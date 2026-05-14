Cartier livre des résultats métallurgiques dépassant les attentes avec un taux de récupération de l'or de 96,3 % à Cadillac

VAL-D’OR, Québec, 14 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA; OTCQB: ECRFF) est heureux d'annoncer les résultats du programme d'essais métallurgiques réalisés sur des carottes de forage provenant du Secteur Main de son projet Cadillac détenu à 100 %, situé à Val-d’Or (Abitibi, Québec, Canada). Les travaux ont été supervisés par Soutex, une entreprise spécialisée dans le traitement des minéraux et la métallurgie, située à Québec (Québec).

Points forts stratégiques des tests métallurgiques

Résultats positifs

L'extraction globale de l'or pour le Secteur Main a atteint 96,3 % , après moins de 48 heures de lixiviation au cyanure.

pour le a , après de lixiviation au cyanure. Faible variation du rendement en or entre les gisements, allant de 95,4 % à East Chimo à 97,1 % à Chimo .

entre les gisements, allant de à à à . Dissolution rapide obtenue grâce à une étape de pré-aération et à l'ajout de sel de plomb avant la cyanuration.

obtenue grâce à une avant la cyanuration. Optimisation significative du rendement en or, en broyant le matériau à un D80 de 50 µm .

du rendement en or, en le matériau à un de . Consommation de cyanure très faible pendant la lixiviation, estimée à environ 0,25 kg/t .

pendant la lixiviation, estimée à environ . Faible teneur en soufre des échantillons minéralisés, variant de 0,93 à 1,46 %.

des échantillons minéralisés, variant de à Variation de 13,1 à 14,3 kWh/t de l'indice de travail de broyage , indiquant un matériau modérément dur .

, indiquant un . Schéma de broyage conventionnel avec concassage, broyage, lixiviation au cyanure et séparation gravimétrique.





Comparaison

Le taux de récupération de l'or a augmenté de 3,2 % par rapport à l'Étude Économique Préliminaire 2023 (93,1 % à 96,3 %).

par rapport à l'Étude Économique Préliminaire 2023 (93,1 % à 96,3 %). Le taux de récupération de l'or a augmenté de 5,7 % par rapport à la production moyenne historique de la mine Chimo (90,6 % à 96,3 %).





Philippe Cloutier, président et chef de la direction de Cartier, a déclaré : « Obtenir des récupérations d'or supérieures à 96 % dans le secteur Main met en évidence les caractéristiques métallurgiques de la minéralisation de Cadillac et renforce le fort potentiel de développement du projet. »

Ronan Deroff, vice-président de l'exploration chez Cartier, a ajouté : « Il était essentiel pour Cartier de générer des données actualisées et de haute qualité reflétant les normes actuelles. L'amélioration de l'extraction de l'or du gisement Chimo à environ 97 % et l'établissement de données de récupération métallurgique pour la première fois pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, respectivement autour de 95 % et 97 %, dépassent nos attentes et renforcent le potentiel économique du projet Cadillac. De plus, nous envisageons désormais de réaliser un programme de tests métallurgiques initial sur la très prometteuse zone aurifère North Contact, mise en évidence par les récents travaux de forage de Cartier.

Objectifs et méthodologie

Les principaux objectifs consistaient à définir les taux de récupération de l'or attendus et à améliorer les résultats historiques du gisement de Chimo, ainsi qu'à établir pour la première fois des données de récupération métallurgique pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, où aucune donnée préalable n'existe. De plus, le programme comprenait la caractérisation des matériaux, des tests de comminution, des tests de lixiviation au cyanure, la gravité, la désintoxication au cyanure et la caractérisation chimique et minéralogique.

Préparation des échantillons

Les essais métallurgiques ont été réalisés sur des intervalles de carottes de forage de taille NQ, sélectionnés spatialement pour être représentatifs à la fois du type de minéralisation et de la teneur moyenne de la ressource. Un total de 6 composites pour 388,7 kg provenant des trois gisements (Chimo, East Chimo et West Nordeau) a été généré, incluant approximativement deux composites de 65 kg pour chaque gisement.

Analyse minéralogique

Une analyse minéralogique quantitative par balayage (QEMSCAN) a été réalisée sur chaque échantillon pour mesurer leur teneur en soufre, avec des résultats allant de 0,93 à 1,46 %, indiquant une faible quantité de soufre. La minéralogie indique la présence de sulfures primaires dans le minerai tels que la pyrrhotite et l'arsénopyrite.

On sait que la pyrrhotite consomme de l'oxygène pendant la cyanuration, ce qui entraîne un taux lent de dissolution de l'or mais n'affecte pas le rendement final de la récupération en or ; cependant, son impact est réduit lorsque les solides subissent une étape de pré-aération et une addition de sel de plomb avant la cyanuration. L'arsénopyrite a peu d'effet sur la cyanuration elle-même, mais elle peut contenir de l'or en solution solide, qui peut ne pas être récupéré à moins que l'arsénopyrite ne soit détruit par torréfaction ou forte oxydation.

