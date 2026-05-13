NanoXplore annonce ses résultats pour T3-2026

MONTRÉAL, 13 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour les périodes de trois et neuf mois closes le 31 mars 2026.

Tous les montants figurant dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers clés pour T3-2026

Des revenus totaux de 32 347 377 $ comparativement à 30 446 165 pour la période précédente ce qui représente une augmentation de 6%;

La marge brute ajustée ( 1 ) sur les revenus de client de 22,9% comparativement à 22,4% pour la période précédente;

sur les revenus de client de 22,9% comparativement à 22,4% pour la période précédente; Perte de 2 646 921 $ comparativement à 1 747 714 $ pour la période précédente;

Un BAIIA ajusté ( 2 ) de 1 179 521 $ comparativement à 1 420 555 $ pour la période précédente;

de 1 179 521 $ comparativement à 1 420 555 $ pour la période précédente; Un BAIIA ajusté (2) de 1 237 132 $ comparativement à 1 318 149 $ pour la période précédente, pour le secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites;

de 1 237 132 $ comparativement à 1 318 149 $ pour la période précédente, pour le secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites; Une perte au titre du BAIIA ajusté (2) de 57 611 $ comparativement à un BAIIA ajusté (2) de 102 406 $ pour la période précédente, pour le secteur des cellules de batterie et matériaux;

de 57 611 $ comparativement à un BAIIA ajusté de 102 406 $ pour la période précédente, pour le secteur des cellules de batterie et matériaux; Liquidités totales de 34 401 126 $ au 31 mars 2026 dont la trésorerie et équivalents de trésorerie de 24 401 126 $;

Dette à long terme totale de 16 118 123 $ au 31 mars 2026, une augmentation de 11 805 199 $ comparativement au 30 juin 2025.





Aperçu

Rocco Marinaccio, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous nous sommes engagés auprès de nos actionnaires à améliorer notre performance et notre capacité d’exécution, et nos résultats financiers du troisième trimestre ont tenu cet engagement, comme en témoignent une hausse des revenus de 17 % par rapport au T2 et de 38 % par rapport au T1. La trajectoire de croissance des revenus que nous avons construite depuis le T1 reflète une exécution rigoureuse des priorités que nous avions définies. Bien qu’il reste encore du travail à accomplir, le T3 démontre que les fondamentaux de notre modèle de croissance demeurent solides. Sur le plan opérationnel, notre module de fabrication par procédé à sec est installé et est actuellement en cours de mise en service. Nous avons également lancé notre premier produit, le xGnP™ D-500HP, qui présente des caractéristiques de performance exceptionnelles lui permettant de concurrencer directement les noirs de carbone conducteurs. Au cours des prochains trimestres, nous continuerons de nous concentrer sur l’expansion de nos activités en mettant en œuvre notre stratégie liée au graphène produit par procédé à sec et aux solutions intégrant le graphène, afin de soutenir une croissance continue. »

Pedro Azevedo, chef de la direction financière, a déclaré : « Nous sommes encouragés par notre performance au troisième trimestre, marquée par une croissance séquentielle des revenus et une amélioration du BAIIA ajusté. Depuis le T1, les ventes ont augmenté de 38 %, ce qui indique clairement que le T1 représentait un point bas. Les volumes provenant de nos deux principaux clients ont augmenté par rapport au T2, et les contributions sur un trimestre complet de CP Chem et de Club Car ont également soutenu les résultats. Nous continuerons de capitaliser sur l’élan généré au cours des deux derniers trimestres afin de terminer l’année sur une note solide. »

* Mesures non conformes aux IFRS

La Société a préparé les états financiers selon les normes IFRS. Cependant, la Société considère certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme des informations supplémentaires utiles pour mesurer la performance et la situation financières de la Société. Ces mesures, qui, selon la Société, sont largement utilisées par les investisseurs, les analystes en valeurs mobilières et d’autres parties intéressées pour évaluer la performance de la Société, n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures portant le même titre présentées par d’autres sociétés cotées en bourse. Elles ne doivent pas non plus être interprétées comme une alternative aux mesures financières déterminées conformément aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS comprennent le « BAIIA ajusté » et la « marge brute ajustée ».

Les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement entre le « résultat net » selon les IFRS et le « BAIIA ajusté » selon la mesure non conforme aux IFRS, ainsi que la « marge brute » selon les IFRS et la « marge brute ajustée » selon la mesure non conforme aux IFRS pour les périodes de trois et neuf mois closes les 31 mars 2026 et 2025.

Mesures non conformes aux IFRS « BAIIA ajusté »

T3-2026 T3-2025 Cumul 2026 Cumul 2025 $ $ $ $ Résultat net (2 646 921 ) (1 747 714 ) (10 259 657 ) (7 361 648 ) Impôts sur le résultat exigibles et différés 28 936 (638 838 ) (1 238 343 ) 235 931 Charges d’intérêts nettes 607 894 138 462 1 386 297 295 485 Écart de change (521 172 ) 433 114 (73 553 ) 665 116 Rémunération fondée sur des actions 492 320 299 769 968 287 1 183 487 Éléments hors exploitation (1) 45 000 115 000 (31 000 ) 270 000 Amortissement 3 173 464 2 820 762 9 261 744 8 358 533 BAIIA ajusté 1 179 521 1 420 555 13 775 3 646 904 - Provenant de matériaux avancés, plastiques et produits composites 1 237 132 1 318 149 99 341 4 150 179 - Provenant de cellules de batterie et matériaux (57 611 ) 102 414 (85 566 ) (503 275 )

(1) Les éléments hors exploitation comprennent les honoraires professionnels principalement dus à la renégociation de la dette et des frais liés aux prospectus.

Mesures non conformes aux IFRS « Marge brute ajustée »

T3-2026 T3-2025 Cumul 2026 Cumul 2025 $ $ $ $ Revenus de client 31 656 876 29 239 999 81 571 908 95 204 015 Coût des marchandises vendues 24 399 896 22 677 052 64 567 239 74 732 162 Marge brute ajustée 7 256 980 6 562 947 17 004 669 20 471 853 Amortissement des immobilisations corporelles (production) 2 146 397 1 750 221 6 204 452 5 015 485 Marge brute 5 110 583 4 812 726 10 800 217 15 456 368



Secteurs à présenter

NanoXplore présente ses données financières dans deux secteurs distincts : les matériaux avancés, plastiques et produits composites et les cellules de batterie et matériels.

T3-2026 T3-2025 Variation Cumul 2026 Cumul 2025 Variation $ $ $ % $ $ $ % Provenant de matériaux avancés, plastiques et produits composites Revenus 32 023 721 29 920 598 2 103 123 7 % 82 480 150 96 665 557 (14 185 407 ) (15 %) Mesures non conformes aux IFRS BAIIA ajusté * 1 237 132 1 318 149 (81 017 ) (6 %) 99 341 4 150 179 (4 050 838 ) (98 %) Provenant de cellules de batterie et matériels Revenus 323 656 525 567 (201 911 ) (38 %) 890 168 566 908 323 260 57 % Mesures non conformes aux IFRS BAIIA ajusté * (57 611 ) 102 406 (160 017 ) (156 %) (85 566 ) (503 275 ) 417 709 83 %



A. Analyse des variances des résultats opérationnels – Périodes de trois mois



Revenus

T3-2026 T3-2025 Variation T2-2026 Variation $ $ $ % $ $ % Revenus de client 31 656 876 29 239 999 2 416 877 8 % 26 928 115 4 728 761 18 % Autres revenus 690 501 1 206 166 (515 665 ) (43 %) 652 175 38 326 6 % Revenus totaux 32 347 377 30 446 165 1 901 212 6 % 27 580 290 4 767 087 17 %



Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites, sauf un montant de 323 656 $ au titre d’autres revenus [T3-2025 – 525 567 $ respectivement] provenant du secteur de cellules de batterie et matériaux.



Les revenus de client sont passés de 29 239 999 $ au T3-2025 à 31 656 876 $ au T3-2026. L’augmentation s’explique principalement par la hausse du volume et des revenus d’outillage.

Les autres revenus sont passés de 1 206 166 $ au T3-2025 à 690 501 $ au T3-2026. La variation s’explique par des subventions et crédits d’impôt remboursables reçus de programmes de recherche et développement.

BAIIA ajusté

1) Provenant de matériaux avancés, plastiques et produits composites



Le BAIIA ajusté est passé de 1 318 149 $ au T3-2025 à 1 237 132 $ au T3-2026. La variation s‘explique par ce qui suit :

Une diminution des autres revenus de 313 754 $;

Une augmentation de 391 288 $ des frais généraux, de vente et d’administration et des frais de R&D (« frais d’exploitation »).

