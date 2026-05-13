GROUPE PARTOUCHE : Calendrier de distribution du dividende

Calendrier de distribution du dividende

Paris, le 13 mai 2026, à 18h

L’assemblée générale du Groupe Partouche qui s’est tenue le 25 mars 2026 a entériné la résolution n°4 relative à la distribution de dividendes d’un montant de 12 033 793 €, soit 1,25 € par action au titre de l’exercice 2024/2025.

Ce dividende sera détaché le mercredi 27 mai 2026 prochain et la date de versement est fixée au vendredi 29 mai 2026.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2025 : mardi 10 juin 2025 (après Bourse)

Résultats semestriels : mardi 24 juin 2025 (après Bourse)

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 43 casinos et emploie près de 4 050 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

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