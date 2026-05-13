SYNERGIE : Communiqué précisant les modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM du 4 juin 2026

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE DU 4 JUIN 2026

Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires

(Articles R.22-10-23 et R.225-83 du Code de commerce)

L’Assemblée Générale Mixte de SYNERGIE se tiendra le jeudi 4 juin 2026 à 10 heures 30 à l’Hôtel Le Meurice, 228 rue de Rivoli, 75001 PARIS.

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 27 avril 2026 (bulletin n° 50) et sera suivi de l’avis de convocation conformément à la réglementation en vigueur.

Les documents prévus à l’article R.225-83 du Code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée.

Les documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés et téléchargés à partir du site internet de la Société ( www.synergie.com ).

SYNERGIE

Siège social : 160 Bis, rue de Paris 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Société Européenne au capital de 121.810.000 euros

329 925 010 RCS NANTERRE

www.synergie.com

Pièce jointe