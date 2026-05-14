Dynacor annonce des résultats trimestriels records pour le premier trimestre de 2026

MONTRÉAL, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels1 non audités pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026.

« Nous avons commencé l’année en force tout en suivant de près tant notre plan opérationnel que notre plan d’expansion », a déclaré Jean Martineau, président et chef de la direction. « Les opérations ont maintenu leur élan avec un haut niveau d’approvisionnement en minerai ce qui, jumelé à des taux de récupération plus élevés, s’est soldé par des volumes de production records pour le premier trimestre. Soutenue par des prix de l’or plus élevés, cette performance opérationnelle exceptionnelle s’est traduite par un résultat par action et des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles records. Avec la production des deux nouvelles usines qui devrait s’amorcer cette année, dont la première au Sénégal d’ici la fin du trimestre, nous nous trouvons en excellente position pour livrer une production plus forte au deuxième semestre de l’année et atteindre nos objectifs pour 2026. »

Faits saillants du premier trimestre de 2026

Excellente performance opérationnelle grâce à un approvisionnement stable et de meilleurs taux de récupération : Traitement à pleine capacité pour un total de 46 655 tonnes de minerai. Production de 32 791 onces d’or équivalentes (« onces d’AuEq »), un sommet historique pour un premier trimestre.

Excellents résultats financiers grâce aux opérations solides et aux prix réalisés plus élevés pour l’or : Ventes records de 154,1 millions $ au premier trimestre de 2026, comparativement à 80,0 millions $ au premier trimestre de 2025. Marge brute record de 17,4 millions $ (11,3 % des ventes) au premier trimestre de 2026, comparativement à 9,0 millions $ (11,2 % des ventes) au premier trimestre de 2025. BAIIA 2 record de 13,6 millions $, comparativement à 7,3 millions $ au premier trimestre de 2025, incluant des dépenses non récurrentes de 0,8 millions $. Résultat net record de 7,3 millions $, comparativement à 5,1 millions $ au premier trimestre de 2025. Flux de trésorerie records liés aux activités opérationnelles avant la variation des éléments du fonds de roulement de 10,1 millions $, comparativement à 5,8 millions $ au premier trimestre de 2025. Marge brute monétaire record de 578 $ par once d’AuEq vendue3. Flux de trésorerie records liés aux activités opérationnelles avant la variation des éléments du fonds de roulement par action de 0,24 $ au premier trimestre de 2026, comparativement à 0,15 $ au premier trimestre de 2025.



Exécution sans faille de l’expansion internationale : Sénégal : L’usine pilote de 50 tpj est achevée à environ 85 %, les équipements clés ont été livrés et les permis obtenus, et les premières ententes d’approvisionnement de minerai sont en place pour la mise en service prévue pour le deuxième trimestre de 2026. Équateur : La mise à niveau des infrastructures de l’usine Svetlana a été amorcée (parc à résidus, broyeur à boulets et zone de concassage), la plupart des équipements à long délai de livraison ont été commandés et le processus d’obtention des permis est en cours; et le début de la production est prévu pour le quatrième trimestre de 2026.

Poursuite de la création de valeur pour les actionnaires : Versement d’un dividende mensuel représentant 0,16 $ CA par action sur une base annuelle, pour un rendement en dividendes de 2,7 % selon le cours actuel de l’action.

Versement d’un dividende mensuel représentant 0,16 $ CA par action sur une base annuelle, pour un rendement en dividendes de 2,7 % selon le cours actuel de l’action. Succession planifiée au poste de chef de la direction : M. Jean Martineau quittera ses fonctions à la suite de l’assemblée générale annuelle (AGA) en juin 2026 et sera remplacé par M. Daniel Misiano, l’actuel chef des opérations.





Sénégal

L’usine pilote de 50 tpj à Kédougou continue de progresser comme prévu. Les travaux de bétonnage se poursuivent à l’usine de traitement et l’érection de la charpente métallique est en cours dans les zones de concassage et de broyage. La construction de l’usine de traitement est achevée à près de 85 % et le module du broyeur à boulets est en cours d’installation. L’approvisionnement est presque terminé, la plupart des équipements étant déjà sur place. L’installation mécanique des équipements majeurs débutera sous peu, et tous les permis requis sont en place pour commencer la mise en service au deuxième trimestre de 2026.

