H2O Innovation obtient une facilité de crédit de 200 M$ pour développer sa plateforme WaterHub aux États-Unis

QUÉBEC, 13 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») annonce la signature d’une facilité de crédit de 200 M$ US destinée au financement de l’acquisition, de la construction et du développement continu d’infrastructures en eau à travers les États-Unis.

Ce financement a été structuré de manière à répondre aux critères du Prêt Bleu, conformément aux lignes directrices du financement bleu élaborées par la Société Financière Internationale. Il s’agit d’une désignation réservée aux instruments de créances qui financent l’utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources océaniques.

La Banque de Nouvelle-Écosse (« Banque Scotia ») a agi en tant que teneur de livres unique, coarrangeur principal et coagent principal de structuration du Prêt Bleu dans le cadre de cette facilité. La Banque Scotia a été appuyée par la Banque Nationale du Canada (« BNC »), qui a agi à titre de coarrangeur principal, d’agent administratif, de banque émettrice de lettres de crédit et de coagent principal de structuration du Prêt Bleu. Exportation et développement Canada (« EDC ») a également participé au consortium de prêteurs.

Ces fonds serviront à soutenir le portefeuille de projets d’infrastructures en eau d’H 2 O Innovation, les WaterHubs. Ils permettront notamment l’acquisition d’actifs en exploitation, le développement de nouvelles installations et l’agrandissement des sites déjà en place. Les WaterHubs sont des projets d’infrastructures en eau destinés aux municipalités, aux services publics, aux hôpitaux, aux universités, aux aéroports, aux entreprises manufacturières et à d’autres clients commerciaux et industriels. Ils sont livrés sans frais d’investissement initiaux et exploités par H 2 O Innovation dans le cadre de contrats de service sur plusieurs années. La plateforme WaterHub comprend le traitement avancé de l’eau, le traitement des eaux usées, ainsi que la récupération et la réutilisation de l’eau, ce qui permet aux clients de bénéficier d’un approvisionnement fiable, d’un coût global réduit et d’une diminution des risques liés à l’approvisionnement en eau.

Grâce au modèle WaterHub, H 2 O Innovation peut acquérir des infrastructures de traitement d’eau existantes et investir dans leur modernisation afin de libérer des capitaux, d’améliorer les performances et de réduire les risques pour ses clients. La Société peut également concevoir et développer de nouvelles installations de traitement et de réutilisation de l’eau ainsi que des eaux usées pour ses clients, agissant ainsi en tant que fournisseur de solutions complète.

Ce financement survient dans la foulée du récent projet WaterHub annoncé à l’Université du Texas à Austin, qui vient s’ajouter à l’important carnet de commandes d’H 2 O Innovation en matière de projets déjà en exploitation ou en cours de construction à travers les États-Unis.

« Cette facilité de crédit représente une étape clé dans notre stratégie de croissance. Elle nous apporte des capitaux importants et spécifiques pour acquérir et développer la prochaine génération de WaterHubs. La qualification du Prêt Bleu correspond parfaitement à l’objectif de ces infrastructures : une gestion durable et à long terme de l’eau », a annoncé Frédéric Dugré, président et chef de la direction chez H 2 O Innovation.

« Grâce à ce financement de projet, nous pouvons accélérer la mise en œuvre de l’ensemble du programme WaterHub, des fusions-acquisitions (M&A) aux projets de construction. Ces fonds nous permettent de proposer notre solution clé en main à grande échelle, afin d’aider nos clients à sécuriser leur approvisionnement en eau à long terme, à moderniser leurs infrastructures sans engager de dépenses d’investissement et à atteindre leurs objectifs de développement durable », a ajouté Casey Allen, vice-président & directeur général, développement d’infrastructure en eau chez H 2 O Innovation.

« La Banque Scotia est fière d’accompagner H 2 O Innovation grâce à cette solution de crédit novatrice. Cette facilité illustre notre volonté de soutenir les entreprises pionnières dans le domaine de la gestion durable de l’eau et du développement d’infrastructures essentielles à travers l’Amérique du Nord », a déclaré Marc Chouchani, directeur général et responsable du département Infrastructure et financement de projets à la Banque Scotia.

Norton Rose Fulbright US LLP a agi en tant que conseiller juridique d’H 2 O Innovation. White & Case LLP a agi en tant que conseiller juridique du prêteur.

À propos d’H 2 O Innovation inc.

H 2 O Innovation offre des solutions complètes pour l’eau et a pour mission d’aider les communautés et les industries à résoudre leurs problèmes les plus urgents en matière d’eau. Guidée par son objectif de simplifier l’eau, la Société apporte de la valeur grâce à des piliers synergiques : Technologies de traitement d’eau et services (WTS), Produits de spécialité (SP), Opération et maintenance (O&M) et Développement d’infrastructure en eau (WID). La Société fournit des équipements, des produits chimiques, des consommables et des services à long terme qui contribuent au cycle de vie complet de l’eau, des eaux usées et de la réutilisation de l’eau. Chaque jour, H 2 O Innovation fournit à son équipe les ressources et le soutien nécessaires pour surpasser les attentes des clients. En intégrant innovation et excellence opérationnelle, H 2 O Innovation se positionne comme un partenaire mondial de confiance pour assurer une gestion durable de l’eau. Pour plus d’informations, visitez H 2 O Innovation.