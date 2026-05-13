Epson erweitert sein Portfolio an Business-Druckern um ein neues Topmodell im Segment der A3-Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssysteme für Umgebungen mit hohen Druckgeschwindigkeiten und großen Druckvolumina(i)

LONDON, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epson hat mit dem WorkForce Enterprise AM-C10000 ein neues Topmodell unter den A3-Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystemen vorgestellt, das speziell für anspruchsvolle Büroumgebungen mit hohen Druckvolumina entwickelt wurde. Das Modell erweitert die AM-Produktfamilie von Epson und bietet dieselbe Benutzeroberfläche sowie Zugriff auf die gleichen Softwarelösungen. Dadurch wird eine konsistente Nutzererfahrung über die gesamte Produktpalette hinweg sichergestellt. Damit treibt Epson gleichzeitig den Trend zum Wechsel von Laser- zu Tintenstrahldrucksystemen weiter voran.

Kernstück des Systems ist Epsons Heat-Free-Tintenstrahltechnologie, die im Druckprozess ohne Wärmeerzeugung auskommt. Dadurch reduziert sich im Vergleich zu Laserdruckern sowohl der Energieverbrauch als auch die Menge an Abfall und Verschleißteilen. Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen verstärkt daran arbeiten, ihren Stromverbrauch zu senken und ungeplante Wartungseinsätze zu minimieren.

Das Gerät erreicht Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 Seiten pro Minute – sowohl im Simplex- als auch im Duplexdruck – sowie Scangeschwindigkeiten von bis zu 120 Bildern pro Minute. Papierkassetten mit hoher Kapazität und Tintenpatronen mit hoher Ergiebigkeit reduzieren den Bedienaufwand und ermöglichen zugleich äußerst wettbewerbsfähige Seitenkosten (Cost per Page, CPP). Optionale Finishing- und Papiermanagementfunktionen wie Hefter, Lochereinheit, Rückstichheftung und ein Großraum-Papiermagazin für A3 erweitern den Funktionsumfang zusätzlich. Dadurch lassen sich unterschiedlichste Druckaufträge zentral über ein einziges System abwickeln. Optional steht zudem Unterstützung für das Format SRA3 zur Verfügung, wodurch die Medienflexibilität für anspruchsvollere Druckanwendungen weiter erhöht wird.

Der AM-C10000 verfügt über einen niedrigen typischen Energieverbrauch (Typical Electricity Consumption, TEC) von 0,30 kWh und reduziert den Energieverbrauch im Vergleich zu Lasersystemen derselben Klasse um bis zu 93 %. Darüber hinaus besteht das Gerät zu mehr als 30 % aus recyceltem Kunststoff und unterstützt damit sowohl die Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen als auch einen produktiven Büroalltag.

„IT-Teams erhalten selten Anerkennung, wenn Druckprozesse reibungslos funktionieren – stehen aber sofort im Fokus, sobald Geräte ausfallen oder Energieziele nicht erreicht werden“, erklärt Jose Sanandres von Epson Europe. „Mit dem WorkForce Enterprise AM-C10000 wollten wir eine zentrale A3-Lösung entwickeln, die hohe Leistung bietet, gleichzeitig aber deutlich weniger Energie verbraucht als vergleichbare Lasersysteme und weniger Wartungseingriffe erfordert. So können sich Anwender stärker auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren.“

Der AM-C10000 unterstützt zahlreiche Druckmanagement- und Workflow-Lösungen von Epson sowie von Drittanbietern. Diese unterstützen Unternehmen unter anderem bei Installation, Konfiguration, Sicherheitsmanagement sowie der zentralen Überwachung und Verwaltung der gesamten Druckerflotte. Dadurch können IT-Abteilungen und Managed Service Provider auch umfangreiche Druckerflotten effizient verwalten. Darüber hinaus wird eine dedizierte RIP-Softwarelösung verfügbar sein, deren Markteinführung für den Sommer geplant ist. Sie erweitert insbesondere die Möglichkeiten für komplexe Druck-Workflows und professionelle Produktionsumgebungen.

Modellübersicht

Modell Kategorie / Rolle Hauptfunktionen Druckwerk / Verbrauchsmaterialien Kapazität / Medienhandling Einsatzbereich / Positionierung Epson WorkForce Enterprise AM-C10000 Topmodell unter den A3-Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystemen für zentralisierte Büroumgebungen und Managed-Print-Umgebungen Drucken, Kopieren, Scannen; optionale Finishing-Funktionen Heat-Free-Line-Tintenstrahltechnologie; Tintenpatronen mit hoher Kapazität; niedriger typischer Energieverbrauch (TEC) von 0,3 kWh Papierkassetten mit hoher Kapazität; optionaler Hefter, Lochereinheit und Rückstichheftung; A3-Großraumzuführung; optionale SRA3-Unterstützung Hochgeschwindigkeits- und Hochvolumen-Büroumgebungen mit minimalem Bedienaufwand, niedrigen Seitenkosten (CPP) und deutlich reduziertem Energieverbrauch gegenüber vergleichbaren Systemen

i Basierend auf Berechnungen von Epson verbraucht der Epson WorkForce Enterprise AM-C10000 rund 93 % weniger Energie im Vergleich zum Durchschnitt der fünf meistverkauften A3-Farb-Laser-Multifunktionssysteme mit 76–100 Seiten pro Minute und einem Listenpreis unter 30.000 US-Dollar in Europa (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Q4 2024 bis Q3 2025, Auslieferungen veröffentlicht Q4 2025). Der Vergleich basiert auf dem typischen Energieverbrauch (TEC), wie er von ENERGY STAR oder den offiziellen Herstellerspezifikationen angegeben wird. Wo nur TEC-2.0-Daten vorlagen, wurden äquivalente TEC-3.0-Werte berechnet. Systeme ohne verfügbare Daten wurden aus dem Vergleich ausgeschlossen.

Kontakt

Ayleen Dunbar

adunbar@epson.eu