État d’avancement du laboratoire et du parc à résidus : Le laboratoire est presque achevé et la mise en service à froid a débuté, en attente des premiers échantillons de minerai. La cellule du parc à résidus est presque prête et la mise en place de la géomembrane a été amorcée.

Préparation opérationnelle : Dynacor recrute des équipes opérationnelles et techniques pour soutenir le démarrage de l’usine. Des accords initiaux ont été conclus avec des fournisseurs de minerai locaux pour constituer des stocks de minerai avant la mise en service.



Figure 1 : Avancement des travaux sur les cuves de lixiviation de l’usine pilote modulaire au Sénégal.



Équateur

Le 14 juillet 2025, la Société a conclu l’acquisition de 100 % des actions de l’usine de traitement Svetlana et des actifs liés pour une contrepartie totale, en espèces, de 9,75 millions $. L’acquisition comprend des plans de modernisation et de remontée graduelle de la capacité de production à 300 tpj, avant de l’augmenter progressivement à 500 tpj. Les travaux d’intégration et de modernisation progressent bien, en vue de traiter les premiers lots de minerai au quatrième trimestre de 2026.



Figure 2 : Remplacement du four de régénération du charbon à Svetlana en Équateur.



Réfection de l’usine de traitement : Les travaux sur les infrastructures de l’usine ont été lancés durant le trimestre, avec les équipes de construction mécanique et électrique toutes deux mobilisées sur place. La réfection de la zone de concassage se poursuit et implique notamment l’installation de nouvelles chutes et d’un convoyeur. Un audit du broyeur à boulets a été effectué. La plupart des articles à long délai de livraison ont été commandés. Le recrutement local a commencé.

Les travaux de génie civil ont débuté en vue de la remise en état de deux parcs à résidus désaffectés et de la mise à niveau du troisième parc à résidus en activité.

Dynacor a déposé une demande de permis de commercialisation et prévoit déposer sa demande pour un accord de protection des investissements sous peu auprès du gouvernement équatorien. Tous les permis requis devraient être en place au quatrième trimestre de 2026.

Prévisions pour 2026 versus résultats réels

À la fin du trimestre, la performance de la Société était conforme à ses objectifs pour 2026 :

Ventes entre 530 et 580 millions $ (cumul : 154,1 millions $).

Résultat net entre 22 et 26 millions $ (cumul : 7,3 millions $).

Production entre 125 000 et 135 000 onces d’AuEq (cumul : 32 791 onces d’AuEq).

Dépenses d’investissement entre 32,5 et 39 millions $ pour mettre en œuvre le plan de croissance 2026 et soutenir les opérations au Pérou (cumul : 3,9 millions $), dont 22 à 25 millions $ en Équateur, 6 à 8 millions $ au Pérou, 4 à 5 millions $ au Sénégal et 0,5 à 1 million $ dans d’autres juridictions.





Un certain nombre d’hypothèses ont été formulées lors de la préparation des perspectives pour 2026, notamment :

La fourchette de production comprend le traitement des premiers lots de minerai aux usines du Sénégal et de l’Équateur. Cette estimation suppose que l’usine Svetlana traitera son premier lot de minerai au quatrième trimestre de 2026 et que les opérations termineront l’année avec un débit d’environ 150 tpj.

Prix de l’or à 4 200 $ par once.

Aucune augmentation de la capacité opérationnelle installée au Pérou et approvisionnement constant en minerai.

La teneur du minerai fourni peut varier en fonction de l’évolution du prix de l’or et des conditions d’achat. Les conditions d’achat définitives en Équateur et au Sénégal restent à déterminer.





Comme la plupart des coûts de vente de la Société sont liés à l’achat quotidien de minerai, sa marge (et son résultat net) est influencée par le niveau des stocks au début du trimestre, l’appréciation favorable et progressive du prix de l’or et l’approvisionnement en minerai au cours de la période.

