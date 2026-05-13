Récapitulatif de Zoomex X Space avec Ollie Bearman et les KOL crypto

VICTORIA, Seychelles, 13 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoomex a organisé un événement X Space en deux parties autour du thème « Une vitesse digne de confiance », réunissant Formule 1 et trading de cryptomonnaies. Fernando Lillo, directeur marketing de Zoomex Exchange, a animé les sessions avec Ollie Bearman, pilote de l'écurie Haas F1, CryptoRover et WallStreetBets.

La discussion a porté sur la performance sous pression. Course et commerce Les deux exigent des décisions rapides, de la discipline et la confiance dans un plan.

Au cours des deux sessions, une idée est revenue constamment : la vitesse crée des opportunités, tandis que la régularité permet aux joueurs de rester dans la partie suffisamment longtemps pour les exploiter.

La Formule 1 et le trading de cryptomonnaies se rencontrent sous pression.

Lillo a ouvert le débat en établissant un parallèle entre la Formule 1 et le trading de cryptomonnaies, notamment à travers la pression, la rapidité et la prise de décision. Si les deux domaines exigent des réflexes fulgurants, les intervenants ont insisté sur la discipline comme véritable épreuve.

CryptoRover a donné vie à la comparaison avec la Formule 1 grâce à son expérience au Grand Prix de Shanghai, où il a regardé la course depuis les stands.

« C'était assez incroyable de voir la course de F1 d'ici. Nous la regardions depuis les stands, et c'est ce qui se rapproche le plus d'une course de F1. » at-il dit. « Nous observions comment l'équipe réagissait et quelle était sa stratégie. »

Pour CryptoRover, il en va de même pour le trading. La réactivité est un atout, mais la pérennité repose sur la constance à travers les différents cycles de marché.

« On peut être rentable en période de marché haussier, mais si on ne l’est pas en période de marché baissier, on ne survivra jamais. » at-il dit. « La cohérence est defi« C'est absolument essentiel. »

Il a ajouté que l'expérience modifie la façon dont les traders réagissent à la pression.

« Je pratique le trading depuis neuf ans, ce qui est très long quand j'y repense. » CryptoRover a dit. « Il faut continuer à apprendre, à s'améliorer et à s'impliquer personnellement. »

CryptoRover affirme que la constance assure la survie des traders

Lorsque Lillo a demandé comment les traders devaient gérer les krachs boursiers, la réponse de CryptoRover a été le contrôle des risques.

« La réussite des krachs boursiers repose essentiellement sur la mise en place d'ordres stop loss. » at-il dit. « C’est simple. Mettez en place un ordre stop loss. »

Il a qualifié ce conseil de courant mais essentiel, surtout sur des marchés volatils où une seule mauvaise position peut anéantir un compte.

« Vous avez besoin d'un ordre stop-loss. Sinon, vous risquez des liquidations importantes. » CryptoRover a dit.

Il a également mis en garde les traders contre toute tentative de récupération trop rapide des pertes après une forte baisse.

« Attention aux transactions de vengeance. » at-il dit. « Beaucoup de gens ont eu des problèmes le 10 octobre lorsqu'ils ont recommencé à prendre des risques alors que la baisse continuait de s'accentuer. »

CryptoRover a reconnu que les traders expérimentés peuvent traiter Stop loss comme discipline de base, tandis que les traders débutants apprennent souvent la leçon à leurs dépens, à travers des pertes douloureuses.

« Quand on pratique le trading depuis neuf ans, avoir un ordre stop loss paraît être la chose la plus normale qui soit. » at-il dit. « Mais les gens ont encore besoin de l'apprendre. Avoir un ordre stop loss est crucial car il vous évite la liquidation. »

WallStreetBets affirme que le trading est un jeu d'émotions.

WallStreetBets partageait l'avis de CryptoRover, mais insistait davantage sur l'aspect psychologique. Selon lui, les traders nuisent souvent à leur régularité en recherchant des gains rapides.

« De nos jours, tout le monde veut s'enrichir rapidement. » at-il dit. « C’est en grande partie dû aux réseaux sociaux et à tout ce que nous consommons en permanence. »

Il a fait valoir que les traders perdent le contrôle lorsqu'ils prennent trop de risques trop rapidement.

« Quand ils frappent trop fort, trop vite, ils finissent par se faire éliminer. » WallStreetBets a déclaré. « Le trading est un jeu d'émotions. C'est un jeu où il faut être capable de contrôler ses émotions et de voir les choses objectivement. »

Selon lui, la maîtrise des émotions influe sur la régularité, car un trader ne peut progresser que si son compte reste viable.

« Sans maîtriser ses émotions, on peut très vite perdre le contrôle. » at-il dit. « Cela affecte la régularité des gens, car même s'ils voulaient être présents tous les jours, ils ne le pouvaient pas, car ils avaient épuisé leur compte. »

Son conseil était de réduire la taille de chaque étape et de progresser petit à petit.

« Si nous avançons par petites étapes et que nous nous améliorons d'un pour cent chaque jour, nous progresserons davantage. » at-il dit. «Nous devrions éviter de tout risquer sur une seule transaction.»

Il a conclu son propos sur une perspective à long terme.

"L' defiJe pense vraiment que la constance est sous-estimée. WallStreetBets a déclaré. « Nous devons tous adopter une vision à plus long terme. »

Ollie Bearman considère la vitesse et la régularité comme un équilibre à parts égales.

Lors de la deuxième séance d'essais libres, après son passage à Miami, Lillo a demandé à Bearman de choisir entre vitesse et régularité. Bearman a estimé que les deux étaient d'égale importance en Formule 1.

« Ce sont deux facteurs très importants en Formule 1. » Bearman a dit. « La vitesse est le principal outil que nous utilisons pour évaluer les pilotes et nous-mêmes. Nous sommes toujours en compétition avec le chronomètre, donc la vitesse est la première étape. »

Il a également affirmé que la qualité d'une saison était déterminée par la régularité des performances.

« La régularité est primordiale si vous voulez bâtir une solide campagne pour le championnat, vous battre pour le titre, ou même viser une bonne position. » Bearman a dit.

Il a ajouté que la vitesse en une seule course a une valeur limitée sans reproductibilité.

« Il faut être régulier, car la vitesse, c'est une chose. » at-il dit. « Si vous n’avez cette vitesse que pour une ou deux courses par an, cela ne compte pas beaucoup. »

Bearman a résumé sa réponse par une simple division.

« Je pense que c’est du 50/50, et les deux sont incroyablement importants. » at-il dit.

La préparation précède l'instinct.

Bearman a également expliqué comment les pilotes gèrent les conditions de course. La préparation leur fournit une base, mais la course réserve toujours des situations qu'aucun pilote ne peut totalement prévoir à l'avance.

« Vous vous préparez autant que possible avant de prendre le volant. » Bearman a dit. « Mais au final, on ne peut pas être préparé à toutes les situations. »

Lorsque des imprévus surviennent, les conducteurs doivent faire confiance à leur instinct.

« Il arrive souvent que des choses surviennent auxquelles on n'est pas préparé. » at-il dit. « Dans ce cas, vous devez vous fier à votre talent, à votre instinct, et surtout au bon instinct pour réussir. »

Pour Bearman, la régularité dépend aussi de l'état d'esprit du pilote et de sa confiance en la voiture.

« La régularité est le fruit d'un travail acharné en dehors des circuits, d'un bon état mental et de bonnes sensations au volant. » at-il dit. « Si vous avez confiance en votre voiture, il est beaucoup plus facile d’être régulier. »

Le même principe s'applique aux opérations de trading. Un trader peut élaborer un plan avant une période de forte volatilité, mais il doit néanmoins faire preuve de discernement lorsque le marché évolue à l'encontre des prévisions.

La leçon de l'espace Zoomex

Zoomex Space a tiré une conclusion simple de la comparaison entre la Formule 1 et le trading de cryptomonnaies : la rapidité ouvre des opportunités, tandis que la constance permet de rester prêt à agir sans perdre le contrôle.

CryptoRover s'est concentré sur la survie grâce à des ordres stop loss, la maîtrise des risques et la prévention des transactions de vengeance. WallStreetBets a mis l'accent sur la discipline émotionnelle et la progression par petites étapes. Bearman a démontré comment la F1 exige à la fois une vitesse pure et une exécution constante tout au long de la saison.

Le principal enseignement réside dans la convergence des trois perspectives. La pression récompense la préparation. En course automobile comme en bourse, les décisions rapides sont plus efficaces lorsqu'elles s'appuient sur un plan élaboré en amont.

Catherine Shi catherine.shi@zoomex.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9e22b44f-557d-4994-be0b-7430e1b6bce8/fr