Green Building Initiative gibt Abschied von CEO Vicki Worden bekannt

PORTLAND, Oregon, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Green Building Initiative (GBI) gibt den geplanten Abschied ihrer CEO Vicki Worden bekannt. Worden verlässt die Organisation, um eine neue Position als CEO anzutreten. Sie war seit 2015 als Geschäftsführerin der GBI tätig. Die GBI ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die vom American National Standards Institute (ANSI) für die Entwicklung von Standards akkreditiert ist. Sie arbeitet vollständig virtuell und beschäftigt 30 Mitarbeitende.

„Vicki Wordens Amtszeit war geprägt von ihrem unermüdlichen Engagement, die GBI-Mission weiter auszubauen und ihre Ziele konsequent voranzutreiben“, sagte Sumayyah Theron, Vorsitzende des Verwaltungsrats der GBI sowie CEO und Gründerin von Avant-garde Sustainable Solutions. „Unter Vickis Führung hat sich die GBI von einer vorwiegend US-orientierten Organisation zu einer international etablierten Institution entwickelt, die heute Mitglieder in mehr als 20 Ländern betreut. Dank ihrer strategischen Vision und ihres Engagements konnten die Nachhaltigkeitsstandards der GBI weltweit auf über eine Milliarde Quadratfuß zertifizierter Gewerbe- und Wohnflächen ausgeweitet werden. Gleichzeitig hat sie die GBI als führende Zertifizierungsorganisation unter anderem in den Bereichen Mehrfamilienhäuser, Gesundheitseinrichtungen und Rechenzentren positioniert. Wir sind Vicki zutiefst dankbar für alles, was sie für diese Organisation geleistet hat, und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg dabei, mit werteorientierter Führung etwas zu bewegen.“

Die Mission der GBI ist es, die Auswirkungen der bebauten Umwelt auf Klima und Gesellschaft zu verbessern. Die 15.000 Mitglieder starke Community setzt sich für nachhaltige, gesunde und widerstandsfähige Gebäude für alle ein.

Vor ihrer Führungsrolle bei der GBI war Worden unter anderem Interims-CEO und hatte mehrere leitende Positionen in Verbänden in Washington, D.C., inne. Außerdem leitete sie mehr als zehn Jahre lang ihre eigene strategische Unternehmensberatung mit Standorten in Maryland und Maine. Seit mehr als 30 Jahren zählt sie zu den prägenden Persönlichkeiten in den Bereichen Nachhaltigkeit und bebaute Umwelt.

„Ich bin den Mitgliedern des Verwaltungsrats der GBI für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen elf Jahren und unser gemeinsames Engagement für nachhaltiges Wachstum sehr dankbar“, sagte Worden. „Die GBI steht für eine Kultur der Einsatzbereitschaft, Zusammenarbeit, Transparenz und Teamgeist. Diese Kultur wurde bewusst etabliert, um unsere Vision und Mission voranzutreiben. Es war mir eine große Ehre, mit den engagierten Mitgliedern, Gutachtern, Kunden und Mitarbeitenden der GBI zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass die GBI in sehr guten Händen ist und ihren positiven Einfluss in ihrer nächsten Entwicklungsphase weiter ausbauen und stärken wird.“

Der Abschied von Worden ist für Ende Juni 2026 vorgesehen. Die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge wird von einer Beratungsfirma begleitet.

Für die Übergangsphase hat der Verwaltungsrat der GBI Stephen T. Ayers, FAIA, zum Interims-CEO der GBI ernannt. Ayers genießt in den USA hohes Ansehen in den Bereichen Architektur, öffentlicher Dienst und organisatorischer Wandel. Seine herausragende Laufbahn umfasst Führungspositionen in Regierung, Non-Profit-Sektor und Privatwirtschaft. Zuletzt war er mehrfach als Interim-CEO tätig, unter anderem beim National Institute of Building Sciences (2022 und 2024) sowie 2025 beim American Institute of Architects. In diesen Rollen begleitete er die Organisationen durch wichtige Übergangsphasen und stellte die Weichen für langfristigen Erfolg. Zuvor war Ayers als 11. Architekt des Kapitols tätig. Er wurde von Barack Obama berufen und einstimmig vom Senat der Vereinigten Staaten bestätigt.

Über GBI

GBI, Inc. ist eine internationale gemeinnützige Organisation und vom American National Standards Institute (ANSI) für die Entwicklung von Standards akkreditiert. Ihr Ziel ist es, die Auswirkungen der bebauten Umwelt auf Klima und Gesellschaft positiv zu verändern. Die 2004 gegründete Organisation bietet weltweit die Programme Green Globes®, Journey to Net Zero™, Guiding Principles Compliance™ und Ascent Building Certification™ an. Zudem ist sie die Muttergesellschaft der GB Initiative Canada. Darüber hinaus vergibt die GBI berufliche Zertifizierungen, darunter Green Globes Professional (GGP) und Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren, sich bei der GBI zu engagieren, wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@thegbi.org oder besuchen Sie die GBI-Website unter www.thegbi.org.

MEDIENKONTAKT

Joe Kurle, Leiter Marketing und Kommunikation, GBI jkurle@thegbi.org