Aperçu opérationnel

Pour les périodes de trois

mois closes les 31 mars 2026 2025 Volumes traités (en tonnes) 46 655 43 341 Tonnes par jour (tpj) 518 482 Onces produites (en onces d’AuEq) 32 791 27 050

Au cours du premier trimestre de 2026, la Société a traité près de 46 700 tonnes (518 tpj en moyenne), dans le haut de sa fourchette historique, reflétant le débit de traitement plus élevé comparativement au premier trimestre de 2025.

La solide production du premier trimestre de 2026 découle principalement du nombre plus élevé de tonnes traitées et des meilleurs taux de récupération comparativement au premier trimestre de 2025.





Aperçu financier

Pour les périodes de trois

mois closes les 31 mars

(en 000 $) (non audité) 2026 2025 Ventes 154 087 79 968 Coût des ventes (136 695 ) (70 992 ) Marge brute d’opération 17 392 8 976 Frais généraux et d’administration (3 863 ) (2 404 ) Autres projets (65 ) (475 ) Résultat opérationnel 13 464 6 097 Produits (charges) financiers, nets (77 ) 210 Gain (perte) de change (1 026 ) 276 Résultat avant impôts sur le résultat 12 361 6 583 Impôts exigibles (4 809 ) (1 773 ) Impôts différés (229 ) 339 Résultat net et global 7 323 5 149 Résultat par action De base 0,17 $ 0,13 $ Dilué 0,17 $ 0,13 $

Au premier trimestre de 2026, le prix de l’or est passé d’environ 4 700 $/once en janvier à près de 5 000 $/once en février, avant de chuter à environ 4 500 $/once dans la deuxième moitié de mars pour enfin revenir à près de 4 700 $/once avant la fin du mois. Dans l’ensemble, les prix élevés au cours des deux premiers mois du trimestre ont eu un impact favorable sur les résultats, partiellement atténué par la baisse des prix observée à la fin de mars.

Les ventes totales se sont élevées à 154,1 millions $, comparativement à 80,0 millions $ au premier trimestre de 2025. L’augmentation de 74,1 millions $ s’explique par un prix moyen de vente de l’or plus élevé (+62,2 millions $), combiné à une hausse des volumes d’onces d’or vendues (+11,9 millions $) en raison du tonnage de minerai traité plus élevé.

La marge brute d’opération au premier trimestre de 2026 a atteint 17,4 millions $ (11,3 % des ventes), comparativement à 9,0 millions $ (11,2 % des ventes) au premier trimestre de 2025. Les deux trimestres reflètent l’impact du niveau et des variations du prix de l’or.

Les frais généraux et d’administration ont totalisé 3,9 millions $ au premier trimestre de 2026, comparativement à 2,4 millions $ au premier trimestre de 2025. L’augmentation s’explique principalement par l’expansion de l’équipe de direction, la hausse des charges salariales reflétant les capacités et les processus de gestion renforcés dans le contexte de l’expansion internationale. L’augmentation est également attribuable à des dépenses non récurrentes, incluant des honoraires professionnels liés à un examen indépendant mené par un cabinet externe portant sur certaines pratiques d’employés incompatibles avec les valeurs de Dynacor.

La perte de change découle principalement de la réévaluation d’actifs et de passifs monétaires libellés en sols péruviens en raison des fluctuations des taux de change entre le sol péruvien et le dollar américain.

Une provision d’impôt de 5,0 millions $ a également été comptabilisée au premier trimestre de 2026, comparativement à 1,4 million $ au premier trimestre de 2025. Le taux d’imposition effectif continue d’être affecté par les fluctuations, tout au long de la période, entre le sol péruvien et le dollar américain, qui est la monnaie fonctionnelle de la Société. Les fluctuations futures affecteront positivement ou négativement les impôts exigibles et différés à la fin de chaque période.





