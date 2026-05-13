Holafly et TeleSemana.com lancent l’indice Holafly Global eSIM Index 2026, le premier référentiel complet mesurant le niveau d’adoption de l’eSIM sur 50 marchés

DUBLIN, 13 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, leader mondial des eSIM de voyage, a annoncé aujourd’hui le lancement de l’indice Holafly Global eSIM Index 2026, une étude inédite évaluant la maturité commerciale de la technologie eSIM sur 50 marchés et auprès de 168 opérateurs de réseaux mobiles à travers le monde.

Développé en collaboration avec TeleSemana.com, l’une des principales publications spécialisées dans les télécommunications en Amérique latine, l’indice propose une vision structurée et fondée sur les données de la manière dont l’eSIM est déployée, utilisée et limitée selon les régions. Il combine des données au niveau des opérateurs, des variables propres à chaque pays, une évaluation qualitative ainsi qu’un mécanisme de pénalisation réglementaire au sein d’un cadre de notation unique allant de 0 à 100.

Les résultats démontrent clairement un tournant décisif dans le secteur : l’eSIM n’est plus une technologie en développement, mais une capacité désormais déployée à l’échelle mondiale. Ce qui différencie aujourd’hui les marchés n’est plus la préparation technologique, mais les conditions structurelles qui favorisent ou freinent l’adoption, notamment la disponibilité des appareils, les cadres réglementaires et la qualité de l’expérience utilisateur.

Les États-Unis se classent au premier rang mondial avec un score de 90,2, suivis de l’Estonie et du Royaume-Uni, tandis que des marchés comme le Soudan, l’Inde et le Liberia reflètent les barrières structurelles qui continuent de limiter l’adoption. L’indice souligne notamment que l’intervention réglementaire constitue un facteur déterminant, certains marchés appliquant des restrictions qui affectent sensiblement la capacité de montée en échelle des services eSIM.

La principale conclusion de l’étude est que l’adoption de l’eSIM n’est plus limitée par la technologie, mais par la conception même des marchés. Lorsque la réglementation permet l’activation numérique, que les appareils sont largement disponibles et que les opérateurs offrent des expériences fluides, l’adoption progresse rapidement. Quand ces conditions ne sont pas réunies, la croissance reste structurellement limitée.

« L’eSIM a déjà dépassé le stade de technologie émergente. Ce qui façonnera la prochaine phase d’adoption sera la capacité des marchés à offrir aux utilisateurs un accès numérique fluide. Les pays qui mènent cette transition ne sont pas nécessairement ceux disposant des plus grandes infrastructures télécoms, mais ceux qui créent des expériences sans friction répondant aux attentes des voyageurs internationaux d’aujourd’hui », a déclaré Chris Hills, vice-président des opérations de réseau et des opérateurs chez Holafly.

Sur le plan méthodologique, l’indice évalue cinq dimensions principales : la préparation du marché, l’activation et l’assistance, l’adoption et la concurrence, l’environnement réglementaire et l’évaluation par des experts. Un mécanisme de pénalisation spécifique mesure l’impact des marchés qui restreignent l’accès aux fournisseurs internationaux d’eSIM, garantissant ainsi que l’indice reflète non seulement les capacités des opérateurs, mais également l’accessibilité réelle pour les utilisateurs.

Alors que les voyageurs recherchent des moyens plus flexibles, instantanés et sans frontières de rester connectés, les fournisseurs d’eSIM de voyage deviennent un moteur clé de transformation du secteur. En supprimant de nombreux obstacles traditionnellement associés aux cartes SIM physiques et aux processus d’activation complexes, les solutions eSIM redéfinissent la manière dont les utilisateurs accèdent aux services mobiles à l’étranger et accélèrent la transition vers une expérience de voyage mondiale plus fluide.

L’indice Holafly Global eSIM Index 2026 établit un nouveau cadre de référence destiné aux opérateurs, régulateurs et acteurs du secteur, en fournissant un référentiel cohérent permettant d’identifier les marchés où l’adoption est déjà concrète, ceux où elle reste limitée, et ceux plus susceptible de connaître une croissance future.

Le rapport complet est disponible à l’adresse suivante : https://www.telesemana.com/holafly-global-esim-index-2026/

Contact médias : press@holafly.com

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