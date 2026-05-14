Arianne Phosphate produit avec succès de l'acide phosphorique de façon continue

SAGUENAY, Québec, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arianne Phosphate inc. (la « Société » ou « Arianne ») (TSX VENTURE : DAN ; OTCQB : DRRSF ; FRANKFURT : JE9N), une société minière de phosphate en développement, qui fait progresser le projet Lac à Paul dans la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean au Québec, a le plaisir d'annoncer que l'acide phosphorique a été produit avec succès de façon continue à partir de son concentré de phosphate de haute pureté. Cet accomplissement marque la première fois en plus de 130 ans que de l'acide phosphorique est produit en continu dans la province à partir d'un concentré d'apatite provenant du Québec. Ce travail a été réalisé en partenariat avec Corem et avec le soutien de Ressources naturelles Canada (NRCan).

« L'importance du phosphate continue de croître alors qu'en même temps les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus menacées par des événements géopolitiques », a déclaré Raphael Gaudreault, chef des opérations d'Arianne Phosphate. « Cette percée est un autre exemple de la qualité de notre concentré de phosphate et démontre l'opportunité d'une chaîne d'approvisionnement en phosphate entièrement localisée ici au Québec, Canada, qui pourrait mettre fin à un siècle de dépendance à la roche importée. De plus, une grande partie du monde remet désormais en question ses chaînes d'approvisionnement et ce travail montre à quel point Arianne sera un partenaire important et de confiance pour l'Occident pour ce matériel essentiel. Ce travail renforce la stratégie canadienne sur les minéraux critiques, sécurise les matières premières nationales et positionne le Québec comme chef de file nord-américain dans la transition vers l'énergie verte. »

Lors des tests effectués à Corem, l'entreprise a produit environ 1,5 tonne d'acide phosphorique de façon continue sur une période d'une semaine. En raison de la nature du concentré de phosphate d'Arianne, l'acide phosphorique produit est facilement amélioré en acide phosphorique purifié (voir communiqué de presse daté du 9 avril 2026), soit le matériau requis pour l'industrie des batteries LFP ainsi que pour la production d'engrais haute performance, de produits pharmaceutiques et de semi-conducteurs. De plus, le concentré de phosphate d'Arianne nécessite beaucoup moins d'acide sulfurique pour produire son acide phosphorique, un autre avantage important puisque près de 50% du soufre passe par le détroit d'Ormuz.

« Pendant de nombreuses années, l'approvisionnement en phosphate était tenu pour acquis, avec peu questionnant l’accès à ce matériau critique », a déclaré Brian Ostroff, chef des initiatives stratégiques et commerciales. « Malgré ces vents contraires, Arianne a dépensé 100 millions de dollars et plus de 15 ans pour faire avancer son projet Lac à Paul. Aujourd'hui, Arianne possède le plus grand gisement de phosphate non développé au monde, capable de produire un concentré de phosphate très pur, et c'est la seule mine de phosphate autorisée en Occident. Avec le gouvernement, l'industrie et les investisseurs qui comprennent désormais ce macro complexe, l'importance d'Arianne doit être soulignée. »

Adoption de rapports financiers semestriels

De plus, la Société annonce l'adoption de rapports financiers semestriels (« RFS »). Ce communiqué de presse est émis et déposé conformément à la Décision générale coordonnée 51-933 Dispenses permettant les rapports semestriels pour certains émetteurs émergents (« CBO 51-933 »).

Le CBO 51-933 permet aux émetteurs de capital-risque admissibles de passer volontairement d'un cadre trimestriel à un cadre semestriel de rapports financiers. En adoptant le RFS, Arianne vise à réduire le fardeau administratif et financier des rapports trimestriels. À la suite de l'adoption du RFS, la Société ne déposera pas d'états financiers intérimaires ni de rapport de gestion connexe pour la période de trois mois se terminant le 31 mars et la période de neuf mois se terminant le 30 septembre de chaque exercice fiscal applicable. En conséquence, la période intérimaire initiale pour laquelle la Société n'a pas l'intention de déposer un rapport financier intérimaire et le rapport de gestion connexe porteront sur les trois mois terminés le 31 mars 2026. Arianne continuera de déposer des états financiers annuels audités (à échéance dans les 120 jours suivant le 31 décembre) ainsi que des rapports financiers intérimaires de six mois ainsi que le rapport de gestion connexes (à échéance dans les 60 jours suivant le 30 juin). La Société demeure engagée à fournir des divulgations rapides et transparentes et continuera de rapporter tous les changements importants et développements importants comme requis par l'Instrument national 51-102 – Obligations de divulgation continue.

