Calian annonce des résultats record au deuxième trimestre de l’exercice 2026

(Tous les montants dans le communiqué sont en dollars canadiens.)

OTTAWA, Ontario, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calian Group Ltd. (TSX : CGY), une société qui fournit des solutions essentielles à la mission, axée sur la défense, l’espace, les soins de santé et les autres secteurs d’infrastructure critique stratégiques, a publié aujourd’hui ses résultats pour le deuxième trimestre qui a pris fin le 31 mars 2026.

« Nos résultats du deuxième trimestre marquent un point d’inflexion important pour Calian, alors que nous commençons à tirer parti de la hausse de la demande dans l’ensemble du secteur de la défense, a déclaré Patrick Houston, chef de la direction de Calian. Les revenus ont augmenté de 18 %, dont 12 % de croissance interne, grâce à des livraisons record et à un rythme soutenu de signatures de contrats. Cette solide performance des revenus s’est traduite par une augmentation de 60 % du BAIIA ajusté1, qui a largement dépassé la croissance des revenus et reflète l’effet combiné de l’augmentation des volumes et de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.

Ces résultats témoignent d’une dynamique précoce, mais tangible des dépenses gouvernementales en matière de défense et confirment les choix stratégiques que nous avons faits pour affiner notre modèle opérationnel. Grâce à un carnet de commandes de 1,5 milliard de dollars, à un solide portefeuille d’acquisitions et à un fort bilan, nous sommes bien placés pour gagner des parts de marché, réaliser une excellente performance sur l’ensemble de l’exercice et créer de la valeur durable pour les actionnaires. »

Faits saillants du deuxième trimestre 20262 :

Revenus en hausse de 18 %, pour atteindre 229 millions de dollars, dont 12 % proviennent de la croissance interne et 6 % des acquisitions.

La marge brute est passée de 35,1 % à 33,4 %.

BAIIA ajusté 1 en hausse de 60 %, pour atteindre 28 millions de dollars (marge de 12,2 % par rapport à 9,0 % de l’exercice précédent).

en hausse de 60 %, pour atteindre 28 millions de dollars (marge de 12,2 % par rapport à 9,0 % de l’exercice précédent). Flux de trésorerie opérationnel disponible 1 de 21 millions de dollars, ce qui représente une conversion de 77 %.

de 21 millions de dollars, ce qui représente une conversion de 77 %. Nouvelles signatures de contrats d’une valeur de 321 millions de dollars, dont plus de 200 millions de dollars dans le secteur de la défense.

Carnet de commandes de fin d’exercice de 1,5 milliard de dollars, dont plus d’un milliard dans le secteur de la défense.

Le 10 février 2026, Calian a annoncé la nomination de Will Majic au poste de chef de la direction financière par intérim.

Le 26 mars 2026, Calian a augmenté sa facilité de crédit engagée afin de faire progresser sa croissance.





Faits saillants financiers

Trois mois se terminant le Six mois se terminant le (en millions de dollars, sauf pour les actions et les marges)

31 mars 31 mars 2026 20252 % 2026 20252% Revenus

228,7 193,7 18 % 436,7 378,7 15 % BAIIA ajusté1

27,9 17,4 60 % 50,7 35,2 44 % BAIIA ajusté en %1

12,2 % 9,0 % 320 pb 11,6 % 9,3 % 230 pb Bénéfice net ajusté1

15,1 9,1 65 % 26,9 17,6 53 % Bénéfice par action ajusté dilué1

1,30 0,77 69 % 2,33 1,47 58 % Flux de trésorerie opérationnel disponible1

21,5 9,8 119 % 37,2 22,9 63 %



1 Il s’agit d’une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Veuillez consulter la section « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures des Normes IFRS les plus comparables » à la fin du communiqué de presse anglais.

2 Les faits saillants sont comparés aux périodes de trois mois et de six mois se terminant le 31 mars 2025.

Accédez au rapport complet sur la page Web des Résultats de Calian .

Inscrivez-vous à la conférence téléphonique du jeudi 14 mai 2026 à 8 h 30, heure de l’Est.

