses engagements et initiatives en matière de durabilité sont disponibles au www.gildancorp.com.