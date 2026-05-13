COFACE SA : Publication du SFCR Groupe et Solo au 31 décembre 2025

Paris, le 13 mai 2026 – 17h45

COFACE SA a publié aujourd’hui son rapport unique sur la solvabilité et la situation financière (Solvency and Financial Condition Report ou SFCR dans son acronyme anglais) de COFACE SA et Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (« la Compagnie »), conformément aux exigences de la directive Solvabilité II1.

Le SFCR relatif à l’exercice 2025 a été approuvé par les conseils d’administration respectifs de COFACE SA et de la Compagnie. Il est produit avec une fréquence annuelle :

pour le Groupe Coface, c’est-à-dire en consolidant l’activité de COFACE SA et de ses principales filiales en France et hors de France ;

pour la Compagnie, un établissement surveillé sur base solo.

ÉLÉMENTS CLÉS

Pour évaluer sa solvabilité, COFACE SA utilise le modèle interne partiel, approuvé par l’ACPR en 2019. La solvabilité de la Compagnie reste évaluée avec l’interprétation de la formule standard.

Au 31 décembre 2025, les fonds propres éligibles à la couverture du SCR Groupe s’élèvent à 2 601 M€, composés à : 75% de fonds propres de niveau Tier 1 ; 24% de fonds propres de niveau Tier 2 ; 1% de fonds propres de niveau Tier 3, représentant les impôts différés actifs.

Le taux de couverture définitif du SCR Groupe 2025 est de 197% 2 et traduit une solvabilité au-dessus de la fourchette cible (155% - 175%). Ce niveau soutient la décision prise par le Groupe de distribuer 84% de son résultat net 2025 au moyen d’un dividende par action de 1,25€ 3 .

et traduit une solvabilité au-dessus de la fourchette cible (155% - 175%). Ce niveau soutient la décision prise par le Groupe de distribuer 84% de son résultat net 2025 au moyen d’un dividende par action de 1,25€ . Le taux de couverture 2025 du SCR de la Compagnie (Solo) est de 236 %4.





Le rapport complet est disponible sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante :

https://www.coface.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/rapports-annuels

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA : +33 1 49 02 15 85 - rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2026

(sous réserve de changements)

Assemblée Générale : 19 mai 2026

Résultats S1-2026 : 30 juillet 2026, après bourse

Résultats 9M-2026 : 2 novembre 2026, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2025 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2025 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









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Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2025 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 2 avril 2026 sous le numéro D.26-0218, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

1 Cette directive i) formalise et organise les demandes en matière d’information, et ii) précise les obligations en matière de gouvernance et processus à respecter par les assureurs. En particulier, la réglementation prévoit l’établissement de deux rapports narratifs à destination respectivement des contrôleurs (RSR) et du public (SFCR).

2 Calcul définitif du ratio de couverture effectué en utilisant le modèle interne partiel du groupe. Non audité.

3 Le détachement du dividende interviendra le 26 mai 2026 et la mise en paiement interviendra à compter du 28 mai 2026. La proposition de distribution de 1,25 € par action est soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2026.

4 Calcul définitif du ratio de couverture effectué selon l’interprétation par Coface de la formule standard Solvabilité II. Non audité.

Pièce jointe