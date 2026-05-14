GEEKBAR präsentierte seine Markenstärke mit einem Raumkapsel-Stand auf der ShishaMesse und der Vaper Expo UK

SHENZHEN, China, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mai war GEEKBAR sowohl auf der ShishaMesse in Frankfurt am Main als auch auf der Vaper Expo UK in Birmingham vertreten und zog mit seinem futuristischen Stand im „Raumkapsel“-Design große Aufmerksamkeit auf sich. Mit einer silberweißen, technologisch geprägten Ästhetik, raketenförmigen Präsentationseinheiten, LED-Bildschirmen, Produktpräsentationsbereichen, interaktiven Erlebniszonen und Besprechungsflächen schuf der Stand eine immersive Umgebung für erwachsene Nutzer und Vertriebspartner, die Produkterlebnis und Markenkommunikation miteinander verband.

Auf der Messe stellte GEEKBAR sein neues Produkt SPARK in den Mittelpunkt. Als Pod-System führt SPARK die Stärken der Marke in Produktdesign und stabiler Leistung fort. Das Gerät verfügt über ein dynamisches Display, einen 800-mAh-Akku, Schnellladefunktion und einen Mesh-Coil-Heizkern. Nutzer können je nach Nutzungsgewohnheiten und Anwendungsszenario zwischen vorbefüllten und nachfüllbaren Pods wählen.

Darüber hinaus präsentierte GEEKBAR Produkte der von ihr vertriebenen Marke FASOUL, darunter FASOUL Q1 PRO und FASOUL C2. Der Q1 PRO zeichnet sich durch sein leichtes Design und ein Dual-Mode-Nutzungserlebnis aus, während der C2 den Fokus auf schnelles Vorheizen, ein intelligentes Display und eine stabile Heizleistung legt.

FASOUL hat in den vergangenen Jahren auf dem japanischen Markt deutlich an Bekanntheit gewonnen. Die Secondary-Mode-Funktion trägt dazu bei, die Nutzungseffizienz jedes Sticks zu erhöhen: Ein bereits einmal verwendeter Stick kann erneut genutzt werden, wodurch sein Nutzwert verlängert wird. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Nutzungseffizienz, sondern hilft auch, die Gesamtkosten zu senken, und bietet erwachsenen Nutzern eine wirtschaftlichere Option.

Auf Grundlage des Feedbacks vor Ort auf der ShishaMesse und der Vaper Expo UK zeigte GEEKBAR erneut seine Beliebtheit auf dem deutschen Markt. Der gut wiedererkennbare Raumkapsel-Stand, das ausgereifte Produkterlebnis und der wachsende Einfluss im Vertriebskanal unterstrichen die Marktpräsenz der Marke. Auch künftig wird GEEKBAR auf regelkonformes Handeln setzen, sich auf die Bedürfnisse bestehender erwachsener Nutzer konzentrieren und Produktinnovation, hochwertige Nutzererlebnisse sowie eine lokalisierte Marktentwicklung vorantreiben, um Partnern in Deutschland und Europa wettbewerbsfähigere Produkte und Markenwerte zu bieten.

Nikotin ist ein suchterzeugender Stoff. GEEKBAR-Produkte sind ausschließlich für bestehende erwachsene Raucher und Dampfer bestimmt.

Contact: Ein Wu, ein.wu@geekvape.com