Les ventes résidentielles au Canada augmentent légèrement en avril

OTTAWA, Ontario, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En avril 2026, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont augmenté de 0,7 % d’un mois à l’autre.

« Les ventes résidentielles ont légèrement augmenté entre mars et avril, mais cette faible hausse est attribuable à un début de mois plutôt lent, suivi d’une accélération en mai, parallèlement à une réduction du nombre de jours sur le marché et à une stabilisation des prix, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de L’Association canadienne de l’immobilier (ACI). Cette nouvelle vague d’incertitude économique mondiale et la hausse des taux hypothécaires signifient que la reprise attendue cette année sur les marchés de l’habitation restera modérée. Il ne faut toutefois pas en conclure qu’il n’y aura aucune tendance à la hausse. »

Faits saillants d’avril

Les ventes résidentielles nationales ont légèrement augmenté de 0,7 % d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) étaient inférieures de 4 % par rapport à avril 2025.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a bondi de 4,1 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) a légèrement diminué de 0,1 % d’un mois à l’autre, et de 4,2 % d’une année à l’autre.

(IPP MLS ) a légèrement diminué de 0,1 % d’un mois à l’autre, et de 4,2 % d’une année à l’autre. En avril 2026, le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a augmenté de 2,2 % d’une année à l’autre.



En avril 2026, le nombre de nouvelles inscriptions a bondi de 4,1 % d’un mois à l’autre, ce qui marque le début traditionnel du marché printanier.

Puisque l’augmentation des nouvelles inscriptions a dépassé les ventes en avril, le ratio national des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions a diminué à 45,6 % comparativement au pourcentage de 47,1 % enregistré en mars. Ce résultat pourrait toutefois être attribuable à un décalage entre le moment où les propriétés sont inscrites et celui où elles finissent par être vendues. La moyenne à long terme de ce ratio est de 54,8 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

« Alors que de nombreux acheteurs attendent toujours de voir comment la situation évolue, les données nationales sur le marché de l’habitation pour le mois d’avril ont affiché une tendance positive de manière générale, a déclaré Garry Bhaura, président de l’ACI. Grâce à l’arrivée des nouvelles inscriptions printanières, les ventes ont augmenté, le nombre de jours sur le marché a diminué et les prix ont continué de se stabiliser. Les tendances des données laissent présager une situation similaire pour le mois de mai. Si vous êtes prêt à vous lancer sur le marché, que ce soit pour acheter ou pour vendre, faites appel dès aujourd’hui à un courtier ou un agent immobilier local. »

À la fin d’avril 2026, 187 647 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® au Canada, ce qui représente une hausse de 2,2 % par rapport à la même période l’année dernière, mais une baisse de 6,1 % par rapport à la moyenne à long terme pour cette période de l’année.

On comptait 5,2 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin d’avril 2026, une hausse légère par rapport aux résultats de février et mars, en raison de la vague de nouvelles inscriptions du printemps. Ce chiffre reste très proche de sa moyenne à long terme, soit cinq mois. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

En avril, l’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national a enregistré une baisse de seulement 0,1 % d’un mois à l’autre. Il s’agit de la plus petite baisse depuis octobre 2025. Cette tendance concorde avec le resserrement des rapports prix d’inscription/prix de vente et la légère baisse du nombre de jours sur le marché observés ces derniers mois. La stabilisation des prix constitue une étape importante et nécessaire pour que les acheteurs finissent par revenir en grand nombre sur le marché.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a baissé de 4,2 % par rapport à avril 2025, soit la plus faible baisse d’une année à l’autre enregistrée en 2026, pour l’instant.

À l’échelle régionale, les prix demeurent en baisse d’une année à l’autre en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, ce qui compense les hausses enregistrées dans les autres provinces.

Le prix moyen non désaisonnalisé des propriétés à l’échelle nationale était de 695 412 $ en avril 2026, soit une augmentation de 2,2 % par rapport au même mois l’an dernier.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le mardi 16 juin 2026.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 155 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 61 chambres et associations immobilières.

Plus de renseignements sont affichés au http://CREA.ca/fr/statistics.

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