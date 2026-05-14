RAPPEL – La Société Les Industries Dorel inc. annonce la tenue de son assemblée annuelle des actionnaires en mode virtuel

MONTRÉAL, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A)

Nous invitons les actionnaires à participer en se joignant à une diffusion Web audio en direct accessible à l’adresse https://www.dorel.com/fr/pages/shareholder-information

Les actionnaires pourront interagir avec la haute direction de Les Industries Dorel inc. en soumettant leurs questions à l’adresse ir@dorel.com . Pour vous assurer d’obtenir réponse à vos questions durant la période de questions de l’assemblée annuelle, veuillez svp les soumettre au plus tard le vendredi 15 mai 2026 à 17 h.

Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique et un réseau de distribution dans des magasins ayant pignon sur rue, commercialise un vaste assortiment de meubles. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,2 milliard de dollars US, compte environ 2 900 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

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John Paikopoulos

514-934-3034