Zoomex X Space-Zusammenfassung mit Ollie Bearman und Krypto-Experten

VICTORIA, Seychelles, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoomex veranstaltete ein zweiteiliges X-Space-Event zum Thema „Speed ​​You Can Trust“, das Formel 1 und Krypto-Trading miteinander verband. Fernando Lillo, Marketing Director der Zoomex Exchange, moderierte die Sessions mit Haas-F1-Teamfahrer Ollie Bearman, CryptoRover und WallStreetBets.

Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Leistungsfähigkeit unter Druck. Rennsport und Handel Beide fordern schnelle Entscheidungen, Disziplin und Vertrauen in einen Plan.

In beiden Spielrunden tauchte immer wieder ein Gedanke auf: Geschwindigkeit schafft Chancen, während die Beständigkeit die Spieler lange genug im Spiel hält, um diese Chancen zu nutzen.

Formel 1 und Krypto Handel treffen unter Druck aufeinander

Lillo eröffnete den Raum, indem er Formel 1 und Krypto Handel durch Druck, Geschwindigkeit und Entscheidungsfindung miteinander verband. Beide Bereiche erfordern schnelle Reaktionen, doch die Redner betonten immer wieder die Bedeutung von Disziplin als eigentliche Bewährungsprobe.

CryptoRover veranschaulichte den Vergleich mit der Formel 1 durch seine Erfahrungen beim Großen Preis von Shanghai, wo er das Rennen von der Boxengasse aus verfolgte.

„Es war ziemlich verrückt, das Formel-1-Rennen von dort aus zu sehen. Wir haben es von der Boxengasse aus verfolgt, und näher an ein Formel-1-Rennen herankommt man wohl nicht.“ , sagte er. „Wir haben beobachtet, wie das Team reagiert und welche Strategie es verfolgt.“

Für CryptoRover gilt dasselbe für den Handel. Schnelle Reaktionen sind hilfreich, aber langfristiges Überleben hängt von Beständigkeit über verschiedene Marktzyklen hinweg ab.

„In Haussemärkten kann man Gewinne erzielen, aber wer in Bärenmärkten keine Gewinne erzielt, wird niemals überleben.“ , sagte er. „Konstanz ist defi„Nächtlicher Schlüssel.“

Er fügte hinzu, dass die Erfahrung die Art und Weise verändert, wie Händler auf Druck reagieren.

„Ich handle seit neun Jahren, was, wenn ich zurückblicke, eine sehr lange Zeit ist.“ CryptoRover sagte. „Man muss ständig dazulernen, sich verbessern und selbst etwas dafür tun.“

CryptoRover sagt, dass Beständigkeit das Überleben der Händler sichert.

Als Lillo fragte, wie Händler mit Markteinbrüchen umgehen sollten, lautete die Antwort von CryptoRover: Risikokontrolle.

„Bei Börsencrashs kommt es letztendlich auf das Setzen von Stop-Loss-Orders an.“ , sagte er. „Ganz einfach. "Setzen Sie auf einen Stop-Loss.“

Er bezeichnete den Rat als allgemein üblich, aber unerlässlich, insbesondere in volatilen Märkten, wo eine einzige Fehlposition ein ganzes Konto vernichten kann.

„Sie brauchen einen Stop-Loss. Andernfalls drohen Ihnen größere Liquidationen.“ CryptoRover sagte.

Er warnte Händler außerdem davor, Verluste nach einem starken Kursverfall zu schnell wieder wettmachen zu wollen.

„Seien Sie vorsichtig mit Rachegeschäften.“ , sagte er. „Viele Anleger haben am 10. Oktober Verluste erlitten, als sie wieder Long-Positionen eingingen, während der Kursrückgang immer weiter ging.“

CryptoRover räumte ein, dass erfahrene Händler dies behandeln können. Verluste stoppen als grundlegende Disziplin, während jüngere Händler die Lektion oft durch schmerzhafte Verluste lernen.

„Wenn man seit neun Jahren mit dem Handel beschäftigt ist, erscheint ein Stop-Loss als das Normalste überhaupt.“ , sagte er. „Aber die Leute müssen es trotzdem lernen. Ein Stop-Loss ist entscheidend, weil er einen vor der Liquidation bewahrt.“

WallStreetBets sagt, dass Trading ein Spiel der Emotionen ist.

WallStreetBets unterstützte CryptoRovers Ansicht, legte aber mehr Wert auf die Psychologie. Er sagte, Händler würden ihre eigene Konstanz oft gefährden, indem sie schnellen Gewinnen hinterherjagen.

„Heutzutage will jeder schnell reich werden.“ , sagte er. „Das liegt vor allem an den sozialen Medien und den Dingen, die wir ständig verarbeiten.“

Er argumentierte, dass Händler die Kontrolle verlieren, wenn sie zu schnell zu hohe Risiken eingehen.

„Wenn sie zu weit und zu schnell schwingen, scheitern sie am Ende.“ Wall Street Bets sagte. „Beim Trading geht es um Emotionen. Es geht darum, seine Emotionen zu kontrollieren und die Dinge objektiv zu betrachten.“

Seiner Ansicht nach beeinflusst die emotionale Kontrolle die Beständigkeit, denn ein Händler kann sich nur dann weiter verbessern, wenn das Konto überlebt.