Aperçu des flux de trésorerie, du fonds de roulement et des liquidités

Pour les périodes de trois

mois closes les 31 mars

(en 000 $) (non audité) 2026 2025 Activités opérationnelles Résultat net, après ajustement des éléments sans impact sur l’encaisse 10 070 5 799 Variation des éléments du fonds de roulement (7 216 ) 9 686 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2 854 15 485 Activités d’investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles, nettes des cessions (3 908 ) (1 304 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (3 908 ) (1 304 ) Activités de financement Émission d’actions ordinaires - 20 433 Dividendes payés (1 230 ) (1 115 ) Autres 73 56 Flux de trésorerie liés aux activités de financement (1 157 ) 19 374 Variation de l’encaisse au cours de la période (2 211 ) 33 555 Effet des fluctuations des taux de change sur l’encaisse (618 ) (76 ) Encaisse à l’ouverture de la période 33 488 19 819 Encaisse à la clôture de la période 30 659 53 298

Activités d’investissement

Au premier trimestre de 2026, Dynacor a investi 3,9 millions $ en immobilisations, dont 2,4 millions $ consacrés à la construction de l’usine pilote de traitement de minerai au Sénégal, 0,8 million $ en Équateur et 0,7 million $ au Pérou, principalement pour maintenir ou améliorer l’efficacité de l’usine.





Fonds de roulement et liquidités

Au 31 mars 2026, le fonds de roulement de la Société s’élevait à 85,9 millions $, incluant 30,7 millions $ en encaisse (82,0 millions $, incluant 33,5 millions $ en encaisse au 31 décembre 2025).





État de la situation financière

Au 31 mars 2026, l’actif total s’élevait à 183,6 millions $ (181,5 millions $ au 31 décembre 2025). Les principales variations depuis la fin de l’exercice 2025 résultent de l’augmentation des stocks et des ajouts aux immobilisations corporelles, partiellement contrebalancés par la diminution des taxes de vente à recevoir. Le total des passifs est resté généralement stable au cours de la période.

(en 000 $) (non audité) Au 31 mars Au 31 décembre 2026 2025 Encaisse 30 659 33 488 Comptes recevables 29 364 37 221 Stocks 49 085 39 016 Frais payés d’avance et autres actifs 1 085 516 Impôts à recevoir 1 846 2 158 Immobilisations corporelles 52 153 49 442 Actifs de prospection et d’évaluation 18 575 18 575 Actifs au titre des droits d’utilisation 608 625 Actifs d’impôts différés 190 418 Total des actifs 183 565 181 459 Créditeurs et frais courus 26 135 30 417 Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 14 886 14 830 Obligations locatives 514 520 Passifs liés aux régimes d’unités d’actions 906 790 Capitaux propres 141 124 134 902 Total des passifs et des capitaux propres 183 565 181 459

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société de traitement de minerai qui se consacre à la production d’or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d’une chaîne d’approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d’audit pour l’industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l’usine Veta Dorada et possède une propriété d’exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l’or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d’éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d’informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Contact :

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Ruth Hanna

Directrice, Relations Investisseurs

Téléphone : (514) 393-9000 (poste 236)

Courriel : investors@dynacor.com

Site Web : http://www.dynacor.com

Renmark Financial Communications Inc.

Bettina Filippone

Téléphone : (416) 644-2020 ou (212) 812-7680

Courriel : bfilippone@renmarkfinancial.com

Site Web : www.renmarkfinancial.com

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1 Tous les montants sont en dollars américains, à moins d’indication contraire. Les pourcentages (%) de variation ont été calculés à partir des nombres arrondis. Certaines additions peuvent être incorrectes du fait que les nombres ont été arrondis.

2 Le BAIIA (« bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ») est une mesure de rendement non conforme aux normes IFRS de comptabilité. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d’une autre société. La Société utilise cette information comme indicateur de la trésorerie générée par ses opérations et permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec d’autres en éliminant l’effet de différentes bases d’actifs, l’effet dû aux différentes structures fiscales et l’effet des différentes structures de capital. Le BAIIA est calculé à la page 15 du rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois close le 31 mars 2026, et des informations supplémentaires sont présentées à la section 18, « Mesures non conformes aux IFRS ».

3 La « marge brute monétaire par once d’or équivalente » est présentée en dollars américains et est calculée en soustrayant le coût des ventes monétaire moyen par once d’or équivalente du prix de vente moyen par once d’or équivalente et est une mesure de rendement non conforme aux normes IFRS de comptabilité. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d’une autre société. La marge brute monétaire par once d’or équivalente est calculée à la page 14 du rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois close le 31 mars 2026, et des informations supplémentaires sont présentées à la section 18, « Mesures non conformes aux IFRS ».

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