Tests de comminution

Les essais de concassage caractérisent la broyabilité du minerai en fonction de deux paramètres : l'indice de travail de broyage (Bwi) fournissant la consommation d'énergie du moulin à boulets et le test SMC donnant des informations sur les caractéristiques de rupture et l'énergie de broyage des fragments grossiers.

Les résultats de la broyabilité montrent un indice de travail de broyeur à boulets de Bond allant de 13,1 à 14,3 kWh/t, et les tests SMC donnent des valeurs A×b de 25 à 32, indiquant un matériau modérément dur.

Récupération par lixiviation au cyanure

Sur la base des résultats métallurgiques, broyer le matériel à un D80 de 50 µm optimisera considérablement la récupération de l'or, car les gains de récupération à cette finesse devraient plus que compenser l'augmentation des coûts de broyage.

Avec une étape de pré-aération et l'ajout de sel de plomb avant la cyanuration, la dissolution est plus rapide et peut être réalisée en moins de 48 heures. La consommation de cyanure pendant la lixiviation est très faible et devrait être d'environ 0,25 kg/t, et les pertes de cyanure vers les résidus sont estimées à environ 0,3 kg/t.

L'extraction globale de l'or a atteint 96,3 % pour le Secteur Main pour une teneur moyenne en or de 3,7 g/t, variant de 97,1 % pour les échantillons du gisement de Chimo, 95,4 % pour les échantillons du gisement de East Chimo et 96,6 % pour les échantillons de West Nordeau (Tableau 1).

Tableau 1: Résultats de tests de récupération

Échantillons D80 (µm) Teneur en Or à l’alimentation (g/t) Teneur en Soufre à l’alimentation (%) Récupération (%) Récupération Moyenne (%) Teneur en Or des Résidus (g/t) Chimo-1 50 3,38 1,18 96,0 97,1

0,13 Chimo-2 50 4,35 1,01 98,2 0,08 East Chimo-1 50 4,22 1,46 94,7 95,4

0,22 East Chimo-2 50 4,58 1,33 96,0 0,18 West Nordeau-1 50 3,34 0,93 97,9 96,6

0,07 West Nordeau-2 50 2,44 1,19 95,2 0,12 Moyenne 96,3

Gravité

Les essais de gravité indiquent que 30 % à 60 % de l'or peut être récupéré par gravité. Les tests de lixiviation des résidus de gravité montrent que la récupération combinée est similaire à celle de la lixiviation de minerai global. L'avantage principal de l'équipement de gravité est la récupération de l'or dans le circuit de broyage, où il pourrait autrement s'accumuler au fil du temps ; particulièrement parce que le schéma de procédés inclut une étape de pré-aération, ce qui évite l'ajout de cyanure dans le circuit de broyage.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., vice-président exploration pour Cartier, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement national 43-101 – Normes de divulgation pour les projets miniers (NI 43-101).

Les résultats des essais métallurgiques ont été révisés et approuvés par Pierre Roy, Ing. pour Soutex inc. et « Personne Qualifiée » selon la NI 43-101.

À propos de Soutex

Soutex est une firme de consultants en traitement du minerai et en métallurgie qui offre des services spécialisés, des premières étapes de développement jusqu'à l'exploitation quotidienne de l'usine de traitement. Leur conception est le fruit de leur solide expérience en soutien à l'exploitation d'usines. Leur soutien repose sur leur connaissance des principes fondamentaux du traitement du minerai et leur expérience en usine. Fondée en 2000 et possédant des bureaux au Canada (Québec et Longueuil) et en Allemagne (Munich), Soutex compte plus de 40 métallurgistes, ingénieurs de procédés et techniciens, ce qui en fait l'un des plus importants regroupements de spécialistes du domaine au Canada.

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

La propriété Cadillac contient une ressource aurifère totale de 767 800 onces dans la catégorie mesurée et indiquée (10,0 millions de tonnes à 2,4 g/t Au) et 2 416 900 onces dans la catégorie présumée (35,2 millions de tonnes à 2,1 g/t Au) en combinant tous les secteurs. Se rapporter au ″ NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-d’Or, Abitibi, Quebec, Canada. Pierre-Luc Richard, P.Geo. of PLR Resources Inc., Stephen Coates, P.Eng. of Evomine Consulting Inc. and Florent Baril, P.Eng. of Bumigeme Inc. ″, effectif le 27 janvier 2026.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique et un historique d’exploration reconnu pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :



Philippe Cloutier, géo.

Président et chef de la direction

Téléphone : 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

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