„Wenn man seine Emotionen nicht im Griff hat, kann man sehr schnell aus dem Gleichgewicht geraten.“ , sagte er. „Das beeinträchtigt die Beständigkeit der Leute, denn selbst wenn sie jeden Tag erscheinen wollten, könnten sie es nicht, weil sie ihr Konto überzogen haben.“

Sein Rat lautete, die einzelnen Schritte zu verkleinern und den Fortschritt über einen längeren Zeitraum zu steigern.

„Wenn wir kleinere Schritte machen und uns jeden Tag um ein Prozent verbessern, erzielen wir größere Fortschritte.“ , sagte er. „Wir sollten vermeiden, alles auf einen einzigen Trade zu setzen.“

Er schloss den Vortrag mit einer langfristigen Perspektive.

"Ich defiIch finde, Beständigkeit wird unterschätzt.“ WallStreetBets sagte. „Wir alle müssen eine langfristige Denkweise annehmen.“

Ollie Bearman sieht Geschwindigkeit und Konstanz als ein 50/50-Gleichgewicht.

Als Bearman zur zweiten Trainingssitzung aus Miami dazustieß, forderte Lillo ihn auf, sich zwischen Geschwindigkeit und Konstanz zu entscheiden. Bearman betrachtete beide in der Formel 1 als gleichermaßen wichtig.

„Beide sind sehr wichtige Faktoren in der Formel 1.“ Bearman sagte. „Geschwindigkeit ist das wichtigste Instrument, mit dem wir Fahrer und uns selbst bewerten. "Wir fahren immer gegen die Uhr, daher ist Geschwindigkeit der erste Schritt.“

Gleichzeitig betonte er, dass die Konstanz der Leistungen über die Stärke einer Saison entscheidet.

„Konstanz ist sehr wichtig, wenn man eine starke Meisterschaftskampagne aufbauen, um die Meisterschaft kämpfen oder auch nur eine gute Platzierung erreichen will.“ Bearman sagte.

Er fügte hinzu, dass die Geschwindigkeit in einem einzelnen Rennen ohne Wiederholbarkeit nur begrenzt aussagekräftig sei.

„Man muss konstant sein, denn Geschwindigkeit ist das eine.“ , sagte er. „Wenn man diese Geschwindigkeit nur in ein oder zwei Rennen des Jahres erreicht, dann zählt das nicht viel.“

Bearman fasste seine Antwort mit einer einfachen Aufteilung zusammen.

„Ich denke, es steht 50/50, und beide sind unglaublich wichtig.“ , sagte er.

Vorbereitung kommt vor Instinkt.

Bearman erklärte außerdem, wie Fahrer mit den Rennbedingungen umgehen. Die Vorbereitung gibt einem Fahrer eine Grundlage, aber das Rennen birgt dennoch Situationen, die kein Fahrer im Voraus vollständig vorhersehen kann.

„Man sollte sich so gut wie möglich vorbereiten, bevor man Auto fährt.“ Bearman sagte. „Aber letztendlich kann man sich nicht auf jede Situation vorbereiten.“

Wenn unerwartete Situationen eintreten, müssen Fahrer auf ihre Instinkte vertrauen.

„Oftmals passieren Dinge, auf die man nicht vorbereitet ist.“ , sagte er. „In diesem Fall müssen Sie sich auf Ihr Talent, Ihre Instinkte und die richtigen Instinkte verlassen, um erfolgreich zu sein.“

Für Bearman hängt Konstanz auch von der Einstellung des Fahrers und seinem Vertrauen in das Auto ab.

„Gute Konstanz ist das Ergebnis harter Arbeit abseits der Rennstrecke, deiner mentalen Verfassung und deines Gefühle im Auto.“ , sagte er. „Wenn man sich mit dem Auto unter sich wohlfühlt, ist es viel einfacher, konstant gute Leistungen zu bringen.“

Dasselbe Prinzip gilt auch für den Handelsaspekt der Diskussion. Ein Händler kann zwar im Vorfeld von Volatilität einen Plan erstellen, benötigt aber dennoch Urteilsvermögen, wenn sich der Markt entgegen den Erwartungen entwickelt.

Die Lehre aus dem Zoomex-Raum

Der Zoomex Space brachte den Vergleich zwischen Formel 1 und Kryptohandel zu einem einfachen Schluss: Geschwindigkeit eröffnet Chancen, während Beständigkeit hilft, handlungsbereit zu bleiben, ohne die Kontrolle zu verlieren.

CryptoRover konzentrierte sich auf das Überleben durch Stop-Loss-Orders, Risikokontrolle und die Vermeidung von Rache-Trading. WallStreetBets legte den Fokus auf emotionale Disziplin und kleinere Schritte. Bearman zeigte, wie die Formel 1 sowohl hohes Tempo als auch wiederholbare Leistung über eine ganze Saison hinweg erfordert.

Die wichtigste Erkenntnis ergab sich aus den Überschneidungen aller drei Perspektiven. Druck belohnt gute Vorbereitung. Im Rennsport wie im Handel funktionieren schnelle Entscheidungen am besten, wenn sie auf einem im Voraus erstellten Plan beruhen.

Catherine Shi catherine.shi@zoomex.com

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