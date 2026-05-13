Corporation Aurifère Vior annonce les résultats de l’assemblée annuelle des actionnaires et l’attribution d’unités d’actions différées

BROSSARD, Québec, 13 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION AURIFÈRE VIOR INC. (« Corporation Aurifère Vior » ou la « Société ») (TSXV : VIO, OTCQB : VIORF, FRA : VL5) a le plaisir d’annoncer les résultats des votes tenus lors de son assemblée annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») qui a eu lieu plus tôt dans la journée. Les votes exprimés lors de l’assemblée représentaient un total de 230 653 582 actions ordinaires de la Société, soit 55,50 % des 415 606 146 actions ordinaires émises et en circulation.

Toutes les questions soumises à l’approbation lors de l’assemblée ont été dûment autorisées et approuvées, comme suit :

Mark Fedosiewich, Julie Lafleur, André Le Bel, Donald Njegovan, Johan Pool, Mathieu Savard et Charles-Olivier Tarte ont été élus au conseil d’administration de la Société pour un mandat d’un an ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient dûment élus ou nommés;



Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. ont été nommés auditeurs de la Société pour la prochaine année et le conseil d’administration de la Société a été autorisé à fixer leur rémunération; et



Le régime incitatif général fondé sur des actions de la Société (« régime général »), tel que décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de Corporation Aurifère Vior datée du 31 mars 2026, a été ratifié, approuvé de nouveau et confirmé.



Attribution d’UAD

Le conseil d’administration a approuvé l’attribution d’un nombre global de 890 500 unités d’actions différées (« UAD ») à ses administrateurs non-membres de la direction en lieu et place de leurs honoraires d’administrateurs, conformément au régime général de la Société. Les UAD seront acquises un an après la date d’attribution à une juste valeur marchande de 0,13 $ par UAD.

Les UAD sont soumises aux modalités du régime général, de la convention d’attribution applicable et aux exigences de la Bourse de croissance TSX. Le régime général est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

À propos de Corporation Aurifère Vior inc.

Corporation Aurifère Vior est une société junior d’exploration minière basée dans la province de Québec, au Canada, dont la stratégie consiste à générer, explorer et développer des projets de métaux précieux de grande qualité dans la juridiction minière éprouvée et favorable du Québec. Au fil des ans, les équipes de gestion et techniques de la Société ont démontré leur capacité à découvrir de nombreux gisements aurifères de plusieurs millions d’onces au Québec.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Mathieu Savard

Président et chef de la direction

418-670-1448

msavard@vior.ca

www.vior.ca

SEDAR+ : Corporation Aurifère Vior inc.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.