Clarification concernant les bons de souscription bonus émis dans le cadre de l'extension de la facilité de crédit

Il est fait référence au communiqué de presse d'Arianne daté du 1er avril 2026 annonçant la clôture de l'accord d'extension de ses facilités de crédit. La Société confirme que la restriction d'exercer les 25 millions de bons de souscription 2026 (tels que définis dans le communiqué de presse) si un tel exercice entraînerait que le prêteur (tel que défini dans le communiqué) détienne, sur une base partiellement diluée, plus de 19,9% des actions ordinaires émises et en circulation d'Arianne s'applique également dans le cas d'une transaction de regroupement d'entreprises (telle que définie dans le communiqué) et, par conséquent, l'exercice des bons de souscription 2026 demeure soumis à l'approbation de la Bourse de croissance TSXV (la « Bourse ») et, si exigé par la Bourse, des actionnaires indépendants de la Société.

À propos d’Arianne:

Arianne (www.arianne-inc.com) développe les gisements de phosphate de Lac à Paul situés à environ 200 km au nord de la région de Saguenay/Lac Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d’apatite ignée de haute qualité titrant 39 % de P 2 O 5 avec peu ou pas de contaminants (étude de faisabilité publiée en 2013).

Personne qualifiée:

Raphael Gaudreault, ing., une personne qualifiée conformément au Règlement 43-101 a approuvé l’information technique dans le présent communiqué. M. Gaudreault est également chef des opérations de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (selon le sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Coordonnées :

Technique Info Raphael Gaudreault Brian Ostroff Chef des opérations Chef des initiatives stratégiques et commerciales Tél. : 418-590-1318 Tél. : 514-928-9952 raphael.gaudreault@arianne-inc.com brian.ostroff@arianne-inc.com

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Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » et de l’« information prospective » au sens des réglementations sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis (collectivement, l’« information prospective »). L’information prospective comprend, sans s’y limiter, la qualité et la production anticipée du concentré d’apatite par la Société au projet Lac à Paul. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « planifie », « s’attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit », ou la négation de ces termes ou de variations de ces mots et expressions ou de déclarations selon lesquelles certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » pris, survenir ou être atteints.

Les informations prospectives sont assujetties à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, notamment, sans toutefois s’y limiter : la volatilité du cours de l’action; les risques liés aux changements des prix des matières premières; les sources et le coût des installations énergétiques; l’estimation des exigences en capital initial et continu; l’estimation des coûts de main-d’œuvre et d’exploitation; les conditions générales des marchés et de l’économie mondiaux; les risques associés à l’exploration; au développement et à l’exploitation des gisements minéraux; l’estimation des réserves et des ressources minérales; les risques associés aux risques non assurables survenant au cours de l’exploration; du développement et de la production; les risques associés aux fluctuations monétaires; les risques environnementaux; la concurrence l’embauche de personnel expérimenté; l’accès à des infrastructures adéquates pour soutenir les activités minières, de traitement, de développement et d’exploration; les risques liés aux changements dans le régime réglementaire minier régissant la Société; l’achèvement du processus d’évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d’obtention de permis; les risques liés aux conflits d’intérêts potentiels; la dépendance à l’égard du personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité, y compris le risque que le financement nécessaire pour financer les activités d’exploration et de développement continues au projet Lac à Paul ne soit pas disponible aux conditions acceptables, ou pas du tout; le risque de dilution potentielle par l’émission d’actions ordinaires; le risque de litiges.

Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites, y compris, sans s’y limiter, la poursuite des activités d’exploration, l’absence de variation défavorable importante des prix des produits de base, la réalisation des plans d’exploration et de développement conformément aux plans et la réalisation des résultats attendus de ces plans, la réception de l’approbation réglementaire requise, ainsi que les autres hypothèses et facteurs énoncés aux présentes. Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne correspondent pas à ce qui est prévu, estimé ou souhaité. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à l’information prospective. L’information prospective est fournie à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s’engage pas à mettre à jour cette information prospective, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières.