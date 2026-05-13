Châtillon, France, le 13 mai 2026

Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2026

Modalités de mise à disposition des informations et documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT), (la « Société »), société biopharmaceutique de stade avancé, dédiée au traitement des allergies pédiatriques, tiendra son Assemblée Générale Mixte (l’« Assemblée Générale ») le mercredi 3 juin à 10h00 (heure de Paris), au siège social de la Société, IRO Building, 107 Avenue de la République, 92320 Châtillon.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de participation à l’Assemblée Générale a été publié au BALO du 29 avril 2026 (Bulletin 51, n° 2601207). L’avis de convocation a été publié ce jour au BALO (Bulletin 57, n° 2601701) et dans les Affiches parisiennes.

Les informations et documents préparatoires à l’Assemblée Générale sont mis à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site internet de la Société (Assemblée Générale Mixte 2026 | DBV Technologies), selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Cette rubrique sera régulièrement mise à jour avec l’ensemble des informations requises.

Tout actionnaire souhaitant recevoir ces documents par voie électronique peut en faire la demande jusqu’au cinquième jour avant l’Assemblée Générale, soit jusqu’au 29 mai 2026 à minuit, heure de Paris, par voie postale au siège social de la Société, ou directement sur l’adresse mail dédiée : investors@dbv-technologies.com. Pour les actionnaires au porteur, cette demande devra être accompagnée d’une attestation d’inscription dans les comptes-titres tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier.

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la Société, qui sera dispensée de leur envoi aux actionnaires.

Retransmission de l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale fera l’objet d’une retransmission en direct sur le site de la Société, à l’adresse suivante : Assemblée Générale Mixte 2026 | DBV Technologies, à moins que des raisons techniques ne rendent impossible ou ne perturbent cette retransmission.

Les actionnaires pourront également avoir accès à la retransmission en différé de l’Assemblée Générale au plus tard sept (7) jours ouvrés après la date de l’Assemblée et pendant au moins la durée légale et réglementaire minimale à compter de sa mise en ligne.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une société biopharmaceutique en phase avancée qui développe des options de traitement pour les allergies alimentaires et d’autres conditions immunologiques dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa plateforme technologique propriétaire, VIASKIN, pour traiter les allergies alimentaires, qui sont causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une série de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT™), la plateforme VIASKIN est conçue pour introduire des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif qui cherche à modifier l’allergie d’un individu en rééduquant le système immunitaire pour qu’il devienne désensibilisé à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des essais cliniques en cours sur VIASKIN Peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège social de DBV Technologies se trouve à Châtillon, en France, et ses activités nord-américaines à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbvtechnologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

VIASKIN est une marque déposée de DBV Technologies.

Contact investisseurs

Jonathan Neely

DBV Technologies

jonathan.neely@dbv-technologies.com

Contact médias

Brett Whelan

DBV Technologies

brett.whelan@dbv-technologies.com

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