Assemblée Générale de JCDecaux SE du 13 mai 2026

Paris, le 13 mai 2026 – L’Assemblée Générale Mixte de JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC) s’est tenue le 13 mai 2026 au siège social de la société.

L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui étaient soumises au vote.

L’Assemblée Générale a notamment :

approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;

approuvé le versement d’un dividende de 0,65€ par action ;

renouvelé les mandats de six membres du Conseil de surveillance : Messieurs Gérard Degonse et Jean-Pierre Decaux pour un an, ainsi que M. Jean-Sébastien Decaux, Mme Bénédicte Hautefort, Mme. Marie-Laure Sauty de Chalon et Mme. Leila Turner pour trois ans ;

nommé Mme Isabelle Schlumberger en qualité de membre du Conseil de surveillance pour trois ans ;

approuvé les éléments de rémunération qui ont été versés ou attribués en 2025 aux mandataires sociaux, ainsi que leur politique de rémunération pour 2026 ;

renouvelé les délégations et autorisations financières conférées au Directoire arrivant à expiration.

A l'issue de cette Assemblée, le Conseil de surveillance a reconduit le mandat de Président du Conseil de surveillance de M. Gérard Degonse et le mandat de Vice-Président du Conseil de surveillance de M. Jean-Pierre Decaux pour la durée de leur mandat de membre du Conseil de surveillance.

Le Conseil de surveillance a également renouvelé pour la durée de leurs mandats au sein du Conseil de surveillance :

le mandat de membre du Comité des Rémunérations et des Nominations de M. Gérard Degonse;

le mandat de membre du Comité d’audit de M. Jean-Sébastien Decaux;

le mandat de membre et de Présidente du Comité d’Éthique et de la RSE de Mme Bénédicte Hautefort.





Le Conseil de surveillance a ensuite désigné M. Jean-Charles Decaux en qualité de Président du Directoire et M. Jean-François Decaux en qualité de Directeur Général pour un an et ce, conformément au principe d’alternance annuelle des fonctions de la Direction Générale appliqué au sein de JCDecaux SE.

MM. Jean-Charles Decaux et Jean-François Decaux utilisent à des fins commerciales et de représentation publique le titre de Co-Directeur Général de JCDecaux.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)

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