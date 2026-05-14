Wendy’s Canada apporte à ses menus nationaux de nouvelles saveurs avec les nouvelles salade aux fraises, limonade au melon d’eau et plus encore

Faits frais :

Wendy’s MD Canada lance la nouvelle salade aux fraises faite de produits frais de serre et de poulet 100 % canadien.

Canada lance la nouvelle salade aux fraises faite de produits frais de serre et de poulet 100 % canadien. Wendy’s Canada lance une nouvelle limonade au melon d’eau, faite de limonade aux saveurs naturelles et de purée de melon d’eau sucré, et à venir bientôt – deux nouveaux Refreshers.

La gamme saisonnière renforce la concentration permanente de Wendy’s sur les saveurs fraîches et les options de menu enviables, juste à temps pour l’été.



BURLINGTON, Ontario, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wendy’sMD Canada apporte des saveurs fraîches d’été aux menus dans tout le pays avec le lancement de sa nouvelle salade aux fraises et de nouvelles boissons comme la limonade au melon d’eau, offrant aux Canadiennes et Canadiens de nouveaux plats frais à savourer cette saison.

Faite de chair blanche de poitrine de poulet 100 % canadien grille, la salade aux fraises offre un mélange d’ingrédients frais et vibrants, dont notre mesclun cultive en serre, des fraises coupées a la main, du maïs rôti au four, du cheddar blanc piquant et des pacanes grillées. Arrosée d’une vinaigrette à l’oignon sucre, cette salade combine avec équilibre les saveurs sucrées et savoureuses. Riche en protéines et en ingrédients frais saisonniers, il offre la qualité et l’en iabilité que les amateurs de Wendy’s adorent.

A un moment ou les offres de salades demeurent restreintes dans une majorité de l’industrie de la restauration rapide, Wendy’s continue de se démarquer par sa gamme de salades conçues pour offrir saveur et variété aux consommateurs qui cherchent davantage de choix.

Pour accompagner la salade, Wendy’s Canada lance une nouvelle limonade au melon d’eau, combinant une limonade aux saveurs naturelles a une purée de melon d’eau sucre sur glace pour un rafraichissement saisonnier.

Plus tard au cours de ce mois, Wendy’s lancera également deux nouveaux Refreshers – Peche et Fraise tropicale. Faites avec de l’eau pétillante, garnies de véritables fraises séchées et servies sur des glaçons, ces boissons constituent la première offre de Refreshers pour Wendy’s Canada alors que la marque poursuit l’expansion de sa gamme de boissons avec des saveurs tendance.

« Chez Wendy’s, nous savons que les Canadiennes et Canadiens cherchent des options savoureuses faites d’ingrédients frais et de qualité supérieure, a déclaré John Mulvihill, Vice President directeur exécutif de Wendy’s Canada. Avec le lancement de la salade aux fraises et l’expansion de notre gamme de boissons, dont la limonade au melon d’eau et nos nouvelles Refreshers, nous offrons une plus grande variété et les saveurs audacieuses auxquelles nos amateurs s’attendent. »

Wendy’s a été un chef de file en matière de produits cultives en serre de source durable, notamment en tant que le premier restaurant-minute a servir la laitue cultivée en serre dans chaque restaurant. En 2025, Wendy’s Canada est passe à l’échelle nationale aux tomates canadiennes cultivées a 100 % en serre, et avec l’introduction de fraises dans la nouvelle salade, la marque prévoit utiliser plus de 6 600 livres de fraises cultivées en Ontario et en Colombie-Britannique chaque semaine pendant l’été.

La salade aux fraises et la limonade au melon d’eau seront disponibles dans les restaurants Wendy’s Canada participants à partir du 11 mai 2026, pendant une durée limitée. Les nouvelles Refreshers de Wendy’s, en saveurs Peche et Fraises tropicales, seront disponibles \ partir de juin dans les restaurants Wendy’s Canada participants.

AU SUJET DE WENDY'S

The Wendy's Company (Nasdaq: WEN) et les franchises Wendy'sMD emploient des centaines de milliers de gens dans plus de 7 000 restaurants dans le monde entier. Fondée en 1969, Wendy's s’engage à la promesse de plats frais, bien faits, pour vous, offerts aux clients par son menu enviable, notamment ses hamburgers carres sur commande faits de bœuf frais* et les favoris des amateurs comme le sandwich au poulet épicé et les pépites de poulet, BaconatorMD, et le dessert FrostyMD. Wendy's soutient la Fondation Dave Thomas pour l’Adoption, établi par son fondateur, qui cherche à augmenter dramatiquement le nombre d’adoptions d’enfants qui attentent dans le système de foyers d’accueil en Amérique du Nord. Pour en apprendre plus sur Wendy's, visitez www.wendys.com. Pour les détails sur les franchises, visitez www.wendys.com/franchising. Connectez avec Wendy's sur X, Instagram and Facebook.

*Le bœuf frais est disponible dans les états américains contigus et en Alaska, ainsi qu’au Canada, au Mexique, au Porto Rico, au R.-U., et dans certains autres marchés internationaux.

Pour de plus amples renseignements :

Marcy McMillan

Marcy_McMillan@wendys.com

Cameron Burgess

Cameron.Burgess@omc.com

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