Ceci a été contrebalancé par une augmentation de la marge brute ajustée sur les revenus de client de 694 033 $ comparativement à la période précédente en raison de l’augmentation du volume et des revenus d’outillage, par une meilleure productivité et par un meilleur contrôle de coût.





2) Provenant des cellules de batterie et matériaux



Le BAIIA ajusté est passée de 102 406 $ au T3-2025 à une perte au titre du BAIIA ajusté de 57 611 $ au T3-2026. La variation s'explique par la diminution des autres revenus de 201 911 $.

B. Analyse des variances des résultats opérationnels – Périodes de neuf mois





Revenus

Cumul 2026 Cumul 2025 Variation $ $ $ % Revenus de client 81 571 908 95 204 015 (13 632 107 ) (14 %) Autres revenus 1 798 410 2 028 450 (230 040 ) (11 %) Revenus totaux 83 370 318 97 232 465 (13 862 147 ) (14 %)



Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites, sauf un montant de 127 004 $ au titre de revenus de client et de 763 164 $ au titre d’autres revenus [Cumul 2025 – néant et 566 908 $ respectivement] provenant du secteur de cellules de batterie et matériaux.

Les revenus de client sont passés de 95 204 015 $ au Cumul 2025 à 81 571 908 $ au Cumul 2026. La diminution s’explique principalement par la baisse du volume et des revenus d’outillage.

Les autres revenus sont passés de 2 028 450 $ au Cumul 2025 à 1 798 410 $ au Cumul 2026. La variation s’explique par des subventions et crédits d’impôt remboursables reçus de programmes de recherche et développement.

BAIIA ajusté

1) Provenant de matériaux avancés, plastiques et produits composites



Le BAIIA ajusté est passé de 4 150 179 $ au Cumul 2025 à 99 341 $ au Cumul 2026. La variation s‘explique par ce qui suit :

Une diminution de la marge brute ajustée sur les revenus de client de 3 594 188 $ comparativement à la période précédente en raison de la diminution du volume et des revenus d’outillage, contrebalancée partiellement par une hausse des revenus tirés de la poudre, par une meilleure productivité et par un meilleur contrôle de coût;

Une diminution des autres revenus de 426 296 $;

Ceci a été contrebalancé partiellement par une diminution de 270 654 $ des frais d’exploitation.





2) Provenant des cellules de batterie et matériaux



La perte au titre du BAIIA ajusté est passée de 503 275 $ au Cumul 2025 à 85 566 $ au Cumul 2026. La variation s'explique par la hausse des revenus de client et d’autres revenus de 127 004 $ et 196 256 $ respectivement et la baisse des frais d’exploitation de 94 441 $.

C. Autres



Des informations supplémentaires sur la Société, y compris le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois et neuf mois closes les 31 mars 2026 et 2025 (le « rapport de gestion ») et les états financiers consolidés de la Société pour les périodes de trois et neuf mois closes les 31 mars 2026 et 2025 (les « états financiers »), sont disponibles sur le site www.nanoxplore.ca/fr.

Webdiffusion

NanoXplore organisera une webdiffusion demain le 14 mai 2026, à 10h00 heure de l’Est, pour discuter de ses résultats pour les périodes de trois et neuf mois closes le 31 mars 2026. Rocco Marinaccio, PDG et président de NanoXplore, et Pedro Azevedo, chef de la direction financière, animeront cet événement. Pour accéder à la webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien https://edge.media-server.com/mmc/p/7uqzfzsw ou vous pouvez y accéder par le biais de notre site Web dans la section Investisseurs sous Événements et présentations. Une rediffusion de cet événement est accessible via le lien ci-dessus ou sur notre site web.

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour le stockage d’énergie, les marchés industriels et de la défense. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe. Veuillez visiter https://nanoxplore.ca/fr/

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », «ִ estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Pedro Azevedo

Chef de la direction financière

pedro.azevedo@nanoxplore.ca

Tel: 1 438 476-1973

(1) La marge brute ajustée est une mesure non conforme aux IFRS et le rapprochement se trouve dans la section « Résultats globaux »

(2) Le BAAIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS et le rapprochement se trouve dans la section « Résultats globaux »