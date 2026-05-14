Rogers rehausse le meilleur réseau 5G+ au pays pour la Coupe du monde de la FIFA à Toronto

L’entreprise achève le déploiement d’un réseau de 22 millions de dollars afin d’offrir aux fans une connectivité optimale lors du plus grand événement de soccer

Une équipe de 30 personnes a consacré près de 40 000 heures à la planification et à l’installation d’une nouvelle infrastructure de réseau

TORONTO, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que Toronto se prépare à accueillir les fans de soccer du monde entier, Rogers a annoncé aujourd’hui un investissement de 22 millions de dollars visant la mise à niveau du réseau 5G+ du BMO Field et des secteurs avoisinants afin d’offrir à la population locale et aux personnes en visite une expérience réseau de calibre mondial.

« Notre réseau 5G+ est le meilleur au Canada, et nous nous engageons à offrir aux fans la meilleure expérience qui soit, que ce soit dans le stade ou dans une section réservée aux fans, a déclaré Mark Kennedy, chef de la direction de la Technologie, Rogers. Grâce à ces améliorations, notre réseau est prêt pour des événements internationaux comme celui de la FIFA, tout en procurant des avantages à long terme à la communauté locale de Toronto. »

Les réseaux 5G+ sont essentiels pour soutenir le grand nombre de fans des événements en direct qui ont lieu au stade. Ils offrent des vitesses plus rapides, une latence moindre et une capacité accrue.

Les améliorations visant à offrir la technologie 5G+ la plus récente aux fans de soccer de Toronto comprennent ce qui suit :

L’amélioration du système sans-fil du stade, l’équivalent de l’ajout de 16 tours cellulaires au centre-ville de Toronto

Le déploiement d’un spectre 5G+ additionnel pour offrir des vitesses plus rapides et une plus grande capacité sur les lieux

L’installation d’infrastructures de réseau additionnelles à l’extérieur du stade et dans les zones réservées aux fans dans toute la ville, ainsi que dans les hôtels et les plaques tournantes de transport, notamment l’aéroport international Pearson, la gare Union et certaines stations de métro de la TTC.



L’entreprise déploie également des sites cellulaires mobiles et des petites cellules sur lampadaires afin de soutenir les zones achalandées du centre-ville de Toronto. Ces sites cellulaires temporaires offrent des vitesses plus rapides, une latence moindre et une fiabilité accrue pour la clientèle pendant le tournoi.

À Vancouver, Rogers investit 5 millions de dollars pour renforcer la couverture réseau dans des zones clés de la ville, y compris à BC Place, afin d’offrir une connectivité optimale lors du plus grand événement de soccer.

Rogers offrira à la clientèle abonnée à un forfait 5G+ Suprême un accès prioritaire au réseau, lui permettant de profiter en priorité des vitesses les plus rapides, même aux heures de pointe. L’accès prioritaire au réseau est le premier et seul service du genre au Canada pour le grand public.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications, de sport et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou aproposde.rogers.com/relations-avec-les-investisseurs.

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