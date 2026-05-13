Nanterre, le 13 mai 2026

VINCI remporte un important contrat de construction dans le cadre

de la future ligne HS2 au Royaume-Uni

Réalisation du centre de maintenance ferroviaire et du centre de contrôle de HS2 à Birmingham

Un futur pôle d'activité qui va générer plus d'un millier d'emplois

Un contrat d’un montant total de 990 millions d’euros (856 millions de livres sterling)

HS2 Ltd a attribué au groupement mené par Taylor Woodrow*, filiale de VINCI Construction, le contrat de construction d’un ensemble d’infrastructures clés pour la future ligne à grande vitesse britannique éponyme.

D’un montant de 990 millions d’euros (856 millions de livres sterling), le projet englobe la conception, la construction, les essais et la mise en service d’un centre de maintenance ferroviaire destiné aux trains de la ligne HS2. Le site accueillera notamment un bâtiment de maintenance, une installation de lavage des rames, un bâtiment d’inspection automatique des véhicules, des voies de remisage ainsi qu’une voie d’essai. Il s’y ajoute le centre de contrôle opérationnel de l'ensemble du réseau HS2.

Situé sur une ancienne friche industrielle de 70 hectares près de Birmingham, le projet représente un levier important de régénération urbaine pour la ville. Environ un millier d’emplois pérennes sont attendus sur le site à terme, et près de 500 emplois pendant la phase de construction. Par ailleurs, une partie des terrains libérés en périphérie du site sera consacrée à de futurs développements économiques et à la création d’espaces verts.

Il convient de rappeler que High Speed 2 (HS2) est un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse bas carbone qui reliera l’ouest de Londres (gare de Old Oak Common) à Birmingham et qui libèrera des sillons sur la ligne existante pour davantage de fret et de desserte locale.

*à 50/50 avec Aureos Rail

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