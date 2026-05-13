Epson élargit sa gamme d’imprimantes professionnelles avec un modèle phare multifonction jet d’encre couleur A3, destiné aux environnements exigeant une impression à grande vitesse et à haut volume(i)

LONDRES, 13 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epson annonce la WorkForce Enterprise AM-C10000, une imprimante multifonction jet d’encre couleur A3 haut de gamme conçue pour les environnements de bureau aux exigences élevées en volume d’impression. Ce modèle vient compléter la gamme de produits AM d’Epson. Il intègre la même interface utilisateur et donne accès aux mêmes solutions, garantissant ainsi une expérience utilisateur homogène sur l’ensemble de la gamme. Elle contribue également à accélérer le passage de l’impression laser à l’impression à jet d’encre.

La technologie d’impression à jet d’encre Heat-Free d’Epson, qui élimine le recours à la chaleur lors du processus d’impression, est au cœur de ce modèle. Cela donne une consommation d’énergie plus basse, moins de déchets et un nombre réduit de consommables par rapport aux imprimantes laser. Ce lancement arrive à un moment où les entreprises cherchent à réduire leur consommation d’énergie et les interventions de maintenance imprévues.

Cette imprimante offre des vitesses d’impression de 100 pages par minute en mode recto et recto-verso, et des vitesses de numérisation pouvant atteindre 120 images par minute. Les bacs à papier de grande capacité et les cartouches d’encre à haut rendement sont conçus pour réduire l’intervention de l’utilisateur, tout en offrant un coût par page (CPP) très compétitif. Les options de finition et de gestion du papier, incluant une agrafeuse, une perforatrice, un module de piquage et un chargeur A3 haute capacité, permettent de traiter un large éventail de travaux à l’aide d’un seul appareil. La prise en charge optionnelle du format SRA3 est également disponible, ce qui élargit la gamme de supports disponibles pour répondre aux besoins d’impression les plus exigeants.

L’AM-C10000 affiche une faible consommation énergétique typique (CET) de 0,30 kWh, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 93 % par rapport aux imprimantes laser équivalentes. Elle utilise également plus de 30 % de plastique recyclé, ce qui aide à la réalisation des objectifs de développement durable de l’entreprise tout en favorisant la productivité au quotidien.

« Les équipes informatiques sont rarement félicitées lorsque le travail d’impression s’effectue ans accroc, mais elles sont toujours pointées du doigt lorsque les appareils tombent en panne ou que les objectifs énergétiques ne sont pas atteints », a déclaré Jose Sanandres, d’Epson Europe. « Nous avons conçu la WorkForce Enterprise AM-C10000 pour proposer une solution A3 centralisée aux performances élevées tout en consommant nettement moins d’énergie que les modèles laser similaires et en réduisant les interventions, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur leurs activités principales. »

Le modèle AM-C10000 prend en charge une vaste gamme de solutions de gestion d’impression et de flux de travail, développées par Epson ou par des tiers, afin de faciliter l’installation, la configuration, la sécurité, la surveillance du parc et les services à distance, aidant ainsi les équipes informatiques et les prestataires de services à gérer plus efficacement des parcs d’imprimantes de grande taille. Une solution logicielle RIP dédiée, dont le lancement est prévu pour l’été, sera également disponible, ce qui renforcera ses capacités pour les flux de travail d’impression avancés.

Aperçu du modèle

Modèle Catégorie / rôle Fonctions principales Technologie moteur / consommables Capacité / prise en charge Tâches / rôle prévu Epson WorkForce Enterprise AM-C10000 Imprimante multifonction jet d’encre couleur A3 haut de gamme, pour les environnements centralisés de bureau et de gestion d’impression Impression, copie, numérisation, avec finition en option Imprimante jet d’encre sans chauffage, cartouches d’encre haute capacité, faible CET (0,3 kWh) Bacs à papier grande capacité, agrafeuse, perforatrice et module de piquage en option, chargeur A3 grande capacité, prise en charge optionnelle du format SRA3 Environnements de bureau à haut débit et à fort volume nécessitant peu d’intervention, un faible coût par page (CPP) et une consommation d’énergie nettement inférieure à celle des appareils comparables

i Selon les calculs d’Epson, l’Epson WorkForce Enterprise AM-C10000 consomme 93 % d’énergie en moins par rapport à la consommation moyenne des 5 imprimantes multifonctions laser couleur A3 les plus vendues en Europe, avec une vitesse d’impression comprise entre 76 et 100 ppm et un prix inférieur à 30 000 $ (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, livraisons du 4e trimestre 2024 au 3e trimestre 2025, publié au 4e trimestre 2025). Comparaison fondée sur la consommation énergétique typique (CET) telle que publiée par ENERGY STAR ou sur les spécifications officielles des fabricants. Lorsque seules des données CET 2.0 sont disponibles, une valeur CET 3.0 équivalente a été calculée. Si aucune donnée n’est disponible, les produits ont été retirés de la comparaison.

Coordonnées

Ayleen Dunbar

adunbar@epson.eu