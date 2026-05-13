WSP fait progresser ses ambitions en matière de durabilité

MONTRÉAL, 13 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, a publié son rapport mondial de durabilité 2025 (le « rapport »), démontrant son engagement envers la durabilité par les progrès réalisés au regard de cibles mesurables et l'étendue des mandats réalisés pour ses clientèles.

Les contributions les plus importantes de WSP à la durabilité découlent des projets qu'elle réalise et des capacités qu'elle met au service de certains des défis les plus complexes au monde : transition énergétique, vieillissement des infrastructures, sécurité de l'eau, urbanisation et transformation numérique. À mesure que la demande des clientèles pour un leadership dans ces domaines s'intensifie, WSP mise sur son expertise et son envergure mondiale, en adéquation avec son Plan d'action stratégique mondial 2025-2027.

« Ces défis ne sont pas des cycles passagers; ce sont des réalités durables qui exigent une profondeur technique et la capacité de gérer une complexité croissante. Le présent rapport souligne la responsabilité confiée à WSP en raison de l'ampleur, de la portée et de l'influence des mandats que nous entreprenons », a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Notre raison d'être est claire : nous existons afin de façonner nos communautés pour faire progresser l’humanité. C'est un principe directeur derrière les projets que nous menons, l'expertise que nous déployons et les standards que nous défendons. »

Faits saillants de la performance de la Société en matière de durabilité en 2025 :

Enregistré un niveau record de revenus associés aux ODD, soit 67,8 % du total des produits des activités ordinaires annualisés 1 .



. Réduit les émissions de gaz à effet de serre (GES) de portées 1 et 2 (basées sur le marché) de 61 % par rapport à l'année de référence 2018; les émissions de portée 3 ont également diminué de 18 % sur la même période, signe d'une mobilisation accrue auprès des fournisseurs afin de favoriser de nouvelles réductions.



Publié un Plan de transition lié au climat et à la nature, intégrant formellement la nature pour la première fois afin de relever ces défis interdépendants au moyen d'une seule stratégie intégrée.



Augmenté la participation à Passez à l’action – le régime mondial d'achat d'actions pour le personnel de WSP – à près de 18 000 employé·es actionnaires à la fin de l'exercice, ce nombre atteignant près de 20 000 au 30 avril 2026.



Lancé le cadre À l'interne d'abord et de nouveaux programmes de développement du leadership conçus pour renforcer la mobilité des talents, la planification de la relève et la préparation au leadership à l'échelle de WSP.



Élargi la gouvernance de l'IA par la mise sur pied d'un comité d'IA, d'un Bureau d'IA responsable et d'un portail interne consacré à l'IA, instaurant des mécanismes de supervision supplémentaires pour soutenir la mise à l'échelle responsable de l'IA et la reddition de comptes.





Consultez le rapport intégral et apprenez-en davantage sur l'approche de WSP en matière de durabilité au wsp.com/durabilité.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse ne sont pas fondées sur des faits historiques ou actuels et peuvent constituer des énoncés prospectifs ou de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs ont trait à des événements futurs ou à une performance future et peuvent inclure notamment des estimations, des plans, des ambitions stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications, des perspectives ou d'autres énoncés qui ne sont pas des déclarations de fait, ainsi que l'évocation de certaines hypothèses, et qui reflètent les attentes de la direction de la Société concernant, sans s'y limiter, ses ambitions et ses cibles en matière de durabilité.

Les énoncés prospectifs sont, par leur nature, assujettis à des risques et à des incertitudes inhérents et se fondent sur de nombreuses hypothèses, tant générales que spécifiques, ce qui fait en sorte que les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs et que les perspectives commerciales, les objectifs, les plans et les priorités stratégiques pourraient ne pas être atteints. Ces hypothèses sont présentées à la rubrique « Énoncés prospectifs » du rapport, lequel est disponible sur notre site Web au www.wsp.com, et cette rubrique est intégrée au présent communiqué de presse par renvoi. Si l'une ou l'autre de ces hypothèses s'avère inexacte, les résultats ou les événements réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.

Pour évaluer les énoncés prospectifs, les lecteurs et les lectrices doivent spécifiquement prendre en compte divers facteurs de risque qui, s'ils se réalisent, pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs de risque analysés plus en détail à la rubrique 20, « Facteurs de risque » du rapport de gestion de WSP (le « rapport de gestion ») pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels que complétés à la rubrique 17, « Facteurs de risque » de notre rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 27 mars 2026, et tels qu'ils peuvent être complétés de temps à autre dans les rapports déposés par la Société auprès des autorités en valeurs mobilières ou d'autres documents que la Société rend publics, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, et lesquelles rubriques sont intégrées au présent communiqué par renvoi.

Les résultats et les événements réels peuvent différer sensiblement de nos attentes actuelles en raison des risques liés à nos activités, à notre secteur d'activité et à l'économie mondiale, ainsi que des hypothèses formulées à l'égard de ces risques. Par conséquent, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes aux énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de la Société en date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. Sauf si requis par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ou ailleurs, en raison d'une nouvelle information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés dans leur ensemble par la présente mise en garde. Les lecteurs et les lectrices ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

À propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 83 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

438-843-7317

alain.michaud@wsp.com

1 Les produits des activités ordinaires annualisés incluent douze mois de produits des activités ordinaires provenant des entreprises acquises au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025, afin de refléter l’incidence pro forma de nos acquisitions. Veuillez consulter la rubrique « Revenus associés aux ODD » au sein du rapport pour obtenir de plus amples renseignements.