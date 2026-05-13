OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 13.5.2026 KLO 18.00, JOHDON LIIKETOIMET

Oma Säästöpankki Oyj - Johdon liiketoimet - Jensen

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jensen, Jens

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Oma Säästöpankki Oyj

LEI: 743700LE1ECAPXC5UT18

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700LE1ECAPXC5UT18_20260513143551_70

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-13

Kauppapaikka: XHEL

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000306733

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 843 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 843 Keskihinta: 0.00 EUR

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätietopyynnöt:

Karri Alameri, toimitusjohtaja, puh 020 758 3040, karri.alameri@omasp.fi

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti digitaalisissa ja perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.