Résultats du deuxième trimestre

Les revenus ont augmenté de 18 %, passant de 194 à 229 millions de dollars. Cela représente des revenus trimestriels records pour la Société. La croissance par acquisitions a été de 6 % et découle de l’acquisition d’Advanced Medical Solutions finalisée en mai 2025 ainsi que d’Infield Scientific conclue en octobre 2025. La croissance interne a été de 12 % et a été générée à la fois par les secteurs de la défense et de l’espace, et des industries essentielles.

La marge brute a augmenté de 24,3 % pour atteindre 80 millions de dollars, grâce à la croissance des revenus, aux changements dans la composition des revenus et aux contributions des acquisitions. Par conséquent, la marge brute a atteint 35,1 %, contre 33,4 % durant l’exercice précédent. De même, le BAIIA ajusté1 a augmenté de 60 % pour atteindre 28 millions de dollars, grâce à une marge brute plus élevée. Par conséquent, la marge du BAIIA ajusté1 a augmenté à 12,2 %, par rapport à 9,0 % durant l’exercice précédent.

Le bénéfice net a été de 6,7 millions de dollars, soit 0,58 dollar par action diluée, contre 0,3 million de dollars, soit 0,02 dollar par action diluée, durant l’exercice précédent. Cette augmentation est principalement liée à la hausse du BAIIA ajusté1 et à la baisse des coûts de fusion et d’acquisition, compensées en partie par une hausse des frais de restructuration et des impôts. Le bénéfice net ajusté1 a atteint 15,1 millions de dollars, soit 1,30 dollar par action diluée, une hausse par rapport aux 9,1 millions de dollars, soit 0,77 dollar par action diluée, durant l’exercice précédent.

Liquidités et ressources en capital

« Au cours du deuxième trimestre, nous avons généré 21 millions de dollars de flux de trésorerie opérationnel disponible1, ce qui représente un fort taux de conversion de 77 % du BAIIA ajusté1, a mentionné Will Majic, chef de la direction financière par intérim de Calian. Nous avons utilisé notre trésorerie et une partie de notre facilité de crédit pour financer des dépenses en immobilisation de 4 millions de dollars, ainsi que des compléments de prix liés à des acquisitions passées de 5 millions de dollars et fourni un rendement aux actionnaires sous la forme de dividendes de 3 millions de dollars. Nous avons terminé le trimestre avec un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté1 de 1,2 x, une bonne souplesse financière pour financer notre stratégie de croissance. »

Calian nomme Will Majic au poste de chef de la direction financière par intérim

Le 23 février 2026, Calian a annoncé la nomination de Will Majic au poste de chef de la direction financière par intérim, avec effet immédiat. M. Majic s’est joint à Calian en 2017 et occupe actuellement le poste de vice-président, Finances. Auparavant, il a occupé les postes de directeur des finances et de contrôleur. Au cours de son mandat, Calian est passée d’un chiffre d’affaires annuel d’environ 275 millions de dollars à plus de 750 millions de dollars. Il a dirigé les vérifications diligentes financières et l’intégration dans le cadre de 19 acquisitions, a soutenu deux financements par capitaux propres totalisant 150 millions de dollars et a joué un rôle essentiel dans la mise en place d’une facilité de crédit syndiqué de 350 millions de dollars. Il a également dirigé la mise en œuvre d’un PGI à l’échelle de l’entreprise et renforcé les contrôles internes, les normes de présentation de l’information financière et la gestion des flux de trésorerie afin de soutenir l’expansion des activités de la société.

Calian augmente sa facilité de crédit engagée afin de faire progresser sa croissance

Le 26 mars 2026, Calian a annoncé qu’elle avait exercé la clause accordéon prévue dans le cadre de sa facilité de crédit existante. Calian a exercé une tranche de 75 millions de dollars de sa clause accordéon, portant la capacité totale engagée de sa facilité de crédit à 275 millions de dollars. Le 29 septembre 2025, la société a renouvelé sa facilité de crédit pour une durée de trois ans, d’une capacité totale de 350 millions de dollars.

Dividende trimestriel

Le 13 mai 2026, Calian a déclaré un dividende trimestriel de 0,28 $ par action. Le dividende est payable le 10 juin 2026 aux actionnaires inscrits au registre le 27 mai 2026. Les dividendes versés par la Société sont considérés comme des « dividendes admissibles » aux fins de l’impôt.

À propos de Calian

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