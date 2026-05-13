Bombardier lance son programme de formation FastTrack à Hartford, dans le Connecticut, et renforce son engagement envers le perfectionnement de la main-d’œuvre aux États-Unis

Le programme FastTrack forme des techniciens qualifiés et compétents d’entretien cellule et groupe motopropulseur, tout en assurant une voie efficace vers la certification de la FAA

Initialement élaboré en collaboration avec WSU Tech, Bombardier étend désormais le programme FastTrack à Hartford, dans le Connecticut, en collaboration avec CT Aero Tech

Grâce à FastTrack, Bombardier continue de démontrer son engagement à renforcer le perfectionnement de la main-d’œuvre et à constituer un bassin de talents qualifiés pour soutenir la croissance de sa flotte et de son empreinte opérationnelle





HARTFORD, Conn., 13 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui le lancement de son programme FastTrack, un parcours de formation accéléré conçu pour aider les techniciens d’entretien d’avion à obtenir leur certification de technicien d’entretien cellule et groupe motopropulseur de la Federal Aviation Administration (FAA). Lancé en collaboration avec le campus de sciences et technologies appliquées de l’Université d’État de Wichita (WSU Tech), le programme est désormais étendu à Hartford, dans le Connecticut, en collaboration avec CT Aero Tech, qui fait partie du Connecticut Technical Education and Career System (CTECS). L’entreprise prévoit également reproduire ce programme dans d’autres points de service à travers les États-Unis. FastTrack élargit les possibilités pour les professionnels qualifiés de faire progresser leur carrière tout en soutenant la croissance continue du bassin de talents de Bombardier.



Dans le cadre du programme FastTrack, les candidats admissibles possédant au moins 18 mois d’expérience pratique dans l’industrie, dans les disciplines d’entretien cellule ou groupe motopropulseur – ou 30 mois d’expérience combinée – peuvent viser l’obtention de la certification de la FAA. Les participants suivront une formation d’appoint accélérée de deux à quatre semaines en classe, axée sur la préparation aux examens écrits de la FAA portant sur les matières générales et l’entretien cellule et groupe motopropulseur. Cette formation sera suivie d’une formation pratique de deux semaines supplémentaires afin de préparer les participants à leur évaluation pratique.

« Le programme FastTrack témoigne de l’engagement continu de Bombardier à former une main-d’œuvre hautement qualifiée dans le domaine de la maintenance afin de soutenir nos activités de service en pleine croissance », a déclaré Paul J. Thompson, vice-président, Centres de service. « Cette initiative soutient non seulement les professionnels expérimentés qui souhaitent faire progresser leur carrière, mais contribue également à renforcer notre capacité à fournir des services exceptionnels de maintenance d’équipementier d’origine à nos clients partout dans le monde. »

Ce programme souligne l’effort de collaboration entre Bombardier et CT Aero Tech du CTECS, ainsi qu’avec le partenaire de l’État AdvanceCT.

« La décision de Bombardier d’implanter son programme FastTrack à Hartford constitue une marque de confiance forte envers la main-d’œuvre aérospatiale du Connecticut et son écosystème de formation », a souligné John Bourdeaux, président et chef de la direction d’AdvanceCT. « En s’associant à CT Aero Tech afin d’élargir l’accès à la certification de la FAA, cette initiative permettra à un plus grand nombre de résidents d’accéder à des carrières de qualité dans l’aviation, tout en permettant à Bombardier de continuer à recruter les talents qualifiés dont elle a besoin pour croître et demeurer concurrentielle. »

« Le CTECS est très heureux de soutenir Bombardier dans le lancement du programme FastTrack à CT Aero Tech », a déclaré Alice Pritchard, directrice exécutive du CTECS. « Ce partenariat permet au CTECS de maximiser l’utilisation de ses installations publiques, de mobiliser des formateurs experts pour offrir une formation axée sur les compétences, et de créer des parcours accélérés vers des carrières très en demande au sein d’entreprises du Connecticut. Ensemble, nous préparons et mettons en relation des talents qualifiés avec les besoins croissants de main-d’œuvre du secteur de l’aviation. »

« Le programme FastTrack représente une approche novatrice du développement de la main-d’œuvre dans le domaine de l’aviation », a déclaré James Hall, vice-président, Aviation et Développement de la main-d’œuvre chez WSU Tech. « En combinant une expérience concrète avec une formation ciblée et accélérée, il propose une solution évolutive à l’un des plus grands défis de l’industrie. Nous sommes fiers du rôle que WSU Tech a joué dans l’élaboration de ce programme avec Bombardier et nous nous réjouissons de son impact continu à l’échelle nationale. »

Le programme FastTrack renforce l’engagement de Bombardier à élargir les parcours de formation et de développement de carrière au sein de son réseau mondial de service après-vente. Avec la croissance continue des capacités et des installations de service de l’entreprise à l’échelle internationale, des programmes comme FastTrack jouent un rôle essentiel pour assurer un solide bassin de techniciens qualifiés prêts à soutenir la flotte de jets d’affaires de pointe de Bombardier.



En offrant une voie simplifiée vers la certification de la FAA et en favorisant les possibilités pour les personnes possédant une expérience concrète dans le domaine de l’aviation, Bombardier continue de démontrer son engagement envers le perfectionnement de la main-d’œuvre et sa vision à long terme pour le secteur aérospatial.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com .

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