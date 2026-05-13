INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE KLÉPIERRE SA AU 30 AVRIL 2026

 | Source: Klépierre Klépierre

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE KLÉPIERRE SA
AU 30 AVRIL 20261

Paris, le 13 mai 2026

NOMBRE D’ACTIONS AU 30 AVRIL 2026

Date30/04/2026
Nom de la sociétéKlépierre
Marché de cotationEuronext Paris (Compartiment A)
Code mnémoniqueLI
SymbolesEPA:LI / LI:FP / LOIM.PA
ISINFR0000121964
Nombre total d’actions286 861 172
Nombre total de droits de vote 
Nombre de droits de vote théoriques 2286 861 172
Nombre de droits de vote exerçables 3286 298 446


AGENDA  
3 juillet 2026

6 juillet 2026

7 juillet 2026

29 juillet 2026		Détachement du solde du dividende

Date d’enregistrement pour le paiement du solde du dividende

Paiement du solde du dividende

Résultats du premier semestre 2026 (après bourse)
CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS 
Laurent Budd, CFA, Group Head of IR and Financial Communication

+33 (0)6 86 59 74 36 — laurent.budd@klepierre.com

Hugo Martins, IR Manager

+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com

Tanguy Phelippeau, IR Manager

+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com		 
À PROPOS DE KLÉPIERRE 
Klépierre, est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 21,2 milliards d’euros au 31 décembre 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de dix pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 720 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la Liste A du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

 

 

 




 

 


1 Conformément aux dispositions des articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
2 Les droits de vote théoriques correspondent au nombre total de droits de vote attachés à l’ensemble des actions, y compris celles privées de droit de vote (article 223-11 du règlement général de l’AMF). Au 30 avril 2026, 562 726 actions sont auto-détenues par Klépierre SA.
3 Les droits de vote exerçables correspondent au nombre de droits de vote « net » des actions privées de droits de vote.

Pièce jointe


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CP_KLEPIERRE_NOMBRE DE DROITS DE VOTE Avr 2026
GlobeNewswire

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